Dodatek solidarnościowy za lipiec. Ostatnie godziny na złożenie wniosku

W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Z taką inicjatywą wyszedł prezydent Andrzej Duda.

Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła.

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące.

Dodatek solidarnościowy, czyli tzw. "dudowe" przysługuje do 31 sierpnia tego roku i można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. W praktyce oznacza to, że składając wniosek do końca lipca można otrzymać wsparcie także i za ten miesiąc. Tym samym zamiast 1400 zł za sierpień, na konto wpłynie 2800 zł - za lipiec i sierpień. A to spora różnica.

Kto może ubiegać się o "dudowe"? O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Jeśli skorzystają z dodatku, to urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. Za osobę pobierającą dodatek ZUS opłaca składkę emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną (nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego, jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa).

Przy czym ZUS przypomina, że za okres wypłaty dodatku solidarnościowego nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Dlatego osoba niezdolna do pracy z powodu choroby powinna wystąpić o świadczenie, które jest dla niej bardziej korzystne finansowo.

Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Na początku lipca prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, poinformowała, że ZUS wypłacił już 92,4 mln zł w ramach dodatku solidarnościowego. - Staramy się realizować nasze hasło: dziś wniosek, jutro wypłata świadczenia. Zrealizowaliśmy 87 proc. wniosków. Z naszych danych wynika, że najczęściej o środki wnioskują kobiety - 59 proc. Jeśli chodzi o podział wiekowy, to najwięcej wniosków składają osoby w wieku od 26 do 35 lat - mówiła prof. Gertruda Uścińska.