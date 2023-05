Duża sieć handlowa planuje obniżkę płac

Trzecia co do wielkości sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii, która został kupiona przez braci miliarderów Issa i firmę private equity TDR Capital w 2020 r., podała, że konsultuje się w sprawie usunięcia dodatku 60 pensów za godzinę od pracowników w 39 sklepach zlokalizowanych poza autostradą M25, ale w pobliżu stolicy.

Asda wprowadziła w zeszłym miesiącu 10-procentową podwyżkę płac dla wszystkich pracowników opłacanych godzinowo do minimum 11 funtów za godzinę i zobowiązała się do podwyższenia wynagrodzenia do 11,10 funtów od lipca. Pracownicy w Londynie i do tej pory ci, którzy mieszkają blisko stolicy, zarabiają więcej ze względu na wyższe koszty życia.

