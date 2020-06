Do kiedy nabór wniosków o zwolnienie ze składek? ZUS przypomina, że czasu już niewiele

Jak dotąd Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę ponad 7,5 mld zł.

- W ramach Tarczy Antykryzysowej rozpatrzyliśmy już wnioski o zwolnienie z opłacania składek dla 1,7 mln firm, w tym 1,5 mln płatników za marzec na kwotę 4 mld zł oraz dla 1,5 mln płatników za kwiecień na kwotę 3,5 mld zł, umarzając składki do tej pory na łączną kwotę 7,5 mld zł - wylicza rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Najwyższe kwoty z tytułu zwolnień ze składek dotyczą oddziałów ZUS w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.

Sprawdź Zadłużona firma może zostać zwolniona ze składek ZUS. Są jednak pewne warunki.

- Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie. Informację o rozstrzygnięciu prześlemy pocztą lub dostaniesz ją na PUE ZUS. Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, wystarczy zalogować się do swojego konta - wyjaśnia Paweł Żebrowski.

W sumie od 1 kwietnia wpłynęło do ZUS ponad 4 mln wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej. Były to przede wszystkim prośby o zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj, oraz o wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudnionych i zleceniobiorców.

ZUS przypomina, że z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie obejmuje składki za przedsiębiorcę oraz pracujące dla niego osoby. Skorzystać z tej formy wsparcia mogą również samozatrudnieni, których przychód co prawda przekracza trzykrotność średniego wynagrodzenia, ale dochody jest niższy niż 7 tys. zł. Firmom zgłaszającym do ubezpieczeń od 10 do 49 osób przysługuje z kolei 50 proc. umorzenie kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Czytaj ZUS jest gotowy na realizację dodatku solidarnościowego.

- Zachęcamy też do kontaktu elektronicznego. Zakład zanotował znaczne zainteresowanie klientów korzystaniem z Platformy Usług Elektronicznych. Tylko w okresie od marca do końca maja przybyło 0,5 mln profili klientów na portalu PUE ZUS. Obecnie jest ich ponad 4,1 mln - podaje rzecznik prasowy ZUS.