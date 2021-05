Dostając podwyżki czuli się jak oszuści. Teraz sami decydują, ile będą zarabiać

Firma technologiczna 10Pines z Argentyny zdecydowała się na nietypowy eksperyment płacowy. Wynagrodzenie poszczególnych pracowników ustalają... ich koledzy. Ma być to jeden ze sposobów na osiągnięcie płaskiej hierarchii, czyli minimalizowania szczebli zarządzania.

Przypadek 10Pines opisał serwis BBC. Jest to firma technologiczna założona w 2010 roku, zatrudnia obecnie ponad 80 pracowników. Siedzibę ma w Buenos Aires. A zmiana w podejściu do jawności wynagrodzeń nie jest pierwszą, która ma wpłynąć na poczucie przynależności do firmy. Bowiem każdego roku 10Pines 50 proc. zysków dzieli między pracowników.

Obecnie w 10Pines wysokość wynagrodzeń jest ustalana trzy razy w roku na specjalnym spotkaniu. Biorą w nim udział wszyscy pracownicy poza osobami na okresie próbnym. Pracownicy (lub mentorzy w ich imieniu) mogą zgłaszać chęć podwyższenia komuś lub sobie pensji. Następnie pomysł ten jest poddawany pod otwartą debatę.

Jeden z pracowników tłumaczy, że przed wprowadzeniem tego rozwiązania dwa razy odrzucił propozycję podwyżki. Nie potrafił usprawiedliwić jej przed kolegami z pracy, którzy jego zdaniem mają takie same lub lepsze wyniki niż on. - Przyjmując ją czułem się jak oszust - tłumaczył.

Mechanizm stosowany jest również w przypadku nowo zatrudnianych pracowników. Oni podczas rozmowy kwalifikacyjnej podają, ile chcieliby zarabiać, a następnie ich propozycja poddawana jest pod dyskusję.

W ten sposób 10Pines chce zwiększyć swoją przejrzystość oraz osiągnąć płaską hierarchię, w której to pracownicy decydują o tym, co dzieje się w firmie.

Firma zainspirowała się historią brazylijskiego biznesmena Ricardo Semlera i jego doświadczeniami w przekształcaniu rodzinnej firmy produkcyjnej Semco. Pracownicy przejęli w niej nadzór nad kwestiami tradycyjnie pozostawianymi menedżerom. Dzięki temu udało się osiągnąć niższą rotację pracowników i poprawę wyników.

