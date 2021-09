Dwa grosze dla emeryta. Ministerstwo ma pomysł

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje rozwiązać problem emerytur groszowych. - Mamy opracowane propozycje, które chcemy w tym tygodniu poddać pod dyskusję na Radzie Dialogu Społecznego - zapowiedział w rozmowie z PulsHR.pl Stanisław Szwed, sekretarz stanu w MRIPS.

W ubiegłym roku ZUS wypłacał emeryturę ponad 6 milionom Polaków. Po marcowej waloryzacji 365 tys. z nich otrzymywało świadczenia niższe niż emerytura minimalna (1250,88 zł brutto). Najniższe wynosiło 2 grosze, a samo wyliczenie go kosztowało 115 zł, nie mówić już o kosztach dystrybucji. Co więcej, osób, które pobierają emerytury niższe niż minimalna, z roku na rok jest coraz więcej. Dlatego po raz kolejny rozpoczęła się dyskusja na temat zlikwidowania emerytur groszowych. Jak na ten pomysł zapatruje się resort pracy?

- Emerytury groszowe powstały w momencie zmiany systemu emerytalnego w 1998 roku. Od tej pory każda osoba, która wpłaciła choć jedną składkę emerytalną do ZUS, od tej kwoty ma wyliczaną i wypłacaną emeryturę - przypomina wiceminister rodziny i polityki społecznej, Stanisław Szwed, który był gościem XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (20-22 września).

Szwed przypomina też, że grupa ponad 300 tys. emerytów, którzy pod koniec 2020 otrzymywali świadczenie w wysokości poniżej emerytury minimalnej, będzie rosła. Średnia wysokość emerytury wynosi w ich przypadku ok. 750 zł.

- W tej grupie są osoby, które mają bardzo dobrą sytuację, bo pracowały za granicą i stamtąd otrzymują emeryturę, ale są też osoby w dużo gorszej sytuacji. Dlatego musimy zastanowić się, jak ta uregulować tę sytuację i wprowadzić ewentualnie drugi staż emerytalny, który upoważniałby do otrzymywania świadczenia emerytalnego. W przeszłości było tak, że, aby w ogóle móc otrzymywać świadczenie, trzeba było przepracować 15 lat - przypomina wiceminister.

Dziś takie rozwiązanie zastosowano w przypadku emerytur minimalnych, które przysługują kobietom po przepracowaniu 20 lat, a mężczyznom po przepracowaniu 25 lat.

- Dobrym rozwiązaniem, które zmniejszyło liczbę emerytur groszowych jest program Mama 4 plus. Spowodował on, że mamy wychowujące co najmniej czworo dzieci otrzymały minimalną emeryturę lub wyrównanie do niej, mimo, że nie wypracowały odpowiedniego stażu - komentuje wiceminister.

Zauważa jednak, że w sytuacji, gdy kobiety zajmowały się dużą rodziną, przyznanie takiego świadczenia jest zasadne, ale nie ma ono racji bytu w przypadku osób, które odprowadziły składki za kilka dni pracy.

Wiceminister wyjaśnia, że osoby, które nie osiągną progów uprawniających do przyznania emerytury, otrzymają jednorazową wypłatę zgromadzonych w ZUS środków. Potem nie otrzymywałyby już świadczenia.

- Mamy opracowane propozycje, które chcemy w tym tygodniu poddać pod dyskusję na Radzie Dialogu Społecznego. Są różne rozwiązania, jak to uregulować, bo nie da się zrobić prostego mechanizmu, w którym wszystkim wyrównamy emerytury. To byłoby niesprawiedliwe dla osób, które przez wiele lat pracowały i odprowadzały składki - podsumowuje wiceminister Szwed.