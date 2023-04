Do PPK dołączają kolejni uczestnicy, ale wciąż jest ich mniej, niż zakładał rząd

Zapisy do PPK będą się co 4 lata odbywać na zasadzie autozapisów (fot. Jason Goodman/Unsplash)

Zapisy do PPK będą się co 4 lata odbywać na zasadzie autozapisów (fot. Jason Goodman/Unsplash)

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rekordzista zgromadził w PPK ponad 660 tys. zł, a pracownicy z województwa mazowieckiego na kontach mają w sumie zgromadzone blisko 5 mld zł.

W kolejnych województwach w zestawieniu, wielkopolskim, śląskim i małopolskim, osiągnęły wyniki na poziomie nieco ponad 1 mld zł każde.

Odsetek zapisanych do programu jest daleki od oczekiwań rządu, rozwiązaniem mają być cykliczne autozapisy.

Autozapis dołączył kolejnych pracowników do PPK

W marcu na mocy przepisów ok. 8 mln pracowników zostało włączonych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), których celem jest dodatkowe oszczędzanie na emeryturę. Osoby, które nie zrezygnowały z uczestnictwa w PPK do końca marca, w większości przypadków będą miały potrącone z wypłaty 2 proc., które zostanie wpłacone na osobne konto w PPK.

Do marcowego autozapisu w PPK oszczędzało około 2,6 mln pracowników, a rekordzista w trzy lata uzbierał na koncie ponad 660 tys. zł. Polski Fundusz Rozwoju (PFR), posiadający szczegółowe statystyki PPK, nie podaje informacji, kim jest rekordzista, skąd pochodzi ani w jakiej branży pracuje.

Jak podaje Business Insider Polska, blisko 40 proc. wszystkich środków zgromadzonych w PPK było przypisanych do województwa mazowieckiego, a kwota, o której mowa, to niemal 5 mld zł. Najmniejsze oszczędności są z kolei przypisane do województwa świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. Są to sumy rzędu 150 mln zł, co stanowi zaledwie 1,2 proc. wszystkich środków w PPK w skali całego kraju.