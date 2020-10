Dochody rozporządzalne Polaków coraz wyższe. Koronawirus może tu jednak namieszać

Jak podaje GUS, w roku 2019 nastąpiła sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiła się – odnotowano wzrost dochodów rozporządzalnych, ale też i wydatków.

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę - w zaokrągleniu do 1 zł - wyniósł w 2019 r. 1819 zł (5 proc. więcej niż w 2018 r.). Z kolei przeciętne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2019 r. wartość 1252 zł i były realnie wyższe o 3,1 proc. od wydatków z 2018 roku.

61 proc. gospodarstw domowych miało w zeszłym roku 2019 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę na poziomie poniżej 2 tys. zł (67,3 proc. w 2018 r.), 33,7 proc. gospodarstw domowych - od 2 do 4 tys. zł na osobę (28,3 proc. w 2018 r.), a 3,9 proc. gospodarstw - od 4 do 6 tys. zł na osobę (3 proc. w 2018 r.). 6 tys. zł lub więcej na osobę obserwowano jedynie w przypadku 1,4 proc. gospodarstw domowych (1,2 proc. w 2018 r.).

Największy budżet, podobnie jak i wydatki, odnotowano w przypadku osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym. Tu średni dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych wyniósł 2174 zł (był o 19,5 proc. wyższy od średniej ogólnokrajowej), a wydatki - 1472 zł (o 17,6 proc. wyższe od przeciętnej ogólnokrajowej).

Najniższym zaś przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę dysponowały gospodarstwa domowe rencistów (1498 zł i - o 17,7 proc. mniej od średniej ogólnopolskiej).

Warto dodać, że w najtrudniejszej sytuacji materialnej znajdowały się małżeństwa z trójką lub większą liczbą dzieci, niemniej jednak ich budżet domowy poprawie w porównaniu do 2018 r. (średni miesięczny dochód urósł o 3,5 proc.).

Według GUS, dochód wyższy od średniej krajowej odnotowano w województwach mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i pomorskim. Największe dochody wykazywały gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego (2108 zł).; były wyższe o 15,9 proc. niż przeciętny krajowy dochód na osobę. Z kolei najniższe dochody uzyskiwały gospodarstwa z województwa podkarpackiego (1471 zł) – o 19,1 proc. poniżej średniej krajowej.

Rozpiętość między najwyższym a najniższym przeciętnym dochodem na osobę w województwach, w odniesieniu do średniej krajowej, zmniejszyła się o 5,4 punktów proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 35 punktów proc.

COVID-19 może w dochodach namieszać

Poziom budżetów domowych może w 2020 r. zmienić Covid-19, prawdopodobnie więc będziemy mniej wydawać. Wpływ na to będzie miała zapewne dynamika wzrostu wynagrodzeń. Pensje rosną wolniej niż rok wcześniej. Z danych GUS wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosło 5181,07 zł brutto – to o 5,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Warto jednak podkreślić, że rok wcześniej płace wzrosły aż o 7,1 proc.

Na niższe pensje ma także wpływ korzystanie przez pracujących rodziców z zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły. Pobieranie tego świadczenia oznacza zmniejszenie pensji do 80 proc. Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2020 r. z tego prawa skorzystało w Polsce 2,3 proc. pracujących. Udział pracujących, którzy zostali w domu, by opiekować się potomstwem, był nieco większy w sektorze prywatnym niż publicznym (odpowiednio 2,5 proc. i 1,9 proc.).

Ponadto część pracodawców skorzystała, a niektórzy dopiero będą korzystać, z pomocy tarcz kryzysowych: zdecydowali się ubiegać o dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy. Te rozwiązania oznaczały zmniejszenie pensji do 80 proc.

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, według stanu na 4 września na dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz mikropożyczki dla przedsiębiorców wydano już 25,12 mld zł. A na tym nie koniec. Zgodnie z tarczą antykryzysową 5.0 wniosek o dofinansowanie z FGŚP pracodawcy będą mogli złożyć najpóźniej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wcześniejsze przepisy umożliwiały wnioskowanie o wsparcie do 27 września.