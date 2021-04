Dodatkowe 5 dni urlopu i szersza pomoc dla wyjątkowych obywateli Polski

Dodatkowe 5 dni urlopu wypoczynkowego czy też podniesienie progów upoważniających do pomocy finansowej - m.in. takie elementy zakłada ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Autor:KDS

• 20 kwi 2021 17:15





W ustawie podwyższono progi uprawniające do pomocy pieniężnej szerszą grupę działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (Fot. Twitter/Ministerstwo Rodziny)

We wtorek 20 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Dokument wprowadza m.in. przyznanie prawa do 5 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego czy uznanie za okres składkowy okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych.

– To przejaw najlepiej rozumianej solidarności i sprawiedliwości społecznej – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W ustawie podwyższono progi uprawniające do pomocy pieniężnej szerszą grupę działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Dodatkowo możliwe będzie przyznanie pomocy pieniężnej jednorazowej nawet dwa razy w roku (obecnie raz w roku).

– Jak to wygląda w praktyce? Przykładowo, jeżeli chodzi o pomoc pieniężną jednorazową – w przypadku osoby samotnie gospodarującej występującej o przyznanie pomocy w miejsce dotychczasowego progu dochodowego nieprzekraczającego kwoty odpowiadającej 220 proc. najniższej emerytury, czyli kwoty 2751,94 zł, ustanowiony jest próg dochodowy nieprzekraczający kwoty odpowiadającej 290 proc. najniższej emerytury, obecnie jest to kwota 3627,55 zł – wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Oznacza to podwyższenie tego progu o 875,61 zł.

Do tego dochodzi też m.in. przyznanie prawa do 5 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego czy uznanie za okres składkowy okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych. Minister Maląg wyjaśnia też, że prawo do świadczenia wyrównawczego przysługującego obecnie działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pobierającym emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy zostanie rozszerzone o działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych pobierające rentę rodzinną. Z uwagi na mechanizm tegorocznej waloryzacji świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2501,76 zł a kwotą pobieranej emerytury albo renty. – Warto podkreślić, że działacze opozycji w PRL oraz ofiary represji powojennych zostali objęci opieką państwa polskiego dopiero w 2015 roku – wraz z wejściem w życie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych – przypomina minister Marlena Maląg. Obecnie osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przysługuje prawo m.in. do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. To też np. prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

