Elon Musk i zarząd Tesli zwrócą firmie 735 mln dolarów

Jak informuje CNBC, Elon Musk i inni dyrektorzy Tesli zostali oskarżeni o przyznanie sobie niesprawiedliwych i nadmiernych zarobków w latach 2017-2020. Jak informują media te "rzekomo rażąco przekraczały normy dla zarządu spółki".

Menedżerowie zdecydowali się podpisać ugodę w tej sprawie. Zobowiązali się zwrócić nagrody w postaci akcji i gotówki o łącznej wartości ok. 735 mln dolarów (3,1 mln dolarów opcji na akcje).

Ugoda rozwiązuje pozew z 2020 r. złożony przez fundusz emerytalny Police and Fire Retirement System of the City of Detroit, który posiada akcje Tesli i zakwestionował opcje na akcje, które zostały przyznane dyrektorom Tesli począwszy od czerwca 2017 r. Nie oznacza to jednak, że menedżerowie przyznali się do winy.

W ramach ugody dyrektorzy zgodzili się również na nieotrzymywanie żadnej rekompensaty za lata 2021, 2022 i 2023. Potwierdzili też, że zarząd zmieni sposób ustalania rekompensaty.