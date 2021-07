Dodatkowe pieniądze dla rodziców. Można już składać wnioski

Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o świadczenie 300 plus z programu "Dobry Start". Pracownicy ZUS pomogą wypełnić wniosek.

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł (fot. Shutterstock)

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.



Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane we wniosku. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku.

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu Dobry Start (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia) - mówi prof. Gertruda Uścińska.



Świadczenie z programu "Dobry Start" będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Jeśli ktoś jeszcze nie ma rachunku, a chce wnioskować o tzw. 300 plus, powinien go założyć. Obecnie wsparcie z programu "Dobry Start" otrzymuje 4,5 mln dzieci - dodaje profesor.



W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.



Informację o przyznaniu świadczenia znajdzie się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek zostanie złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.



1 lipca działalność rozpoczynają również mobilne punkty wsparcia w placówkach Poczty Polskiej i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w których pracownicy Zakładu będą zakładali zainteresowanym profile na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, będą też pomagać im wypełnić wniosek.

