Ekonomia wzbudza strach. Inflacja i utrata wartości pieniądza - tego boją się Polacy

Biorąc pod uwagę listę 33 lęków i obaw, 45,2 proc. Polaków wciąż boi się inflacji i utraty wartości pieniądza (pod koniec 2022 r. – 50,8 proc.).

Michał Pajdak, jeden ze współautorów badania z platformy ePsycholodzy.pl, podkreśla, że inflacja zmusza rodaków do podejmowania niepopularnych decyzji, ograniczania wydatków i przyczynia się do znacznego spadku komfortu życia.

Lęk dotyczący inflacji i utraty wartości pieniądza częściej wskazują kobiety niż mężczyźni.

Badanie „Bieżące lęki i obawy Polaków” UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl pokazuje obecne lęki i obawy Polaków. Przeszło tysiąc dorosłych osób poproszono o wskazanie sytuacji, których najbardziej się obawiają, że mogą wystąpić w ciągu najbliższych trzech miesięcy. I tak 90,3 proc. ankietowanych wybrało przynajmniej jeden czarny scenariusz ze spisu 33 możliwych (ponad pół roku temu – 93,7 proc.).

– Wiele osób doświadcza lęków i obaw, co sugeruje, że niepewność i niepokój są dzisiaj powszechnymi doświadczeniami w społeczeństwie. Choć odsetek osób wyrażających obawy jest wysoki, to nieznacznie spadł w porównaniu z poprzednim okresem badawczym. Może to wskazywać na pewne zmniejszenie poziomu niepokoju – komentuje psycholog Michał Murgrabia z platformy ePsycholodzy.pl.