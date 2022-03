Elon Musk zapłaci trzy pensje pracownikom, którzy pojadą na wojnę

Ukraińcy pracownicy Elona Muska nie muszą obawiać się o swoją sytuację finansową. Najbogatszy człowiek świata zdecydował, że pracownicy, którzy otrzymali powołanie do wojska i będą walczyć na Ukrainie, przez co najmniej trzy miesiące będą otrzymywali wynagrodzenie.

Autor: KDS

• 10 mar 2022 14:18





Elon Musk, szef Tesli (fot. James Duncan Davidson/CC BY-NC 3.0)

Jak podaje portal CNBC, który dotarł do wiadomości, jaka trafiła do pracowników Tesli, firma zdecydowała się wesprzeć swoich ludzi, którzy pochodzą z Ukrainy. Jeśli zostaną poproszeni o powrót w obronie swojego kraju, otrzymają wynagrodzenie przez co najmniej trzy miesiące. Po tym czasie Tesla ponownie zweryfikuje ich sytuację i zdecyduje, co dalej.

Dodatkowo firma pochwaliła pracowników, którzy brali udział w sprowadzeniu na Ukrainę satelitarnego serwisu internetowego Starlink. Dzięki niemu Ukraińcy, mimo tragicznych warunków, mają dostęp do internetu, bowiem system zaprojektowany przez Elona Muska nie bazuje na sieci naziemnej.

Inny pomysł na wsparcie Ukrainy miał jeden z obserwatorów Elona Muska na Twitterze. Zapytał on szefa Tesli, czy ten mógłby wyłączyć wszystkie samochody Tesli jeżdżące po rosyjskich drogach.

Nie odniósł się do niego szef Tesli. Dodatkowo pomysł nie spodobał się niektórym komentującym. Wskazywali oni, że samochodami jeżdżą normalni ludzie, którzy ciężko pracowali, by zarobić na ich zakup. Natomiast nie mają wpływu na decyzje rządzących, a to oni podjęli decyzję o rozpoczęciu wojny.

