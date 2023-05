Dzieci i emeryci w centrum uwagi. Więcej pieniędzy na programy społeczne

Nie opublikowano jeszcze sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2022 r., ale z dokumentu, który trafił do Komisji Europejskiej wynika jak przebiegła realizacja wydatków m.in. na politykę społeczną.

W 2023 r. wypłata 500 plus będzie dla budżetu takim samym wydatkiem jak rok temu, wzrost zaliczą za to dodatkowe świadczenia dla seniorów. Jak informuje BI, rząd przewiduje, że tylko na trzynastki przeznaczy w tym roku 15,3 mld zł, o 2,7 mld zł więcej niż rok wcześniej. Środki na czternastki to kwota 11,6 mld zł, o 1,2 mld zł więcej niż w 2022 r.

Drugi program, który pochłonął znaczną sumę to dodatkowe emerytury dla seniorów. Ich konta, z tytułu trzynastek i czternastek zasiliły w sumie 23 mld zł. Jak zauważa Business Insider Polska, oba dodatki w zeszłym roku były zwolnione z podatku PIT, jednak w tym roku już tak nie będzie.

W zeszłym roku dwa najważniejsze programy społeczne rządu opiewały na kwotę ponad 63 mld zł. Przeważającą część tej sumy stanowiły świadczenia wypłacane z programu 500 plus. Rząd wydał na nie w 2022 r. 40,2 mld zł.

Według prognoz Ministerstwa Finansów kolejne lata przyniosą kolejne wzrosty jeśli chodzi o wydatki na dodatkowe świadczenia dla seniorów. Spadać za to mają koszty programu 500 plus, chociaż nie jest jeszcze przesądzone, czy nie ulegnie ono waloryzacji.

Zgodnie z aktualizacją programu konwergencji transfery społeczne wzrosły w ubiegłym roku nominalnie o około 11,1 proc. rok do roku (8,8 proc. w 2021 r.). W relacji do PKB wyniosły 17,1 proc., co jest spadkiem o 0,8 pkt proc.

Nominalny wzrost świadczeń to jedno, ale nie można zapomnieć o zeszłorocznej inflacji. Ta była najwyższa od 25 lat i wyniosła średnio 14,4 proc. O ile wartość rent czy emerytur jest zabezpieczona dzięki waloryzacji, tak siła nabywcza 500 plus już takiego zabezpieczenia nie ma. To samo dotyczy 13. i 14. emerytur.

