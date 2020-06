Dodatek solidarnościowy przyjęty. Pracownicy i pracodawcy oceniają

W czwartek 4 czerwca Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 i o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych.

Jego założenia, jak również tryb przyjmowania oburzyły związki zawodowe. Pomysł krytykuje też strona pracownicza.

Tak skandalicznie błyskawiczny tryb procedowania, bez przewidzianych w trybie ustawowym konsultacji społecznych, jest nie do zaakceptowania - czytamy w oświadczeniu OPZZ.

Dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość wynosić będzie 1400 zł miesięcznie. Będą mogły skorzystać z niego osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa została, po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana przez pracodawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Co ważne, warunkiem uzyskania prawa do dodatku jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.

Dodatkowo posłowie podwyższyli od 1 września zasiłek dla bezrobotnych. Ustawa zakłada podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota ta wyniesie 942,30 zł. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak i bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Związki krytykują

Zaproponowane przez Andrzeja Dudę rozwiązanie krytycznie ocenia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Związek krytykuje też zasady przyznawania wsparcia. Nie zostawia suchej nitki na samym sposobie procedowania.

- Projekt ustawy w tej sprawie został skierowany do Sejmu w dniu wczorajszym, a już dziś 4 czerwca 2020 roku zaplanowano jego pierwsze czytanie w parlamencie! Tak skandalicznie błyskawiczny tryb procedowania, bez przewidzianych w trybie ustawowym konsultacji społecznych, jest nie do zaakceptowania przez OPZZ - czytamy w oświadczeniu wydanym przez związek.

OPZZ przypomina też, że osobom pracującym na własny rachunek czy na umowach cywilnoprawnych rząd przyznał w tarczach antykryzysowych znacznie wyższą kwotę 2080 zł jako rekompensatę za utracone dochody. - To od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę odprowadzane są składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości prawie 2,5 procent ich wynagrodzeń, a w zamian otrzymują oni niższe świadczenia! Rocznie suma składek na te fundusze wynosi około 14 miliardów złotych - wyliczają związkowcy. Związek przypomina też, że od lat domaga się zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych do poziomu przewidzianego Konwencją nr 168 Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli do poziomu co najmniej 50 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia. - Czas na realizację naszego postulatu, a nie dzielenie pracujących na lepszych i gorszych – ze względu na sposób utraty pracy lub dochodów ! Zasiłki przyznawane są z funduszy tworzonych z odpisów od wynagrodzeń pracowników! To są nasze pracownicze pieniądze! - podsumowuje OPZZ. Nie tylko etatowcy Z kolei Konfederacja Lewiatan postuluje rozszerzenie prezydenckiego wsparcia. Jak mówi Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy KL, warunkiem koniecznym otrzymania dodatku solidarnościowego jest zatrudnienie na umowę o pracę. Tym samym nie obejmie on dużej części osób, które przed epidemią pracowały w oparciu o umowy cywilno-prawne, czyli na przykład osób wykonujących szeroko rozumiane zawody artystyczne. - To słabość tej ustawy, ponieważ takie osoby nie zostały objęte pomocą w ramach tarcz antykryzysowych. Zasiłek solidarnościowy powinien być instrumentem wsparcia tych osób, które w dzisiejszych warunkach nie mają żadnej innej formy zabezpieczenia (osoby wcześniej pracujące na umowy zlecenia, z bardzo krótkim stażem). Kwota dodatku nie powinna być wyższa niż zasiłek dla bezrobotnych, do którego mają prawo tylko te osoby bez pracy, które mogą wykazać się co najmniej 12-miesięcznym stażem ubezpieczeniowym - mówi Monika Fedorczuk. Czytaj więcej: Prawa pracowników w czasie pandemii można łamać bezkarnie? GIP zajmuje się tylko najpoważniejszymi przypadkami Jako kolejną słabość dodatku wskazuje fakt, że okres jego wypłaty został określony bardzo sztywno - od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., co oznacza, że nie obejmie on części osób zwalnianych po zakończeniu wsparcia z tarcz antykryzysowych (trzeba wziąć pod uwagę również okres wypowiedzeń). - Zasadne byłoby utrzymanie okresu wypłaty świadczenia - 3 miesiące, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu, w którym można wnioskować i otrzymać to świadczenie, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów - dodaje Monika Fedorczuk. Natomiast Fedorczuk pozytywnie ocenia decyzję o braku możliwości łączenia dodatku i zasiłku dla bezrobotnych. Jak tłumaczy, w przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której dochody z obu zasiłków przewyższałyby dochody z pracy osoby otrzymującej płacę minimalną. "Solidarnościowe opakowanie" Pracodawcy RP mówią z kolei o tym, że dodatek nie jest niczym innym niż zasiłkiem dla bezrobotnych w „solidarnościowym opakowaniu”. Zwracają też uwagę, że do dodatku nie będą uprawnieni wszyscy pracownicy, którzy pożegnali się z zatrudnieniem w pierwszej połowie roku. - Ci bowiem, których obowiązywał krótki okres wypowiedzenia, czyli zostali zwolnieni przed 31 marca 2020 roku, nie będą mieli do niego prawa - mówi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert prawa pracy Pracodawców RP. Solidarnościowy dodatek, mający pomóc #pracownicy, którzy stracili #praca w związku z #koronawirus, to nic innego jak zasiłek dla bezrobotnych w „solidarnościowym opakowaniu”. Jego wypłata przez 3 miesiące zawiesza bowiem zasiłek:https://t.co/Cs6OTjcUwH#prawopracy #rynekpracy — Pracodawcy RP (@PracodawcyRP) June 4, 2020 Ekspertka Pracodawców RP wskazuje, że wypłata dodatku solidarnościowego na maksymalnie 3 miesiące zawiesza jednak pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. - Bezrobotny pracownik będzie musiał zdecydować, czy woli dorobić na umowie o dzieło i skorzystać z dodatku solidarnościowego, czy pozostać przy zasiłku. Dodatek solidarnościowy wlicza się jednak do dochodu, od którego uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych, co może mieć znaczenie dla całościowych kalkulacji w konkretnym gospodarstwie domowym - mówi Siemienkiewicz. Zauważa, że solidarnościowy charakter dodatku oznacza też, iż złożą się na niego... pracodawcy. - Będziemy go opłacać z Funduszu Pracy zasilanego przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Inaczej przecież byłby tylko zasiłkiem, a zasiłek w przypadku utraty pracy w polskim prawie już mamy - podsumowuje Katarzyna Siemienkiewicz.