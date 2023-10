Czy diety w komisji wyborczej powinny być wyższe? W tym roku mamy wyjątkową sytuację

Za pracę w komisji wyborczej 15 października 2023 r. przysługują rekordowo wysokie stawki diet. Rekordowe, co nie oznacza, że według wszystkich wystarczające. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek w tej sprawie.

Członkowie komisji mają także w sytuacjach uzasadnionych, szczególnie jeśli nie ma dostępu do środków komunikacji publicznej, prawo do zwrotu kosztów podróży innymi środkami transportu zbiorowego lub - za zgodą przewodniczącego komisji - własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem, zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. dotyczącymi zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych w celach służbowych.

W nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu zwiększono stawki diety dla członków obwodowej komisji wyborczej. Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) z 2 sierpnia 2023 r., dotyczącą płatności dla członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu przewodniczący komisji otrzymają teraz 800 zł (wzrost z dotychczasowych 500 zł), zastępcy przewodniczącego - 700 zł (zamiast 400 zł), a pozostali członkowie obwodowych komisji wyborczych - 600 zł (wzrost z dotychczasowych 350 zł).

Okazuje się jednak, że nie wszyscy uważają podwyżkę diety za wystarczającą. Do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) wpłynął wniosek dotyczący sposobu ustalania wysokości diet za pracę w komisji obwodowej w przypadku przeprowadzania jednocześnie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego.

Zgodnie z przesłanym przez wnioskodawcę pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego do określenia wysokości diet przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych zastosowanie będzie miała uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego.

Według uchwały gdy odbywają się jednocześnie wybory do parlamentu i ogólnokrajowe referendum, nie obowiązują przepisy dotyczące wynagrodzenia dla członków komisji referendum i ich dni wolnych od pracy, które określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2003 roku.

Z kolei jak wynika z interpretacji RPO, która opiera się na przepisach ustawy o referendum ogólnokrajowym, w przypadku równoczesnego przeprowadzenia referendum i wyborów głosowanie odbywa się w tych samych miejscach i na podstawie tych samych list wyborców, co wybory. Jednak zadania komisji wyborczych i komisji referendum są różne, a wykonywane przez nie prace różnią się od siebie.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk podkreśla także, że obowiązki komisji referendum, jakie określa ustawa o referendum ogólnokrajowym, pozostają ważne także w przypadku równoczesnych wyborów parlamentarnych i referendum.

- W szczególności ustalenie wyników głosowania w obwodzie wymaga podjęcia szeregu działań, które nie są podejmowane w przypadku przeprowadzanych samodzielnie wyborów, w tym: ustalenia liczby niewykorzystanych kart do głosowania w referendum i umieszczenia ich w zapieczętowanym pakiecie, ustalenia liczby osób uprawnionych do głosowania oraz liczby osób, którym wydano karty do głosowania, przeliczenia wyjętych z urny kart do głosowania, ustalenia i podania w protokole głosowania w obwodzie przyczyny ewentualnych niezgodności w liczbie kart w urnie oraz liczbie kart wydanych - czytamy w piśmie.

- Stąd też wyceniając wysiłek członków komisji, nie można pomijać tego, że będą oni wykonywać zarówno zadania związane z przeprowadzeniem referendum, jak i z przeprowadzeniem wyborów. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2023 r., poz. 1058), zwracam się do Pani Sekretarz o przedstawienie stanowiska w odpowiedzi na wskazane powyżej uwagi - podsumował zastępca RPO Stanisław Trociuk. Swoje pismo skierował do szefowej Krajowego Biura Wyborczego Magdaleny Pietrzak.

Ci, którzy w komisjach już kiedyś pracowali, są zgodni - proponowana kwota jest odpowiednia, a o tym, jak sprawnie idzie praca, decyduje skład komisji

Czy jednak faktycznie ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą stawki są nieadekwatne do wykonywanej pracy? Rozmówcy portalu PulsHR.pl, którzy w przeszłości pracowali w komisjach wyborczych, zwracają uwagę na fakt, że sama praca przy głosowaniu trwa ok. 7 godzin, a potem następuje zmiana. Wraca się dopiero na liczenie głosów. Zapytani o to, czy w tym roku zarobki są zbyt niskie, stwierdzili, że w porównaniu do tych, które obowiązywały w czasie poprzednich wyborów, są po prostu uczciwe.

- Praca jest odpowiedzialna, wymaga skupienia, a zdarzają się też przypadki, że przyjdzie wyborca, który będzie się awanturował. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że wszystkie czynności i procedury mogą potrwać, ale generalnie nie jest to bardzo trudna praca, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w tym roku trzeba będzie zliczyć głosy oddane na kandydatów i w referendum. Dużo jednak zależy od tego, kto jest z nami w komisji - mówi pan Kamil, który był członkiem komisji podczas ostatnich wyborów samorządowych w 2018 r.

Rozwijając myśl, zauważa, że każdy inaczej reaguje na tego rodzaju pracę, która w jego ocenie jest nieco monotonna. Przez to zdarzają się błędy - nie tylko w trakcie liczenia i sprawdzania kart wyborczych, ale też w przypadku ich wydawania i wypełniania formularza. A to powoduje, że konieczne są korekty, które wydłużają czas pracy.

Skład liczbowy obwodowych komisji wyborczych określają przepisy Kodeksu wyborczego i różni się on w zależności od tego, jak dużo wyborców odda swoje głosy w danym lokalu - jest to 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców, 9 przy obwodach od 1001 do 2000 mieszkańców, 11 w obwodach liczących od 2001 do 3000 mieszkańców, a powyżej 3000 mieszkańców w obwodzie komisja musi liczyć 13 osób.

Według pana Kamila, z którym rozmawialiśmy, taka liczba osób liczących głosy oznacza, że pojedynczy członek komisji nie powinien być przeciążony obowiązkami. Nawet jeśli pracuje w największym obwodzie i nawet jeśli dodamy do tego konieczność zliczenia kart z referendum.

- Jeśli komisja jest sprawna, a w trakcie całego dnia nie zdarzyła się pomyłka przy wydawaniu kart do głosowania, czyli liczba wydanych i niewydanych kart się zgadza, to praca przy samym liczeniu idzie naprawdę bardzo sprawnie - twierdzi pan Tomasz, który pracował w komisji przy okazji wyborów parlamentarnych w 2019 r. - O ile poprzednie stawki były faktycznie bardzo niskie, tak tegoroczne moim zdaniem są już na dość optymalnym poziomie. Nie sądzę, żeby konieczna tu była jeszcze większa podwyżka.

Z kolei inna nasza rozmówczyni, pani Weronika, twierdzi, że dieta dla członków tegorocznej komisji, jeśli miałaby zostać podniesiona, powinna wzrosnąć o kwotę, która przysługiwała członkom komisji przy okazji referendum z 2015 r. Było to 140 zł dla członków komisji, 160 dla zastępców przewodniczących komisji oraz 180 dla przewodniczących.

Magdalena Pietrzak: podwyżki diet był znaczące. Dalszych zmian nie będzie

Na pismo RPO odpowiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Jak stwierdziła, zgodnie z przepisami ustawy o referendum ogólnokrajowym jeśli referendum odbywa się w tym samym dniu co wybory do Sejmu i Senatu, to głosowanie odbywa się w tych samych obwodach wyborczych, co wybory, i korzysta się z tych samych spisów wyborców. Obsłużą je zaś okręgowe i obwodowe komisje wyborcze, które są powoływane do przeprowadzenia wyborów.

- Jeśli chodzi o wynagrodzenie członków obwodowych komisji wyborczych, obowiązują uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, a nie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie, ze względu na zbliżające się wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe, nie będą powoływane obwodowe komisje do spraw referendum - napisała w odpowiedzi Magdalena Pietrzak.

Dodała także, że PKW dokonała znaczącej podwyżki wysokości diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (o ponad 70 pro.), i nie widzi potrzeby kolejnej podwyżki związaną z referendum ogólnokrajowym.

- Na koniec, zgodnie z obowiązującym od 31 marca 2023 r. przepisem Kodeksu Wyborczego, członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zwolnienie od pracy w dniu głosowania i liczenia głosów oraz prawo do wynagrodzenia ze stosunku pracy za te dni, co wcześniej nie było możliwe - podsumowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego.

