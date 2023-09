Czy polski rynek pracy na pewno jest odporny na kryzys? Najnowsze dane dają do myślenia

W sierpniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego w sierpniu 2022 r. i wyniosło 6 502,1 tys. etatów. W porównaniu do lipca było niższe o 0,2 proc. Miesięczne wynagrodzenie, w porównaniu do lipca, spadło o 1,6 proc.

Zgodnie z wyliczeniami w sektorze przedsiębiorstw (dane dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, o liczbie pracujących 10 i więcej osób) zatrudnionych było 6 502,1 tys. osób. W ujęciu rok do roku liczba ta nie uległa zmianie.

Największy nominalny spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 30,5 proc.) oraz w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 24,2 proc.).

Najniższa wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sierpniu 2023 r. wystąpiła w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” (5417,76 zł), a najwyższa w sekcji Informacja i komunikacja (12212,03 zł).

W skali roku (sierpień 2023 r. do sierpnia 2022 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 11,9 proc.

źródło: Główny Urząd Statystyczny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie ośmiu miesięcy 2023 r. (narastająco) w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wzrosło nominalnie o 12,2 proc.

Wzrost wystąpił we wszystkich sekcjach PKD, wahał się od 7 proc. w sekcji „Budownictwo” do 16,7 proc. w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”. Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zanotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” (12496,53 zł), zaś najniższe w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” (5314,31 zł).

"Rynek pracy pozostaje odporny na trudne warunki gospodarcze"

Komentując dane GUS, główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, w ujęciu nominalnym, było zgodne z oczekiwaniami rynkowymi.

- W związku z tym, że wskaźnik CPI w tym okresie obniżył się do poziomu 10,1 proc. rok do roku, na plusie znalazła się ponownie (po przerwie w lipcu) dynamika realna wynagrodzeń i wyniosła 1,7 proc. r/r. Wzrosty wynagrodzeń w ujęciu realnym, biorąc pod uwagę przewidywane dalsze schodzenie na niższe poziomy wskaźnika inflacji w najbliższych miesiącach, będą najprawdopodobniej nie tylko się utrzymywać, ale wręcz wyraźnie przyspieszać. Docelowo powinno się to przekładać na przyspieszającą konsumpcję gospodarstw domowych - twierdzi Kurtek.

Ekonomiści ING Rafał Benecki, Adam Antoniak i Leszek Kąsek, komentując dane dotyczące wynagrodzeń, podkreślają, że lipcowy wynik był zaburzony przez wysoką bazę statystyczną z ubiegłego roku, kiedy nastąpiły wypłaty wyjątkowo wysokich premii w górnictwie i energetyce.

- Po ustąpieniu wysokiej bazy, w sierpniu wzrost płac powrócił w okolice 12 proc., czyli do tempa obserwowanego we wcześniejszych miesiącach. W ujęciu realnym płace w przedsiębiorstwach zwiększyły się o 1,7 proc. Wzrost płac w ujęciu realnym będzie sprzyjał dalszej odbudowie realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, co przełoży się na odbicie konsumpcji pod koniec 2023 lub na początku 2024 r. Jednocześnie utrzymujący się na dwucyfrowym poziomie wzrost płac pozostaje wyzwaniem dla sprowadzenia inflacji do celu NBP - zauważają.

Konfederacja Lewiatan, komentując najnowsze dane GUS na portalu X (dawniej Twitter), podkreśla, że zastopowanie tempa wzrostu wynagrodzeń może świadczyć o tym, że pracodawcy nie poddają się presji płacowej.

"W sierpniu tempo wzrostu wynagrodzeń przyspieszyło z 10,4 do 11,9 proc. Średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 7369 złotych. Spadek inflacji i wysoki wzrost wynagrodzeń oznaczają, że zamożność gospodarstw domowych będzie systematycznie rosnąć w najbliższych miesiącach" - tak dane GUS komentuje Polski Instytut Ekonomiczny.

Monika Kurtek podkreśla, że bliska zeru dynamika zatrudnienia oznaczać może, że firmy nadal odczuwają konsekwencje sytuacji gospodarczej.

- Firmy ograniczają procesy rekrutacyjne w związku z pogorszeniem popytu na towary i usługi, niektóre ograniczają zatrudnienie (choć warto podkreślić, że mimo to nie notujemy dynamik ujemnych zatrudnienia), a do większej aktywności powrócą wraz z poprawą koniunktury. Podsumowując, rynek pracy pozostaje odporny na trudne warunki gospodarcze, udowadniając po raz kolejny, że ze względów demograficznych jest to już zupełnie inny rynek pracy niż jeszcze kilka lat temu - dodaje.

Ekonomiści ING podkreślają, że mimo spadków w zatrudnieniu rynek pracy znosi spowolnienie gospodarcze.

- Pomimo wyraźnej dekoniunktury, której obrazem jest spadek PKB w 1 poł. 2023 i utrzymujący się od trzech kwartałów spadek konsumpcji, rynek pracy pozostaje napięty. Poziom zatrudnienia pozostaje względnie stabilny, a płace rosną w dwucyfrowym tempie. W naszej ocenie jest to odzwierciedlenie czynników strukturalnych (ograniczona podaż siły roboczej z powodu niekorzystnej demografii) i behawioralnych w postaci „chomikowania pracy" z uwagi na trudność znalezienia nowych pracowników. Oceniamy sytuację na ryku pracy jako proinflacyjną. Poziom zatrudnienia jest względnie stabilny, bezrobocie rekordowo niskie, a płace rosną w dwucyfrowym tempie - komentują.

