Dzwonisz, płacisz i masz wolne. Załatwia to "wąska grupa osób"

Na rynku medycznym pojawiły się w ubiegłym roku firmy, których działalność ogranicza się głównie do wystawiania zwolnień chorobowych. Zdaniem Mikołaja Zająca, eksperta rynku pracy, teleporady odciążyły służbę zdrowia w krytycznym momencie, ale jednocześnie wzmocniły bardzo łatwy proceder wyłudzania ”L4”.

Od początku trwania pandemii aż 74 proc. Polaków skorzystało z teleporady (fot. Pixabay)

2020 roku osobom ubezpieczonym w ZUS wystawiono ogółem 22,7 mln zaświadczeń lekarskich, w tym czasie przeprowadzono 275 tys. kontroli, co stanowi niecałe 2 proc.

Z pewnością mamy w Polsce do czynienia z procederem, który prowadzony jest przez wąską grupę osób, a który generuje znaczne straty finansowe dla państwa – wyjaśnia Mikołaj Zając z Conperio.

Średni koszt uzyskania zwolnienia poprzez teleporadę oscyluje w granicach 80-120 zł.

Wpisując w internetową wyszukiwarkę hasło „zwolnienie lekarskie”, otrzymujemy dość sporą listę wyników z prywatnymi firmami świadczącymi usługi wystawiania L4. To, co je wyróżnia, to szybki czas realizacji e-zwolnienia, który waha się nawet od 5 do 30 minut.

Średni koszt uzyskania takiego zwolnienia oscyluje w granicach 80-120 zł (najtańsze oferty zaczynają się już od 59 zł). Wchodząc na stronę z e-zwolnieniami, wystarczy wpisać w formularz swoje objawy oraz podać, jaką liczbę dni zwolnienia lekarskiego potrzebujemy. Maksymalny okres to 7 dni, możliwy jest jednak do przedłużenia przy kolejnej teleporadzie i ponownym uiszczeniu opłaty. Kolejny krok to telefon od lekarza, który potwierdza wystawienie „L4” oraz przekazuje konkretne wytyczne.

Masa zwolnień, problem z kontrolami

- Lekarz nie ma najmniejszej szansy na zweryfikowanie tego, czy pacjent faktycznie jest chory, czy coś mu dolega, czy może po prostu chce kupić sobie zwolnienie. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich e-zwolnień, ale z pewnością mamy w Polsce do czynienia z procederem, który prowadzony jest przez wąską grupę osób, a który generuje znaczne straty finansowe dla państwa – wyjaśnia Mikołaj Zając, prezes Conperio, polskiej firmy zajmującej się problematyką absencji chorobowych.

Efekt? Zasypany wnioskami o kontrolę Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który nie jest w stanie skontrolować wszystkich. W 2020 roku osobom ubezpieczonym w ZUS wystawiono ogółem 22,7 mln zaświadczeń lekarskich, w tym czasie przeprowadzono 275 tys. kontroli, co stanowi niecałe 2 proc.

- ZUS ma wszystkie niezbędne narzędzia, by sprawdzać zwolnienia kupowane przez telefon lub internet i wyłapywać te, które są nadużyciami. Nasza firma na podstawie kontroli pracowników prowadzi również statystki lekarzy – wiemy wprost, którzy z nich cieszą się największą popularnością wśród pacjentów. Skoro my mamy tę wiedzę, to ZUS z pewnością też monitoruje sytuację i powinien odpowiednio wcześniej podjąć właściwe kroki w celu przeciwdziałania – dodaje Mikołaj Zając. fot. Shutterstock Teleporady na fali Od początku trwania pandemii aż 74 proc. Polaków skorzystało z teleporad – tak wynika z lipcowego ogólnopolskiego badania dostępu do leczenia w Polsce. Łatwość w zdobyciu zwolnienia lekarskiego oraz brak odpowiedniej jego weryfikacji odbijają się przede wszystkim na pracodawcach. - W pierwszym półroczu 2021 roku na zlecenie właścicieli dużych zakładów produkcyjnych zatrudniających od kilkuset do kilku tysięcy pracowników na terenie całej Polski przeprowadziliśmy 10 207 kontroli zwolnień lekarskich. W przypadku 36 proc. z nich odnotowaliśmy nadużycia – nie zastaliśmy danej osoby pod adresem wskazanym w druku ZLA lub stwierdziliśmy naruszenie ujętych w nim postanowień – podsumowuje Zając. Zobacz także: Czeka nas nagły wysyp zachorowań w pracy. Wszystko przez stacje benzynowe Chorujemy na potęgę Z danych ZUS wynika, że w 2020 r. osobom ubezpieczonym wystawiono 22,7 mln zaświadczeń lekarskich na 266,6 mln dni absencji. To o 0,3 proc. więcej zaświadczeń niż w 2019 r. i o 4,4 proc. więcej dni absencji. Z danych ZUS wynika, że tylko przez trzy pierwsze miesiące 2021 roku lekarze wystawili ponad 5 mln zaświadczeń chorobowych. W tym czasie Polacy spędzili ponad 61 mln dni za zwolnieniu. Zarówno w 2020, jak i na początku 2021 roku najczęstszą przyczyną absencji chorobowych był COVID-19. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność wirusa, korzystały ze zwolnienia lekarskiego. Część z nich przechodziła chorobę łagodnie lub bezobjawowo i mogła świadczyć pracę zdalnie. fot. Shutterstock W 2020 roku ZUS przeprowadził 275,4 tys. kontroli zwolnień chorobowych. Wydał 16,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w całym 2020 roku osiągnęła 18 346 tys. złotych. W pierwszym kwartale 2021 roku przeprowadzono 80 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 3,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Pracodawca traci majątek Z wyliczeń wynika, że zakład produkcyjny zatrudniający 500 osób przy absencji chorobowej pracowników na poziomie 10 proc. traci miesięcznie łącznie 450 tys. zł. 150 tys. zł to strata pracodawcy kosztem wynagrodzenia pracowników przebywających na L4, 300 tys. zł to zaś strata w ramach tego, co mogliby oni w tym czasie wyprodukować (przyjęte wynagrodzenie pracownika to 3 tys. zł brutto). - Szefowie zakładów produkcyjnych powinni zadać sobie pytanie, czy stać ich na absencję chorobową lub jak długo jeszcze będzie ich na nią stać. Jeżeli we wspomnianym wcześniej zakładzie produkcyjnym absencja obniżyła się o 5 pracowników, to pracodawca nie jest zmuszony rekrutować kolejnych 5 osób, nie traci produkcji oraz wynagrodzenia. Następuje tzw. wzrost efektywności kosztowej w skali całego roku - wyjaśnia Zając. Wiele zmienić mogą znowelizowane przepisy, które dają szersze kompetencje kontrolne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia 2022 roku ZUS dostanie poszerzone uprawnienia do kontroli przebywających na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z nowelizacją ZUS otrzyma nowe uprawnienia w zakresie zbierania danych i informacji, których potrzebuje do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości oraz podstaw wymiaru. W ten sposób urzędnicy będą mogli sprawdzić media społecznościowe pracownika czy np. zapukać do sąsiada. Jeśli pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim, remontował dom, wyjechał na wakacje lub wykonywał inną pracę, wówczas straci prawo do pieniędzy ze świadczenia, a do tego będzie musiał je zwrócić wraz z odsetkami. Przeczytaj: Rozszerzone uprawnienia ZUS budzą wątpliwości. "Otwiera to duże pole do nadużyć"

