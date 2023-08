Dofinansowanie posiłków to dla pracowników ważny benefit. Teraz będzie bardziej opłacalny

Kwota zwolnienia z oskładkowania ZUS na dofinansowanie posiłków od września 2023 r. wzrasta do 450 zł miesięcznie na pracownika. Dotychczas kwota ta wynosiła 300 zł. Projekt rozporządzenia przewiduje również zmiany w zakresie sposobu przeliczania kwot stanowiących podstawę wymiaru składek z waluty EUR na PLN. Eksperci Sodexo przewidują, że to przyniesie oszczędności w wysokości 1070 zł rocznie dla pracowników i 1106 zł rocznie dla pracodawców na jednego pracownika.

Wyniki badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich w roku 2022 ukazują, że 55 proc. Polaków wyraża przekonanie, że pracownicy powinni otrzymywać wsparcie na posiłki w formie karty obiadowej od swojego pracodawcy. Ponad 80 proc. respondentów pozytywnie oceniających pracodawcę, który oferuje dofinansowanie lub pokrycie kosztów posiłków w trakcie pracy, a 35 proc. uważa, że dofinansowanie posiłków powinno być obowiązkowe dla pracodawców.

Badanie z roku 2022, przeprowadzone przez IBRiS, wykazało, że aż 75 proc. pytanych pracowników zadeklarowało, że zakup żywności stanowi istotne obciążenie dla ich budżetu domowego, z czego 40 proc. uznało to za znaczący ciężar. Grupę respondentów w 58 proc. stanowili pracownicy umysłowi, a w 38 proc. pracownicy fizyczni.

- Potrzeby pracowników mogą być bardzo zróżnicowane. Obserwuję jednak, że coraz bardziej pożądane są benefity mające największy wpływ na dobrostan psychofizyczny zatrudnionej kadry. Należy do nich wsparcie psychologiczne, większa liczba dni urlopowych, dofinansowanie do odpoczynku czy zaspokajający elementarną potrzebę głodu benefit dofinansowania do posiłków w miejscu pracy – twierdzi head of HR & accounting w Smart Lunch Artur Dzięgielewski.

Jak dodaje Dzięgielewski, wnioskiem płynącym z ankiety satysfakcji z oferowanych korzyści przeprowadzonej w grudniu 2022 roku wśród pracowników SmartLunch jest to, że benefit związany z żywieniem został najczęściej wybrany przez pracowników. Za nim znalazły się możliwość dodatkowego dnia wolnego z okazji urodzin, dostęp do opieki medycznej, karta sportowa oraz organizowane wyjazdy integracyjne.

Na niektórych pracodawców przepisy narzucają konieczność zapewnienia posiłków i napojów

Nowelizacja przewiduje również możliwość korzystania ze świadczenia nie tylko w lokalach gastronomicznych, ale także w placówkach handlowych, odpowiadając na zmieniające się nawyki żywieniowe Polaków. To elastyczne podejście ma na celu ułatwienie korzystania z dofinansowania, szczególnie w obszarach o mniejszym dostępie do restauracji.

Pracodawcy coraz częściej decydują się na dofinansowanie posiłków. Dzięki nowym regulacjom mogą oszczędzać na składkach ZUS, a pracownicy zyskują dodatkowy kapitał na codzienne wydatki. Przykładowo, firma z 150 pracownikami może zaoszczędzić 165 888 zł rocznie, a pracownik dodatkowe 89,24 zł miesięcznie. To układ korzystny dla obu stron.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w trudnych warunkach odpowiednie posiłki i napoje w sposób nieodpłatny, jeśli jest to konieczne z przyczyn zapobiegawczych.

Specyfikacje dotyczące rodzajów tych posiłków i napojów, ich wymagań oraz sytuacji, w których powinny być dostarczane, są ustalane przez Rząd poprzez wydanie odpowiedniego rozporządzenia. Modyfikacja tego rozporządzenia wynika z potrzeby wdrożenia informacji dostarczonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w wyniku przeprowadzonej kontroli, która dotyczyła ochrony praw pracowników delegowanych z Polski do krajów Unii Europejskiej w kontekście przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne, w tym wypłat ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.

- Karty obiadowe dla pracowników powinny być jednym z ważniejszych i najbardziej popularnych benefitów pracowniczych, jakie stosują pracodawcy. Nie tylko dlatego, że prawnie są do odpowiedniego poziomu zwolnione z ZUS bez względu na sposób finansowania. Dobrowolne zapewnienie pracownikom możliwości zakupu właściwych produktów przez pracodawcę za pośrednictwem kart obiadowych wpływa pozytywnie na ich zdrowie, regularne posiłki w pracy, a skarbowi państwa przynosi dodatkowe wpływy. Ponadto wpływa na poprawę kondycji krajowego sektora rolnictwa i gastronomii – co jest szczególnie istotne w okresie recesji i spowolnienia gospodarczego – podkreśla przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Marek Kowalski.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z rozwiązań zawartych w omawianym rozporządzeniu korzysta obecnie ok. 387 tys. osób.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl