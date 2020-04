Do przedsiębiorców trafiły 172 mln zł postojowego. Kolejne przelewy już niebawem

Z początkiem kwietnia 2020 r. zaczęły obowiązywać przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, w myśl których przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe.

Jak dotąd do ZUS wpłynęło 1 mln 25 tys. wniosków o pomoc w ramach tarczy. Najwięcej - 774 tys. - to wnioski o zwolnienie ze składek, 198 tys. dotyczyło świadczenia postojowego dla samozatrudnionych, a 19 tys. to wnioski o postojowe dla zleceniobiorców. O odroczenie składek, czy rozłożenie zaległości na raty stara się natomiast 34 tys. przedsiębiorców.

Wypłaty postojowego ruszyły 15 kwietnia i jak dotąd objęły 86 tys. osób.

- Dotychczas trafiły do przedsiębiorców z całej Polski, m.in. do firm z Warszawy oraz Bydgoszczy, specjalizujących się w usługach stomatologicznych, fizjoterapeutycznych, krawieckich czy do ośrodków szkolenia kierowców – wskazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

W najbliższy poniedziałek 20 kwietnia postojowe pojawi się na kontach kolejnych przedsiębiorców. Potem wypłaty będą realizowane na bieżąco w następnych dniach.

ZUS zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy chętnie korzystają również z możliwości odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek.

- Zniesiono w tym przypadku obowiązek uiszczania opłaty prolongacyjnej. Z odroczenia skorzystały firmy zatrudniające od kilku do kilkuset osób i działające np. w branży turystycznej czy motoryzacyjnej. W przypadku jednej z nich kwota odroczenia sięgała blisko 500 tys. złotych. To pokazuje, jak ta pomoc jest potrzebna - podkreśliła prezes ZUS.

Zakład przypomniał, że nie będzie wszczynał postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do zwolnienia ze składek. Nie trzeba więc spieszyć się ze złożeniem wniosku, na co jest czas do 30 czerwca.