Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także w lutym. Jest decyzja

W poniedziałek 31 stycznia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na mocy którego rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej. Będzie on obowiązywał od 1 lutego do 27 lutego.

Z powodu nauki zdalnej dzieci, niektórzy rodzice też muszą pozostać w domu (Fot. pixabay.com)

Z powodu gwałtownie rosnącej liczby zakażeń i rekordowych statystyk notowanych w tym zakresie od początku pandemii COVID-19 zapadła w ubiegłym tygodniu decyzja o wprowadzeniu nauki zdalnej w szkołach podstawowych (w klasach 5-8) i w szkołach ponadpodstawowych, a także w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Ponieważ część dzieci musi odbywać lekcje z domu, część rodziców nie może iść do pracy. Rekompensatą z tego tytułu wprowadzoną już na początku pandemii jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rada Ministrów przyznaje go okresowo, kiedy jest potrzeba przywraca go lub wydłuża. Taka decyzja zapadła też dzisiaj, 31 stycznia 2022 r.

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie, w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówki z powodu COVID-19, do której uczęszcza dziecko. Decydując się ponownie na wprowadzenie nauki zdalnej, zdecydowaliśmy, że rodzice znów będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku, żeby zapewnić dzieciom opiekę podczas nauki w domu – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Z zasiłku skorzystają rodzice lub opiekunowie, którzy opiekują się dzieckiem w wieku:

- do lat 8,

- do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica, który może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej.

"Nie wlicza się on do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa" - informuje.

Przez kilka miesięcy dodatkowy zasiłek opiekuńczy był zawieszony, ponieważ nauka odbywała się stacjonarnie. Dopiero przed Świętami Bożego Narodzenia Rada Ministrów podjęła decyzję o przyznaniu go ponownie na czas nauki zdalnej, wówczas wprowadzonej na okres od 20 grudnia do 9 stycznia.

