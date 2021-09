Czy Czesi naprawdę płacą lepiej? Sprawdziliśmy to

Polska, Czechy, Słowacja, Węgry czy Ukraina - który kraj to finansowe eldorado dla specjalistów IT? Najnowszy raport No Fluff Jobs rozwiewa wątpliwości.

Autor: jk

• 14 wrz 2021 20:00





Aż 1/3 specjalistów IT w Czechach zarabia powyżej 12 tys. zł netto (Fot. Unsplash/Kelly Sikkema)

REKLAMA

Najlepiej Europie Środkowo-Wschodniej zarabiają Czesi. Aż 1/3 specjalistów IT w tym kraju otrzymuje miesięcznie powyżej 12 tys. zł netto.

W Polsce i na Ukrainie jest to ok. 26 proc. pracujących w branży.

W przypadku zarobków specjalistów IT z Ukrainy zauważalne jest duże rozwarstwienie.

Polski portal ogłoszeniowy No Fluff Jobs w swoim najnowszym raporcie „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej” opublikował dane dotyczące m.in. kształtowania się zarobków w branży IT w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. W badaniu wzięło udział 4185 informatyków.

Czechy płacą najwięcej

Według danych No Fluff Jobs to specjaliści IT w Czechach zarabiają najwięcej spośród wszystkich biorących udział w badaniu. 33 proc. z nich otrzymuje wynagrodzenie powyżej 12 tys. zł netto (17 proc. powyżej 16 tys. zł, a 16 proc. między 12 a 16 tys. zł). Z kolei 23 proc. zarabia pomiędzy 8 a 12 tys. zł netto, 34 proc. w granicach 4 do 8 tys. zł netto.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W porównaniu z pozostałymi ujętymi w badaniu krajami Europy Środkowo-Wschodniej to właśnie w Czechach najmniejszy jest odsetek specjalistów IT zarabiających poniżej 4 tys. zł netto - jest ich zaledwie 10 proc.

Jeśli chodzi o Polaków pracujących w branży IT, na zarobki powyżej 12 tys. zł netto liczyć może 26 proc. z nich (13 proc zarabia powyżej 16 tys. zł, a kolejne 13 proc. mieści się w przedziale 12-16 tys. zł). Nieco ponad 21 proc. deklaruje, iż ich zarobki kształtują się w przedziale od 8 do 12 tys. zł. Największą grupę stanowią jednak ci zarabiający od 4 do 8 tys. zł netto (36 proc.), a najmniejszą otrzymujący wynagrodzenia poniżej 4 tys. zł netto (16 proc.).

Z kolei w przypadku zarobków specjalistów IT z Ukrainy zauważalne jest duże rozwarstwienie. Mimo iż zarobki powyżej 12 tys. złotych netto deklaruje tam niecałe 26 proc. z nich, a więc odsetek zbliżony do Polski i znacznie wyższy niż na Słowacji czy Węgrzech, to aż 40,5 proc. zarabia poniżej 4 tys. zł netto. Prawie 20 proc. badanych specjalistów IT na Ukrainie deklaruje, iż zarabia od 4 do 8 tys. zł netto, zaś niespełna 17 proc. od 8 do 12 tys. zł netto.

Zarobki specjalistów IT na Słowacji i Węgrzech

Badanie przeprowadzone przez No Fluff Jobs pozwoliło zaobserwować coś na kształt „klasy średniej IT” na Słowacji i Węgrzech. Wynika z niego bowiem, że w obu wymienionych krajach ponad 2/3 pracujących w branży zarabia pomiędzy 4 a 12 tys. zł netto. Patrząc szczegółowo, w obu krajach kształtuje się zbliżony odsetek zarabiających między 4 a 8 tys. zł netto (Słowacja - 45,7 proc., Węgry - 45,9 proc.) oraz mniej niż 4 tys. zł netto (Słowacja - 11,8 proc., Węgry - 11,52 proc.). W przypadku zarobków rzędu 8-12 tys. zł netto różnica pomiędzy obydwoma krajami to 5 p.p. na korzyść Węgrów (Słowacja - 22,7 proc., Węgry - 27,7 proc.). Jednak w przypadku najwyższych wynagrodzeń, od 12 do 16 tys. zł netto i powyżej, to Słowacy wysuwają się na prowadzenie (Słowacja - 19,7 proc., Węgry - 14,8 proc.). Źródło: No Fluff Jobs „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej” Umowa o pracę najpopularniejsza Z raportu No Fluff Jobs wynika, że wśród specjalistów IT w Europie Środkowo-Wschodniej najpopularniejszą formą współpracy jest umowa o pracę lub w zależności od danego kraju, jej odpowiednik. Dominuje ona szczególnie na Węgrzech i Słowacji, gdzie pracę na jej podstawie deklaruje kolejno 83,5 i 76 proc., a w przypadku Czech wskazało ją 67 proc. tamtejszych specjalistów z branży. Wśród wszystkich biorących udział w badaniu krajów ten typ umowy nie jest dominujący jedynie na Ukrainie – wskazało go 30 proc. ankietowanych, a prawie 56 proc. odpowiedziało, iż pracuje w oparciu o odpowiednik polskiej umowy B2B. A jak to wygląda w przypadku rodzimych specjalistów z branży? Według raportu przygotowanego przez No Fluff Jobs 57 proc. z nich pracuje w oparciu o umowę o pracę, a ponad 30 proc. ma umowę B2B. Jedynie 11 proc. zadeklarowało, iż pracuje na podstawie innego typu umowy. Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs wskazuje jednak, że B2B w Polsce wciąż jest formułą współpracy, która popularna jest wśród bardziej doświadczonych specjalistów IT. - Mimo iż ponad połowa polskich specjalistów IT wskazała, iż pracuje na umowę o pracę, wśród pracowników z branży z największym stażem, tzw. seniorów, dominuje umowa B2B. Według danych z opracowanego przez nas raportu „Rynek IT w Polsce w 2020” wynika, że pracodawcy znacznie częściej oferowali im ten właśnie typ umowy (87,2 proc.). Umowa o pracę była im proponowana znacznie rzadziej (36,5 proc.) - mówi Tomasz Bujok. Z biur do domów No Fluff Jobs postanowił sprawdzić, jak kształtowały się formy wykonywania pracy wśród specjalistów z sektora IT w Europie Środkowo-Wschodniej zarówno przed, jak i po wybuchu pandemii. Z badania przeprowadzonego przez firmę wynika, że przed nadejściem pandemii w biurze pracowało 62 proc., zaś zdalnie 17 proc. Z kolei po jej wybuchu ten trend się odwrócił - zdalnie pracowało nieco ponad 63 proc. ankietowanych, a w biurze zaledwie 14,5 proc. Jedynie hybrydowy model pracy, łączący pracę w biurze i domu pozostał bez zmian. Przed pandemią pracowało w nim 21 proc., a po – 22 proc. Z danych płynących z raportu „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej” wynika również, iż respondenci mają komfortowe warunki do pracy zdalnej. Jedynie 7 proc. określiło je jako niekomfortowe, a nieco ponad 14 proc. nie była w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. - Pandemia zmieniła podejście pracodawców do pracy zdalnej. O ile jeszcze w 2019 roku zaledwie 9 proc. ofert pracy na nofluffjobs.com zawierało informację o pracy zdalnej, tak już w 2020, czyli roku pandemicznym, ten odsetek wzrósł do 31 proc. - podsumowuje Bujok. - Trend pracy zdalnej, wykształcenie specjalistów IT z naszego regionu, połączone z ich pracowitością i samozaparciem do nauki indywidualnej sprawiają, że są oni rozchwytywani przez firmy na całym świecie. Biorąc pod uwagę ich niedobór, potrzebne jest stworzenie im możliwie najlepszych warunków, by chcieli pracować dla firm na rodzimych rynkach - dodaje. Praca zdalna powoduje, że bariery geograficzne w rekrutacji zanikają, a rekrutacja staje się jeszcze większym wyzwaniem (Fot. Shutterstock) Praca zdalna powoduje, że bariery geograficzne w rekrutacji zanikają, a rekrutacja staje się jeszcze większym wyzwaniem. - Czasy spowodowały, że inne firmy z zagranicy chcą pozyskiwać talenty z Polski oraz z krajów sąsiedzkich. Spółki (np. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajów Europy Zachodniej), które wcześniej nie wyobrażały sobie zatrudniania bezpośrednio osób z Polski zaczęły prowadzić działania rekrutacyjne. W Polsce z kolei mamy rosnące zapotrzebowanie. Bardzo wiele firm zaczyna się więc otwierać na rynki wschodnie i kandydatów z zagranicy – mówi Bartosz Majewski, prezes Organizacji Pracodawców Usług IT, szef Codibly. W podobnym tonie wypowiada się Krzysztof Rychlicki-Kicior, prezes Makimo, szef komitetu edukacyjnego w Organizacji Pracodawców Usług IT, dziekan studiów informatycznych w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. - Nie da się ukryć, że wyzwania rekrutacyjne są. Warto zwrócić uwagę na firmy z Zachodu, które zabierają się za rekrutację osób z Polski i innych krajów, z których dotychczas tych pracowników nie czerpały. Natomiast to działa także w drugą stronę. Makimo działa w Łodzi i do niedawna standardowym oczekiwaniem było dla nas, aby kandydat pochodził z okolic. Teraz tak naprawdę jesteśmy w stanie rekrutować osoby zewsząd - z dowolnego miejsca w kraju. Jeśli osoba ma dostatecznie dobre łącze internetowe, to może pracować z plaży czy ze schroniska w górach. Dla nas to nie ma znaczenia - ważne, aby była dostępna i wykonywała swoją pracę – ocenia Krzysztof Rychlicki-Kicior.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.