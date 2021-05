Czeka nas solidny wzrost płacy minimalnej. Za duży - mówi biznes

Są pierwsze szacunki mówiące o wysokości płacy minimalnej w 2022 roku. Wraz z nimi pojawiają się pierwsze głosy krytyki ze strony pracodawców. - To duży wzrost w pierwszym roku wychodzenia gospodarki z kryzysu, w czasie dużej niepewności w gospodarce, ale i otoczeniu prawnym, w tym podatkowym - komentuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w RDS.

Na granicy 3 tys. zł balansuje obecnie wysokość przyszłorocznej płacy minimalnej. Jej kwota wynika z ustawy, która zakłada wzrost płacy minimalnej na podstawie wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego. Te GUS podał kilka dni temu i wynika z nich, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 5682 zł brutto. W efekcie najniższe wynagrodzenia muszą wzrosnąć w przyszłym roku nie mniej niż o 184 zł i 70 gr brutto. Dziś płaca minimalna wynosi 2800 zł, czyli przy założeniu że 2985 zł. Z kolei minimalna stawka za godzinę pracy na umowie zleceniu wyniesie nie mniej niż 19 zł i 50 groszy.

- To duży wzrost w pierwszym roku wychodzenia gospodarki z kryzysu, w czasie dużej niepewności w gospodarce, ale i otoczeniu prawnym, w tym podatkowym. Z tej perspektywy nie są to dobre wiadomości dla biznesu – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w RDS.

Wylicza też, że po uwzględnieniu wszystkich czynników płaca przekroczy próg 3 tys. zł. Ponieważ zgodnie z ostatnimi danymi GUS jesteśmy poniżej progu 50 proc. (2800 zł = 49,3 proc. x 5680 zł], więc algorytm uwzględni w 2022 roku 2/3 wzrostu PKB.

- Czyli ostatecznie płaca minimalna z 2021 roku z poziomu 2800 zł, przy prognozowanej inflacji w 2022 – 103,4 proc. oraz wzroście PKB w 2022 roku (2/3 x 4,3 proc. prognozowanego PKB) x (współczynnik wyrównujący 103,4/102,5) wzrośnie w 2022 do około 3001,60 zł. Oznacza to wzrost na poziomie ok. 7 proc., czyli wyżej od planowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w 2022 roku na poziomie 6,2 proc. - wylicza prof. Męcina.

Zdaniem Piotra Ostrowskiego z OPZZ wzrost pensji minimalnej powinien być jeszcze wyższy niż wynika to z ustawy. - Dane makroekonomiczne na 2022 przedstawione przez rząd w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa są optymistyczne. Gospodarka ma się rozwijać (PKB +4,3 proc.), bezrobocie będzie relatywnie niskie (3 proc.) a inflacja (czym wielu "ekspertów" nas ostatnio straszy) zbliży się do celu inflacyjnego (2,5 proc.). Nie ma więc powodu, aby nie być ambitnym, jeśli chodzi o poziom płac minimalnych w 2022 roku. Chcemy, aby płaca minimalna w 2022 wzrosła o 500 zł netto ("na rękę") - napisał na Facebooku.

Jak wyjaśnił, 250 zł netto powinno pochodzić ze wzrostu płacy jako takiej (czyli płaca brutto w 2022 powinna wynosić 3150 zł brutto, natomiast dodatkowe 250 zł powinno wynikać z obniżenia tzw. klina podatkowego (różnica między kosztem, jaki ponosi pracodawca - wszystkie składki, podatki - a tym co pracownik dostaje na rękę).

- OPZZ jest pragmatyczną organizacją związkową. Płace, w szczególności te niskie, powinny rosnąć. Jest ku temu przestrzeń. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie tylko podnoszeniem płac brutto osiągniemy efekt wyższych dochodów pracowników. Dużo do zrobienia ma państwo poprzez obniżenie obciążeń niskich płac (klin podatkowy). Oczekujemy zatem solidarnego "wkładu" w wyższe płace minimalne zarówno przedsiębiorców jak i państwa. Był czas wspierania biznesów podczas pandemii. W samym 2020 r. do przedsiębiorców trafiło ponad 100 mld zł. Teraz czas na pracowników - podsumował Ostrowski.

- Tak duże rozbieżności pomiędzy związkowcami i pracodawcami oznaczają, że ostateczna decyzja dotycząca skali wzrostu należeć będzie do rządu, a skala podwyżki oznacza wzrost co najmniej do poziomu ok. 3002 zł - tak do propozycji związku odniósł się Męcina.

Jednocześnie przestrzegł, że biorąc pod uwagę, iż rozkłady minimalnego wynagrodzenia wskazują, że występuje ono częściej w sektorze mikro- i małych przedsiębiorstw i sektorach najmocniej dotkniętych skutkami pandemii (gastronomia, hotele, administrowanie nieruchomościami, handel) skutki już takiej podwyżki będą mocno odczuwalne i mogą przełożyć się na trudności z utrzymaniem zatrudnienia lub wzrost szarej strefy. Dlatego w trakcie negocjacji, który odbyły się w RDS pracodawcy od początku wskazywali na problem obowiązujących regulacji i w tych warunkach opowiedzieli się za minimalnym ustawowym wzrostem, a stanowisko Konfederacji Lewiatan jest zbieżne z innymi organizacjami pracodawców.

Nowy sposób liczenia

Warto przypomnieć, że Konfederacja Lewiatan zaproponowała, aby zmienić dotychczasową metodę ustalania wzrostu płacy minimalnej tak, aby była ona określana jako 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia i podwyższana automatycznie tylko do tego poziomu. Gwarancją byłby zatem poziom płacy minimalnej – 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ewentualny dalszy wzrost w warunkach wzrostu PKB oraz zakładając rosnącą inflację byłby już przedmiotem uzgodnień pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi w Radzie Dialogu Społecznego.

- W ten sposób wzmacnialibyśmy negocjacje partnerów społecznych, uzależniając od ich decyzji ostateczny wzrost płacy minimalnej na kolejny rok. To ograniczałoby możliwości jednostronnych decyzji polityków, którzy na koszt pracodawcy fundują pracownikom wzrosty minimalnego wynagrodzenia – dodaje prof. Jacek Męcina.

Jak dodaje, dziś wzrost płacy minimalnej jest funkcją ustawowego mechanizmu, w którym bierze się pod uwagę wysokość prognozowanej inflacji, a dodatkowo w przypadku nieosiągnięcia relacji płacy minimalnej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wzrasta ona o 2/3 prognozowanego wzrostu PKB.

Nowy Ład a wynagrodzenie

W kontekście wysokości wynagrodzeń warto zwrócić uwagę na nieścisłości jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej. Partnerzy społeczni podczas dyskusji w Radzie Dialogu Społecznego podkreślali też, że mają wiele wątpliwości w sprawie przedstawionych wskaźników makroekonomicznych. Nie uwzględniona została informacja o potencjalnym wpływie programu „Polski Nowy Ład”.

Ma on przecież zmienić strukturę obciążeń PIT, co powinno przełożyć się na m.in. bazę podatkową, dochody z podatków pośrednich przez skłonność do konsumpcji uboższych gospodarstw domowych, stopę oszczędności, aktywność zawodową i politykę transferową państwa. Jeśli więc uwzględnienie wpływu konkretnych zmian nie jest możliwe, powinna się znaleźć informacja o kierunkach zmian i jakościowa analiza wrażliwości. Wieloletnie planowanie musi opierać się o prawdopodobne scenariusze i rzetelne założenia, a w obecnych warunkach czynników ryzyka jest bardzo wiele, na co zwracano uwagę podczas dyskusji.

- Partnerzy społeczni podkreślali swoje wątpliwości, a wskazane uwagi i zastrzeżenia skłaniają do postulatu powrotu do dyskusji o wskaźnikach po ogłoszeniu „Polskiego Nowego Ładu”, gdzie zapowiedziano szereg nowych rozwiązań związanych m.in. z klinem podatkowym dla najniżej zarabiających, co znacząco zmieni perspektywę liczenia płacy minimalnej w układzie netto i brutto - podkreśla prof. Jacek Męcina.