Do polskich pracowników trafiły "na lewo" 34 mld złotych

Nawet 1,4 mln pracowników w Polsce otrzymuje część wynagrodzenia pod stołem – to 12 proc. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W 2018 r. suma tego typu wypłat wyniosła 34 mld zł (to równowartość 1,6 proc. PKB). Skalę tego zjawiska zbadał Polski Instytut Ekonomiczny i właśnie opublikował raport „Skala płacenia pod stołem w Polsce”. Jego wyniki szokują.

By zobrazować skalę zjawiska, na początek garść liczb. Z raportu PIE wynika, że 1,4 mln pracowników w Polsce otrzymuje część wynagrodzenia pod stołem – to 12 proc. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 6 proc. wynagrodzeń w polskiej gospodarce wypłacanych jest pod stołem. W 2018 r. suma tego typu wypłat wyniosła 34 mld zł (to równowartość 1,6 proc. PKB). Średnie wynagrodzenie w 2018 r. było zaniżone o 240 zł z powodu pomijania w oficjalnych statystykach zjawiska płacenia pod stołem. Zaś 17 mld zł dochodów stracił sektor finansów publicznych w 2018 r., w tym 7 mld zł to same nieodprowadzane składki emerytalne.

Skala tego zjawiska jest największa w mikrofilmach (zatrudniających do 9 osób), gdzie aż 31 proc. pracowników otrzymuje tak część wynagrodzenia. W firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników proceder ten występuje w 11 proc.

A czym jest płacenie pod stołem? PIE podaje następującą definicję: - To sytuacja, w której wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest wypłacane w dwóch częściach: oficjalnej, zgodnej z podpisaną umową, oraz nieoficjalnej – wypłacanej w gotówce i niepodlegającej ewidencji. Wypłatą pod stołem nazywamy tę drugą – nieoficjalną – część wynagrodzenia.

- Płacenie pod stołem, występujące w Polsce w ogromnej skali, ma poważne konsekwencje gospodarcze. Zaburza konkurencję na rynku, sprawiając, że uczciwe przedsiębiorstwa mają gorszą pozycję niż firmy stosujące nieuczciwe praktyki. Skutkuje także znaczącym ubytkiem dochodów sektora finansów publicznych, którego straty wynoszą ponad 17 mld zł rocznie – to wartość porównywalna z luką VAT (19 mld zł) albo luką CIT (22 mld zł) w Polsce - ocenia Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Grafika: raport PIE

Jak dodaje, z punktu widzenia pracowników, płacenie pod stołem zmniejsza ich bezpieczeństwo socjalne. Od nieoficjalnej części wynagrodzenia nie są bowiem odprowadzane składki. W rezultacie zaniżone są niektóre świadczenia, takie jak zasiłek chorobowy czy macierzyński, które wypłacane są jedynie od legalnej części wynagrodzenia. Niższe będą też przyszłe emerytury pracowników, którzy przez ten proceder odprowadzają na swoją przyszłość mniejsze składki. Bowiem badanie potwierdziło powtarzaną często opinię, że w takich sytuacjach na umowie widnieje najczęściej kwota odpowiadająca wynagrodzeniu minimalnemu, zaś cała reszta wkładana jest do koperty.

Kto i dlaczego płaci pod stołem?

Z raportu PIE wynika, że płacenie pod stołem jest najbardziej powszechne w branżach świadczących drobne usługi, związane m.in. z zakwaterowaniem, gastronomią, urodą, rozrywką i rekreacją. 35 proc. przedsiębiorców z tych branż uważa, że co najmniej 20 proc. wynagrodzeń jest wypłacanych pod stołem, a łącznie ponad połowa wskazuje na występowanie zjawiska płacenia pod stołem w jakiejkolwiek skali. Kolejne branże, w których płacenie pod stołem jest stosunkowo częste, to handel i budownictwo. Zjawisko to zauważa mniej więcej co drugi przedsiębiorca z tych sektorów.

Z czego wynika powszechność tego procederu? Eksperci w pierwszej kolejności wskazują wysokie opodatkowanie niskich wynagrodzeń.

- O ile klin podatkowy dla średnich i wysokich wynagrodzeń jest w Polsce umiarkowany na tle innych państw, o tyle dla osób zarabiających połowę przeciętnego wynagrodzenia wynosi blisko 40 proc., co jest szóstym najwyższym wynikiem wśród 36 państw OECD. To mechanizm zachęcający do przekazywania części wynagrodzenia nieoficjalnie w celu uniknięcia kosztów związanych z opodatkowaniem – mówi Jakub Sawulski.

Dalej mowa o słabość instytucji kontrolnych takich jak ZUS i PIP, które zdaniem autorów raportu nie radzą sobie z opanowaniem tego procederu.

fot. Shutterstock

- Nie bez znaczenia jest także przyzwolenie społeczne. Według badania sondażowego CBOS z 2016 r., niemal co piąty z nas (19 proc.) uznaje, że uchylanie się od płacenia podatków jest wyrazem zaradności - dodaje Jakub Sawulski.

Jak dodaje, jeżeli chodzi o mikrofirmy, w których zjawisko płacenie pod stołem jest najczęstsze, to może ono wynikać w dużej mierze z mniej formalnych relacji między pracownikiem

i pracodawcą. W większych podmiotach proces zatrudniania i wynagradzania pracowników jest bardziej ustrukturyzowany. Ponadto, działalność mikrofirm jest bardziej pracochłonna niż większych przedsiębiorstw, w związku z czym potencjalne oszczędności wynikające z płacenia pod stołem mają większe znaczenie dla wyniku finansowego małych podmiotów.

Z kolei prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do tej listy dodaje jeszcze możliwość korzystania przez mikroprzedsiębiorców z uproszczonej księgowości, co utrudnia wykrycie wypłacania części wynagrodzenia pod stołem.

- Na podstawie dokumentacji bardzo trudno jest wykryć proceder płacenia pod stołem. De facto my o czymś taki wiemy dopiero na podstawie informacji zewnętrznych, jakie otrzymujemy z innych instytucji albo od sygnalistów - wskazuje prezes ZUS. Dodaje, że byli ubezpieczeni czy byli księgowi przekazują do ZUS dokumenty potwierdzające ten proceder w firmach, z którymi byli związani. To są kopie zeszytów wypłat czy druga księgowość, czyli zdjęcia nieoficjalnych list płac.

Jak rozwiązać problem

W trakcie debaty zorganizowanej przy okazji publikowania wyników poruszano również wątek rozwiązania tego problemu.

Prof. Gertruda Uścińska wskazała, że płatnicy kontrolowani są pod względem rzetelnego rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne. W 2018 roku ZUS przeprowadził 23 643 takich kontroli, rok później 18 562. Skutki finansowe? W 2018 roku zwrócono do ZUS 35 mln zł, w 2019 roku 30 mln zł.

Pytana o to, jak zminimalizować skalę tego procederu w pierwszej kolejności mówi o automatyzacji rozliczeń składkowo-podatkowych.

- Liczę, że dojdzie w przyszłości do skonsolidowania baz danych ZUS i KAS (Krajowa Administracja Skarbowa), tak by rzeczywiście można było przeprowadzić pełną analizę przychodów i składek - mówi prof. Uścińska.

Prezes ZUS wskazywała też na konieczność ograniczenia wypłat gotówką i przestawienie na przelewy na rachunek bankowy. Mówiła też o konieczności obniżenia klinów podatkowych dla najniższych wynagrodzeń oraz o potrzebie informowania społeczeństwa o skutkach takiego problemu.

- Bo kiedy przychodzi czas wypłacania emerytur, świadczeniobiorcy są oburzeni ich wysokością. Wtedy zaczynają przekonywać, że przecież zarabiali znacznie więcej, że ich świadczenie powinno być zdecydowanie wyższe - opowiada prof. Uścińska.

Warto tu przypomnieć o opisywanym przez PulsHR.pl pomyśle posłanki Razem Pauliny Matysiak. Zapytała ona resort finansów i pracy o możliwość zniesienie restrykcji i kar dla pracowników zgłaszających taki proceder.

- Mechanizm mógłby być podobny do rozwiązań zastosowanych przy zgłaszaniu łapówek. Osoba, która zdecyduje się to ujawnić, nie będzie podlegała żadnej karze - wyjaśniała posłanka w rozmowie z PulsHR.pl. Jak dodawała, zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie go nie spowoduje od razu lawiny zgłoszeń. - Jednak wprowadzanie rozwiązań wzmacniających pozycję pracownika jest konieczne. Mówię tu nie tylko o zmianie przepisów w kontekście płacenia "pod stołem", ale również o zwiększeniu uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, by mogła realnie reagować na nadużycia i przeprowadzać kontrolę bez wcześniejszego umawiania się na godzinę z kontrolowanym pracodawcą - podkreślała Paulina Matysik.

Pomysł ten pozytywnie ocenia Jakub Sawulski. - Ochrona sygnalistów jest istotna, tak samo jak automatyzacja procesów między płatnikami a ZUS i KAS oraz całkowite odejście od wypłacania wynagrodzeń gotówką - podsumowuje.

Jak sprawdzono skalę zjawiska

Warto zaznaczyć, że PIE analizując problem sięgnęło do dwóch głównych źródeł opisujących kondycję finansową Polaków. Pierwszym jest GUS i dane jednostkowe o rozchodach gospodarstw domowych w 2018 r. z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD). Jest to cykliczne badanie ankietowe, GUS nie opublikował jeszcze danych za 2020 rok. To dotyczące 2018 roku zostało przeprowadzone na próbie ok. 37 tys. gospodarstw domowych rocznie. Ankietowani w tym badaniu proszeni są m.in. o szczegółowe notowanie rozchodów w ciągu miesiąca.

Drugim źródłem jest informacja o wysokości dochodów podatników ze stosunku pracy w 2018 r. z bazy PIT/ZUS Ministerstwa Finansów (dane zagregowane do wąskich przedziałów dochodów). Baza ta łączy dane o dochodach podatników oraz odprowadzanych przez nich podatkach i składkach. Opiera się na dwóch źródłach: deklaracjach PIT oraz rejestrach ZUS. To najbardziej kompleksowe źródło danych o dochodach ludności w Polsce. W odróżnieniu od innych źródeł bazuje na danych administracyjnych (a nie ankietowych) oraz obejmuje pełen przekrój wielkości podmiotów (w większości badań GUS uwzględnia się tylko podmioty o liczbie pracowników 10 i więcej).

PIE skorzystał również - dla sprawdzenia poprawności wyników badania - z danych jednostkowych o wysokości wynagrodzeń pracowników ze stosunku pracy z Badania Struktury Wynagrodzeń według zawodów (BSW) za lata 2014, 2016 i 2018 – badania, w którym GUS uzyskuje informację z zakładów pracy o wysokości wynagrodzeń i ich struktury (tutaj dane za 2020 rok również nie zostały jeszcze opublikowane).