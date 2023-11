Dzięki tym dokumentom emerytura może być wyższa. Oto gdzie je zdobyć

Jeśli pracownik planuje przejść na emeryturę, ale brakuje mu zaświadczeń sprzed lat. wtedy emerytura będzie niższa niż wtedy, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma komplet danych. Szczególnie dotyczy to dokumentów potwierdzających, że ktoś pracował przed 1999 rokiem.

Osoba, która chce przejść na emeryturę, musi złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty potwierdzające okresy składkowe.

Jeśli zakład pracy nadal istnieje, to pracodawca powinien wystawić byłemu pracownikowi zaświadczenie o zatrudnieniu oraz o osiąganych zarobkach. Kłopot pojawia się, gdy firma, w której pracowaliśmy, zniknęła z rynku.

ZUS podpowiada, gdzie można zdobyć brakujące dokumenty, które mogą wpłynąć na wysokość świadczenia.

ZUS podpowiada, jak zdobyć brakujące do emerytury dokumenty

- Likwidowane lub przekształcone zakłady pracy miały najczęściej swoich następców prawnych i to te podmioty powinny przejąć archiwalne dokumenty – mówia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Według niej mogą to być np. spółki prawa handlowego bądź cywilnego powstałe po sprywatyzowaniu przedsiębiorstw. Niewykluczone, że będą to też organy założycielskie, czyli urzędy wojewódzkie albo organy nadrzędne, czyli konkretne ministerstwa.

- Jeśli zakład pracy już nie istnieje, to na podstawie pism, wpisów w książeczkowych dowodach osobistych wydawanych do końca 2000 roku czy legitymacji ubezpieczeniowej warto ustalić dokładną nazwę i adres ostatniej siedziby. To podstawa, żeby rozpocząć poszukiwania w archiwach i instytucjach komercyjnych przechowujących dokumentację osobową i płacową – twierdzi Kowalska-Matis.