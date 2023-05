Czternastka z opóźnieniem. Trafi do emerytów dopiero we wrześniu

Wypłata czternastych emerytur w sierpniu nie dojdzie do skutku (fot. Shutterstock)

Opóźnienie w pracach parlamentarzystów sprawi, że czternastka trafi do seniorów później, niż pierwotnie zakładano. Emeryci nie powinni liczyć na wypłaty w sierpniu. Jak uważa wiceminister rodziny i polityki społecznej, bardziej realnym terminem jest wrzesień.

Mimo zapewnień rządzących, że projekt ustawy w sprawie czternastej emerytury zostanie rozpatrzony jeszcze w marcu, to nadal nie został on przyjęty. Do uzgodnień trafił dopiero w kwietniu.

W związku z tym opóźnieniem i faktem, że ustawę musi najpierw przyjąć rząd, następnie trafi ona do Sejmu i Senatu, który prawdopodobnie naniesienie na nią poprawki, a potem ustawa będzie wymagała podpisu przez prezydenta, to dość oczywiste staje się to, że minie jeszcze sporo czasu, zanim ustawa wejdzie w życie.

Początkowo rząd przekonywał, że wypłata 14. emerytury nastąpi w sierpniu, ale z wypowiedzi wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda, wynika, że na świadczenie emeryci poczekają do jesieni.

– Chciałbym, aby czternastka została wypłacona we wrześniu – przyznał Szwed w rozmowie z "Super Expressem". Podkreślił także, że wypłaty są niezagrożone, i że ma nadzieję, że projekt trafi na posiedzenie Sejmu w maju.