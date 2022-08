Dlaczego Polacy nie dostają pensji częściej niż raz w miesiącu

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. To oznacza, że prawo dopuszcza wypłacanie wypłaty częściej, w postaci dniówek, tygodniówek czy dwutygodniówek. Częstsza wypłata to więcej pracy dla działów kadr i płac. Rozwiązanie może okazać się również zgubne (przynajmniej na początku) dla samych pracowników, szczególnie w dość niespokojnych dla domowych budżetów czasach.

Art. 85. § 1. Kodeksu pracy sprawę stawia jasno: "Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie". To oznacza, że pracodawcy mogą wybrać system zakładający częstszą wypłatę wynagrodzenia.

Znane przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii tygodniówki w Polsce zbyt popularne nie są. Z opublikowanych w 2020 roku przez ADP badań "Workforce view in Europe 2020" wynika, że 85 proc. polskich pracowników otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu. To rzeczywistość.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

A jakie są oczekiwania? Z tego samego badania wynika, że pozostanie w trybie miesięcznym popiera 52 proc. pracowników. 21 proc. chciałoby otrzymywać pensje co 2 tygodnie, a 15 proc. opowiada się za tygodniówką.

Zobacz: Pensja częściej niż raz na miesiąc. Ten pomysł ma wielu zwolenników

Częstsza wypłata wynagrodzenia ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników.

Prawnie nie ma przeszkód, by wynagrodzenia wypłacać częściej. Z jednej strony mamy Kodeks pracy, z drugiej uzasadnienie Sądu Najwyższego z 4 sierpnia 1999 r., w myśl którego "strony stosunku pracy mogą wprowadzać do umowy o pracę dowolne ustalenia, pod warunkiem że nie będą one mniej korzystne dla pracownika niż obowiązujące normy prawne".

Na przeszkodzie mogą jednak stać problemy czysto organizacyjne. Częstsza wypłata wynagrodzeń oznacza bowiem więcej pracy dla księgowych.

- W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę co tydzień musimy wykonywać te same czynności, które wykonujemy pod koniec okresu rozliczeniowego: bilans urlopowy, bilans nieobecności w pracy, analiza czasu pracy, naliczenie wynagrodzeń, potrąceń oraz wszelkich zobowiązań publiczno-prawnych - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Piotr Michalski z GMA Invest.

Szacuje się, że przeciętny pracodawca już teraz spędza około 35 dni rocznie na uzupełnianiu dokumentów pozwalających na poprawne funkcjonowanie firmy.

- Z drugiej strony w przypadku zakładów liczących kilkaset czy kilka tysięcy pracowników, mimo automatyzacji pewnych procesów, byłoby to niezwykle trudne. Weryfikacja tego, co dzieje się na przestrzeni tygodnia, musiałaby być niezwykle szybka i skuteczna. Tak, by móc prawidłowo wyliczyć wynagrodzenia, uwzględniając oczywiście nasze krajowe realia. Pomyślmy, że to wszystko, co dziś robimy w przypadku jednego wynagrodzenia, należałoby w miesiącu zrobić 4 razy - dodaje Michalski.

Częstsza wypłata wynagrodzeń oznacza więcej pracy dla księgowych (fot. Shutterstock)

Tomasz Golianek, reward lead w AstraZeneca Poland, zauważa, że wprowadzenie systemu tygodniówek może mieć także wpływ na płynność finansową firm.

- Mając na uwadze przepisy polskiego prawa pracy (przy okresach rozliczeniowych trwających przynajmniej 1 miesiąc), taka forma wypłacania wynagrodzeń oznacza konieczność ciągłych korekt i przesunięć, co zmniejsza przejrzystość zasad wynagradzania dla pracowników. Ponadto z perspektywy przedsiębiorstw tygodniowe wypłaty mają wpływ na płynność finansową, gdyż oznaczają konieczność angażowania środków finansowych z jeszcze większym wyprzedzeniem czasowym, zanim firma otrzyma zapłaty za swoje usługi czy produkty - komentuje.

To nie wszystko. Problemem mogą okazać się także ciągłe zmiany prawne.

- Nawet bez zmian wprowadzonych przez Polski Ład byłoby to bardzo duże obciążenie. Niestabilność systemu podatkowego, kwestii kształtujących poszczególne składniki wynagrodzeń jest dziś tak duża, że wprowadzenie takiego systemu byłoby trudne i uporczywe. Nadto mocno daję się również we znaki panująca w tym obszarze biurokracja. Formularz goni formularz, oświadczenia, zaświadczenia etc. - wyjaśnia Piotr Michalski.

Przeczytaj: W Polsce będzie krótszy tydzień pracy

Nauka oszczędzania w trudnych warunkach przewagą tygodniówek

Jak wyjaśnia Tomasz Golianek, za tygodniówkami może przemawiać fakt, że przy spełnieniu kilku czynników częstsza wypłata może pomóc w planowaniu domowego budżetu.

- Przy założeniu opłacenia wszystkich zobowiązań z góry takie rozwiązanie może ułatwić pracownikom planowanie budżetu. Na pewno zyska na tym dobrostan pracownika - wyjaśnia Golianek.

Na ten czynnik uwagę zwraca również Piotr Michalski, który z systemem częstszych wypłat spotkał się podczas pracy w Stanach Zjednoczonych.

- W rozmowach z Amerykanami szukałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego część dostaje wynagrodzenie w formie tygodniówki, a np. maklerzy z Wall Street wynagradzani są miesięcznie. Dla osób otrzymujących wynagrodzenie tygodniowo system ten był pewnym wsparciem zarządzania własnym budżetem. Ich budżet zasilany był co tydzień określoną kwotą, co dawało poczucie pewnej ciągłości. Znikało zagrożenie, że wydadzą wszystkie pieniądze na początku miesiąca, gdyby wynagrodzenie wypłacane było raz w miesiącu. Nadto taki sposób wynagradzania miał wpływ na motywację do pracy. Liderzy danego tygodnia byli dodatkowo wynagradzani - mówi.

I w takiej perspektywie cztery (lub dwie) mniejsze wypłaty w miesiącu mają podstawy funkcjonowania. Pojawiają się jednak pewne minusy.

- Do słabych stron takiego rozwiązania zaliczyć można przedłożenie konsumpcji bieżącej ponad regulowanie zobowiązań. Tygodniówka zazwyczaj nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań i pracownicy musieliby nauczyć się „oszczędzać” po to, by uregulować zobowiązania. W tym scenariuszu może dochodzić do problemów ze spłatą zobowiązań, co może negatywnie wpłynąć na kondycję psychiczną pracownika - zauważa Tomasz Golianek.

Częstsza wypłata może pomóc w planowaniu domowego budżetu (fot. Freestocks/Unsplash)

Ekonomia wydaje się być w tym przypadku kluczowa.

- Czy takie rozwiązanie sprawdzi się w Polsce? Myślę, że byłoby to trudne z uwagi na poziom zarobków. Wielu ludzi z tygodniowej pensji nie byłoby w stanie zapłacić z początkiem miesiąca wszystkich rachunków czy też rat kredytów hipotecznych, a szczególnie w obecnym czasie, przy zwyżkujących stopach procentowych - podkreśla Piotr Michalski.

Tym bardziej że Polacy nie do końca "lubią się" z oszczędzaniem. Do bardziej roztropnego podejścia do wydatków zmusza dziś oczywiście inflacja, podwyżki stóp procentowych czy niepewna sytuacja geopolityczna. Badania z marca 2022 roku pokazują jednak, że wielu Polaków do gromadzenia oszczędności na czarną godzinę nie przykłada wagi.

Z sondażu przeprowadzonego przez UCE Research i SYNO Poland dla sieci kancelarii Twój Prawnik 24 wynika, że 19 proc. ankietowanych nie ma odłożonych żadnych pieniędzy, blisko 13 proc. podało, że zgromadziło mniej niż 1 tys. zł.

Przeczytaj: Co piąty Polak nie ma żadnych oszczędności

Co piąty ankietowany podał, że jego oszczędności mieszczą się w przedziale 1-5 tys. zł, o jeden proc. mniej ankietowanych poinformowało, że zaoszczędziło kwotę między 5 tys. zł a 10 tys. zł. Poduszkę finansową w kwocie od 10 tys. zł do 19 999 zł zadeklarowało niespełna 10 proc. respondentów, kwotę od 20 tys. zł do 49 999 zł zaoszczędziło ponad 8 proc. pytanych, a kwotę powyżej 50 tys. zł - 9,5 proc.

Alternatywa dla pracodawców

Mimo problemów natury czysto organizacyjnej pracodawcy nie mogą nie brać pod uwagę możliwości częstszego wypłacania wynagrodzeń. Badania pokazują, że około 70 proc. osób przeżywa regularny stres finansowy. Z analizy EY przeprowadzonej w 36 krajach wynika, że około 80 proc. pracowników chciałoby otrzymywać wynagrodzenie częściej niż raz w miesiącu.

W czasach walki o pracownika wprowadzenie pewnej elastyczności w przypadku pracowników może okazać się zatem kluczowe.

- W klasycznym modelu, wypłaty „tygodniówek” są w naszych realiach dość problematyczne. Istnieją natomiast już rozwiązania adresujące tę potrzebę. Tak zwane „salary advance” umożliwiają wcześniejsze otrzymanie wypłaty przez pracownika, nie zaburzając cyklu payrollowego u pracodawcy. Benefit ten działa z powodzeniem w wielu krajach zachodnich, głównie anglosaskich i zyskuje coraz większą popularność także w Polsce - tłumaczy Tomasz Golianek.

Jednym z takich rozwiązań jest Flexee - specjalna aplikacja, która oferuje pracownikom elastyczne formy wypłaty i stały dostęp do wynagrodzenia. Rozwiązanie powstało na fali popularnego w krajach anglosaskich trendu „salary on demand”.

- Pracownik nie musi wnioskować o zaliczkę u pracodawcy, co jest dla niego bardzo stresujące czy krępujące. Po prostu sięga po telefon, loguje się do aplikacji, wybiera kwotę do wypłaty z dostępnych, zarobionych do danego dnia środków i po kilku sekundach pieniądze zasilają jego konto. Proces rozliczania z pracodawcą także jest w pełni zautomatyzowany. Flexee jest zintegrowana z systemami kadrowo-płacowymi, a więc odciążamy działy kadr i płac klientów w żmudnym procesie przygotowywania i rozliczania zaliczek. Warto podkreślić, że to Flexee finansuje proces wypłaty zaliczek, co dodatkowo jest ogromnym odciążeniem dla pracodawców. Mogę więc traktować tę korzyść jako dodatkowy bonus dla siebie w formie zachowania płynności finansowej, a więc mogą skupić się na rozwoju swojego biznesu - wyjaśnia Andrzej Nowak, założyciel i CEO Flexee.

Zobacz: Wypłata częściej niż raz w miesiącu? Oni przeskoczyli administracyjne problemy