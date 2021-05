Ekonomia i socjologia są passé. To w tych zawodach będzie można dobrze zarobić

W Polsce brakuje specjalistów z fachem w ręku. Jest to pochodna m.in. likwidacji szkół zawodowych. I choć młodzi ludzie niekoniecznie garną się do takich zawodów jak cieśla czy dekarz, eksperci wskazują, że dla wielu jest to lepsza ścieżka kariery niż nadal popularne kierunki, jak np. ekonomia czy socjologia.

Zarobki dekarzy kształtują się w granicach od 3,2 tys. do 7 tys. zł brutto (Fot. Pixabay)

Piwowar, ludwisarz, kowal, dekarz i brukarz - tutaj zdaniem ekspertów Personnel Service w perspektywie najbliższych 5-10 lat istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich zarobki będą rosnąć.

Średnie szanse na podwyżki mają: guwernantka, cieśla, stolarz czy kamieniarz.

Natomiast najniższe szanse na wzrost wynagrodzeń w perspektywie najbliższych lat mają maszyniści i krawcy.

Piwowar, ludwisarz, kowal, dekarz i brukarz – osoby, które zdecydują się na kształcenie w tych zawodach mogą spać spokojnie. Jak szacują eksperci Personnel Service, w perspektywie najbliższych 5-10 lat istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich zarobki będą rosnąć. Nawet teraz nie należą do niskich.

Oni mogą zarobić więcej

Piwowar, czyli osoba zajmująca się warzeniem piwa może obecnie zarobić od 4 do 6 tys. zł brutto, do tego należy doliczyć różnego rodzaju dodatki i benefity.

Potencjał tego zawodu dostrzegły wyższe uczelnie. Kierunki na studiach podyplomowych związane z techniką piwowarską powstały m.in. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Do pracy w branży piwowarskiej przekonują się także kobiety. W Kompanii Piwowarskiej panie stanowią obecnie 26 proc. pracowników. W Carlsberg Polska panie to 25 proc. załogi, tyle samo w Grupie Żywiec. O tym, w jaki sposób browary kuszą kandydatki do pracy, przeczytasz tutaj.

Zarobić dobrze mogą również ludwisarze, którzy wykonują m.in. odlewy dzwonów czy posągów, już kilka lat temu zarabiali ponad 5 tys. zł. brutto, a z roku na rok ich pensje rosną.

Z niewiele mniejszym wynagrodzeniem, ale również z dużymi szansami na podwyżkę są kowale - szczególnie wyspecjalizowani, tacy jak kowale artystyczni czy materiałoznawcy. Obecnie mediana ich zarobków wynosi ok. 4 tys. zł brutto.

Na wzrost pensji mogą liczyć także dekarze - aktualnie ich zarobki kształtują się w granicach od 3,2 tys. do 7 tys. zł brutto, oraz brukarze, którzy zarabiają od 3 tys. do nawet 6 tys. zł brutto. - Duża szansa na wzrost wynagrodzeń to pochodna rosnącego popytu na te zawody. W ostatnich latach browarnictwo staje się coraz bardziej popularne, podobnie rośnie moda na wzornictwo użytkowe. Branża budowlana również nie zwalnia, w związku z czym nadal będą potrzebni brukarze czy dekarze, przy czym ci ostatni mają szansę na większe zarobki w związku z rozwojem fotowoltaiki, która montowana na dachach zyskuje coraz większą popularność – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service. Warto przypomnieć, że dekarz to jeden zawodów, który pojawia się w prognozie Ministerstwa Edukacji i Nauki na liście krajowej jak i w poszczególnych województwach. - Sytuacja z dostępnością fachowców w branży budowlanej oceniana jest aktualnie jako bardzo trudna. W firmach świadczących usługi dekarskie brakuje pracowników na każdym szczeblu - zarówno pomocników, szeregowych dekarzy jak i pracowników wykwalifikowanych, mogących podjąć się zadań związanych z dokumentacją projektową, budowlaną oraz kosztorysowaniem, brygadzistów organizujących i nadzorujących wykonywane prace podległych brygad budowlanych. Szkoły branżowe I stopnia nie kształcą tylu wykwalifikowanych dekarzy, ilu potrzebuje rynek budowlany. Szacuje się, że rocznie naukę kończy jedynie ok. 40-50 osób w skali całego kraju, co stanowi zaledwie promil potrzeb" – mówi Bogdan Kalinowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Średnie szanse na podwyżki Średnie szanse na wzrost wynagrodzeń mają guwernantki, cieśle, stolarze i kamieniarze. Nadal jednak w tych profesjach zarabia się całkiem nieźle. Aktualne zarobki guwernantek kształtują się w granicach od 3 tys. do nawet 8 tys. zł brutto. Wszystko zależy od kompetencji danej osoby. Stolarze obecnie zarabiają od 3,2 tys. do 7 tys. zł brutto. Natomiast cieśla może liczyć na zarobki oscylujące wokół 4,5 tys. zł brutto, a kamieniarze na 3,4 tys. zł brutto. Warto przypomnieć, że stolarz oraz pomocnik stolarza to zawody deficytowe, które w przygotowywanej co roku przez resort edukacji prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego wymieniane są niemal w każdym z 16 regionów. Dlaczego młodych nie ciągnie do zawodu? - Współwinne są osoby odpowiedzialne za szkolnictwo w Polsce, które cały czas w nim mieszają. Lata temu zdyskredytowano szkolnictwo zawodowe. Nikt tego trendu nie odwrócił. Dziś każdy chce być magistrem czy inżynierem, o posiadaniu konkretnego fachu w ręce nikt nie myśli. Współwinni są też rodzice, którzy zamiast obiektywnie spojrzeć na umiejętności i predyspozycje swoich dzieci, namawiają ich do nauki na lekarza czy prawnika – w rozmowie z PulsHR.pl wyjaśnia Piotr Kasprzak, cechmistrz w Cechu Stolarzy Swarzędzkich, który swój zakład stolarski prowadzi w stolicy polskich mebli, czyli Swarzędzu, od blisko 40 lat. - Inna sprawa jest taka, że aby wykonać wartościowy produkt z drewna, trzeba się napracować. Ręka zaboli, pojawią się odciski. Do tego trzeba cierpliwości, dokładności, spokoju. A młodzi ludzie dziś tych cech nie mają. Chcą szybko widzieć efekt, najlepiej osiągnięty minimalnym nakładem pracy. W drewnie tak się nie da – ubolewa. Najniższe szanse na wyższe płace Najniższe szanse na wzrost wynagrodzeń w perspektywie najbliższych lat mają maszyniści i krawcy. Dla tych pierwszych głównym zagrożeniem jest rozwijająca się automatyzacja. Choć na razie zarobki są całkiem niezłe i kształtują się w granicach 3,7 tys. do ponad 6 tys. zł brutto. Czytaj też: Wirus podciął skrzydła branży odzieżowej W przypadku krawców ich zarobki zależą od liczby zleceń. I średnio wynoszą od 3 tys. zł do nawet 5 tys. zł brutto. Jednak duża i stale rosnąca konkurencja z Azji już teraz stanowi duże zagrożenie dla rodzimych przedstawicieli tego zawodu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.