Czternasta emerytura za pasem. Kto i kiedy otrzyma świadczenie

Od listopada ruszy wypłata tzw. czternastej emerytury. Sejm przyjął ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu już w styczniu tego roku. Docelowo "czternastka" ma trafić do 9,1 mln osób.





Weronika Szkwarek

Weronika Szkwarek • 1 paź 2021 14:52





W listopadzie ruszą wypłaty czternastej emerytury (Fot. Anna Shvets/Pexels)

Czternasta emerytura trafi w pełnej wysokości do 7,9 mln osób.

Wypłata czternastki nastąpi w listopadzie 2021 roku.

Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba składać wniosku. 14. emerytura będzie wypłacana z urzędu.

Wypłata czternastej emerytury będzie podobna jak w przypadku wypłaty trzynastki. Świadczenie w pełnej wysokości otrzymają te osoby, których miesięczna emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. To nie oznacza jednak, że emeryci, którzy otrzymują np. 3000 zł brutto nie dostaną czternastej emerytury – będzie tutaj funkcjonowała zasada „złotówka za złotówkę” – dlatego na konto w tym przypadku wpłynie kwota pomniejszona o 100 zł nadwyżki.

Koszt wypłat tzw. 14. emerytury resort rodziny szacuje na 11,4 mld złotych. Większość osób, bo około 7,9 mln, otrzyma dodatek w pełnej wysokości.

14. emerytura – kiedy wypłata

Na początku września Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o trwających przygotowaniach związanych z wypłatą czternastej emerytury.

Nowe świadczenie pieniężne trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami listopadowymi. Instytucja wyjaśnia, że czternastka będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 roku będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych – to znaczy do emerytury, renty lub renty socjalnej. Czternastki nie będą natomiast wypłacone tym, którzy na koniec października będą miały zawieszone prawo do wspomnianych świadczeń.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało, że co do zasady 14. emerytura będzie wypłacana w listopadzie 2021 roku, jednak z wyjątkami. W grudniu 2021 roku dodatek otrzymają osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a w styczniu 2022 roku ci, którzy co kwartał mają wypłacane świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

Jak dostać czternastą emeryturę? ZUS poinformował, że świadczenie będzie wypłacane „z urzędu”, co oznacza, że nie trzeba składać odrębnego wniosku w tej sprawie. Ile wynosi czternasta emerytura Wysokość czternastej emerytury to 1250,88 zł brutto, czyli 1022,30 zł na rękę. Wynosi ona tyle samo, co najniższa emerytura, która od marca 2021 roku była równa wspomniane 1250,88 zł brutto. Świadczenie w pełnej wysokości będzie wypłacane emerytom i rencistom, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach będzie obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”. – W przypadku osób pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc tzw. 14. emerytura będzie zmniejszona o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. To sprawiedliwe rozwiązanie, które pozwoli uniknąć sytuacji, gdy przekroczenie kryterium o kilka złotych wiązałoby się z pozbawieniem prawa do świadczenia – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. ZUS natomiast przypomina, że 14. emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na zasadach ogólnych i niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Czternasta emerytura nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób, które ubiegają się o świadczenia, dodatki, zasiłki lub np. ulgę rehabilitacyjną. Co więcej, resort rodziny podał, że z tej kwoty nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Wypełnienie wniosku o 14. emeryturę – uwaga na oszustów Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników ZUS i oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę. Instytucja podkreśla w komunikacie prasowym, że świadczenie będzie wypłacane z urzędu, bez potrzeby złożenia wniosku w tej sprawie. "ZUS otrzymał informację, że do jednej z klientek zadzwoniła oszustka, która podszywała się pod pracownika ZUS i oferowała pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę. Próbowała nakłonić emerytkę do podania danych osobowych. (…) Oszuści, którzy podają się za pracowników ZUS, liczą na zaufanie seniorów i chcą w ten sposób wyłudzić ich dane osobobowe" - przestrzega zakład na swojej stronie internetowej.

