Czy wybór uczelni ma wpływ na zarobki?

Jak wynika z ankiety “Badamy przedsiębiorczość młodych”, przeprowadzonej przez Elab Education Laboratory, aż 54 proc. odpowiadających, wybierając studia, kieruje się perspektywą dobrze płatnej pracy.

Najwyższe zarobki gwarantują kierunki: matematyka, fizyka, informatyka oraz biznes i ekonomia.

Studia na zachodzie Europy, czy w Stanach Zjednoczonych mają bardziej praktyczny wymiar, niezależnie od kierunku.

Z wyników badań opublikowanych w raporcie Polskiej Rady Biznesu „Student w pracy 2019” można wywnioskować, że polscy studenci z pewnością nie należą do leniwych. Aż 8 na 10 studentów i studentek ma za sobą pierwsze doświadczenia związane z pracą, stażem albo praktyką. Warto zaznaczyć, że większość, bo aż 75 proc. badanych deklarowało studia w trybie dziennym.

Często pracodawcy skarżą się, że studenci mają wygórowane oczekiwania płacowe. Ale pytani o oczekiwane zarobki, studenci w swoich deklaracjach w większości nie przekraczali progu 4000 złotych.

Jak pokazuje raport Polskiej Rady Biznesu, wśród obecnie pracujących studentów (w tej grupie zawierają się osoby będące na stażach, praktykach i pracujące w normalnym trybie) mediana zarobków wynosi 2000 zł netto.

Ponad 18 proc. studentów zarabia mniej niż 1000 złotych. Około 30 proc. zarabia do 2000 zł. W grupie zarabiających od 2000 do 3000 złotych znalazło się 30 proc. badanych. Zarobki na poziomie od 3000 do 4000 złotych deklarowało ponad 30 proc. studentów. Ale co ciekawe co piąty żak zadeklarował, że może pochwalić się pensją w wysokości przekraczającej 4000 złotych - wynika z raportu.

- Biorąc pod uwagę, że studia są przepustką do prac na stanowiskach specjalistycznych, oczekiwania te nie wydają się wygórowane i świadczą o znajomości realiów rynku pracy - twierdzą autorzy raportu.

Młodzi Polacy wybierając kierunek myślą o przyszłych zarobkach.

- Receptą na dobre zarobki są studia ścisłe albo kierunek niszowy, który daje dobrą pozycję na rynku pracy. Wartość kandydata podczas zatrudnienia podwyższa też tytuł prestiżowej lub zagranicznej uczelni - mówi Przemysław Jeziorowski z Elab Education Laboratory.

Potwierdza to “The Economist”, który przywołuje dane departamentu, który gromadzi dane dotyczące zarobków w odniesieniu do uczelni i rodzaju studiów, na bardzo dobre zarobki w rok po ukończeniu nauki mogą liczyć absolwenci najbardziej elitarnych uczelni i “najlepszych” kierunków. Zarobki uzależnione od dostępności wiedzy Najwyższe zarobki gwarantują kierunki: matematyka, fizyka, informatyka oraz biznes i ekonomia. Absolwenci tych kierunków na prestiżowych uczelniach mogą zarabiać nawet dwa razy więcej niż absolwenci tych samych kierunków na przeciętnym uniwersytecie. Według amerykańskiego Departamentu Edukacji przyszłe zarobki zależą od liczby przyjmowanych na rok studentów. W przypadku nauk ścisłych, jeśli uczelnia przyjmuje więcej niż około jedną czwartą aplikantów, wynagrodzenie większości absolwentów danego kierunku będzie na podobnym poziomie. Niezależnie od tego, czy uczelnia przyjmuje 35 czy 75 proc. osób starających się o przyjęcie. Z kolei absolwenci uczelni, które przyjmują mniej niż 25 proc. aplikantów mają szansę na prawie dwa razy wyższe zarobki. Rekordowymi zarobkami rok po ukończeniu studiów mogą się pochwalić analitycy z Uniwersytetu Pensylwania, osiągając średni roczny dochód w wysokości 135 000 dolarów. Czytaj też: Jak wybrać studia? Liczy się pasja. Zarobki sprawą drugorzędną Najmniejszy wzrost zarobków, w odniesieniu do prestiżu uczelni, jest zanotowany wśród absolwentów nauk biologicznych. Na nieco więcej mogą liczyć absolwenci nauk humanistycznych, czy studiów językowych. Relatywnie niewielkie różnice są zauważalne również w przypadku inżynierów i architektów. Ich zarobki są jednak zdecydowanie wyższe, niezależnie od prestiżu uczelni. Czy w Polsce jest podobnie? W Polsce sprawdzenie związku między uczelnią, kierunkiem i zarobkami umożliwia system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Jego bazą są dane administracyjne. Tegoroczne badanie pokazuje, że na najwyższe zarobki, po dwóch latach od uzyskania dyplomu, mogą liczyć absolwenci kierunków związanych z informatyką. Mogą oni oczekiwać zarobków ponad dwa razy wyższych niż wynosi średnie wynagrodzenie w miejscowościach, które zamieszkują. Inaczej przedstawia się choćby sytuacja kończących studia związane ze sztuką. Najczęściej ich zarobki są niższe niż średnia płaca w miejscu zamieszkania. Badanie pokazuje jak ważne jest zdobywanie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. Średnie zarobki absolwentów, którzy pracowali na etacie lub w formie samozatrudnienia w trakcie studiów stanowią ponad 90 proc. średnich lokalnych zarobków. Ci, którzy przespali tę szansę lub nie mogli podjąć pracy, średnio zarabiają jedynie 58 proc. Zagraniczna uczelnia zachęca polskich pracodawców? Porównując polskie i zagraniczne uczelnie warto zapytać, czy ukończenie studiów w innym kraju daje szansę na wyższe zarobki. Według analiz, Amerykanie studiujący za granicą mają szansę na zarobki o jedną czwartą wyższe niż absolwenci rodzimych uczelni. Często prezentują oni nowe, świeże spojrzenie. Co wnoszą Polacy, którzy ukończyli zagraniczne uczelnie? - Nie tylko wiedzę teoretyczną. Studia na zachodzie Europy, czy w Stanach Zjednoczonych mają bardziej praktyczny wymiar, niezależnie od kierunku. Jeśli do tego dołożymy roczne, płatne programy stażowe, które studenci mogą realizować u potentatów w danej branży, okazuje się, że już w momencie obrony dyplomu mają niemałe doświadczenie w swoim zawodzie - komentuje Przemysław Jeziorowski z Elab. - Bywają oni też inicjatorami wdrażania na naszym rynku, podpatrzonych w innych krajach, nowych usług czy rozwiązań. Kolejna wartość dodana to kontakty w zagranicznych firmach, nie tylko w tych, w których odbyli staż. W końcu partnerami biznesowymi mogą okazać się również koleżanki i koledzy z roku - dodaje Jeziorowski.