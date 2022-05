Dyplom MBA to ogromny skok pensji. Zobaczcie, o ile więcej można zarobić

Osoby, które legitymują się dyplomem Master of Business Administration (MBA) w 2021 roku zarabiały nawet dwukrotnie więcej od tych, które poprzestały na tytule magistra lub magistra inżyniera - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

jk

• 30 maj 2022 16:52





W 2021 roku magistrowie z dyplomem MBA zarabiali o 95 proc. więcej niż magistrowie bez tego dyplomu (Fot. Shutterstock)

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku magistrowie z dyplomem MBA zarabiali o 95 proc. więcej niż magistrowie bez tego dyplomu, a mediana ich wynagrodzeń wyniosła 12 100 złotych brutto.

W przypadku magistrów inżynierów ta różnica to już 102 proc., a mediana płac u legitymujących się dyplom MBA była równa 14 600 złotych. Mediana zarobków osób z doktoratem sięgnęła 8 000 złotych, a w przypadku posiadających dodatkowo dyplom MBA 14 500 złotych, czyli o 45 proc. więcej.

Badanie Sedlak & Sedlak wskazuje, że najwyższe wynagrodzenia otrzymują posiadający dyplom MBA dyrektorzy generalni – z medianą płac równą 22 250 złotych brutto, przy czym 25 proc. badanych zarabia powyżej 30 825 złotych.

Nieco mniej otrzymywali dyrektorzy ds. finansów i controllingu z medianą wynoszącą 21 939 złotych (25 proc. zarabia powyżej 27 500 złotych) oraz dyrektorzy ds. sprzedaży – 20 000 złotych brutto (25 proc. zarabia powyżej 26 000 złotych).

Więcej niż pieniądze

Możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia zawsze była ważnym motywatorem do podnoszenia kompetencji czy zmiany pracy. Jednak wśród uczestników programów MBA na pierwszy plan wysuwają się zdecydowanie inne motywacje.

- Dla jednych będzie to dążenie do zawodowego rozwoju przez zdobywanie nowych i doskonalenie już posiadanych umiejętności. Dla innych chęć konfrontacji własnych doświadczeń z osobami o porównywalnym, a często nawet bogatszym doświadczeniu menedżerskim. A jest z kim dyskutować. Nasze analizy wskazują, że w programach MBA uczestniczą osoby, których średni staż pracy to 18 lat. 70 proc. piastuje stanowisko kierownika lub dyrektora, a członkowie zarządu lub zarządzający właściciele firm stanowią 17 proc. – mówi dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, dyrektor programu MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Profil uczestników programu MBA niewiele się zmienia. Statystyki GFKM pokazują, że zdecydowana większość - ponad 80 proc. - jest w wieku od 31 do 50 lat. Prawie połowa ma wykształcenie techniczne, a około 40 proc. ekonomiczne i biznesowe.

