Czeka nas nagły wysyp zachorowań w pracy. Wszystko przez stacje benzynowe

Rosnące ceny paliw mogą negatywnie odbić się na sytuacji kadrowej w firmach. - Istnieje bezpośrednia korelacja między chęcią pracownika do pobierania L4, a kosztem, jaki musi ponieść, by dostać się codziennie do pracy - przekonuje Mikołaj Zając, prezes firmy doradczej Conperio.

13 paź 2021





Osoby na najniższych stanowiskach, dojeżdżające do pracy samochodami, mogą uznać, że bardziej opłaca im się udać na „L4”, niż dojeżdżać do pracy. (Fot. Shutterstock)

Według danych przedstawionych przez GUS w ostatnim roku ceny paliw podskoczyły o blisko 30 proc. Stawki za LPG przebiły w Polsce rekordową granicę i wynoszą obecnie ponad 3 zł za litr.

Zdaniem prezesa Conperio Mikołaja Zająca tak drastyczne wzrosty cen paliw mogą wpłynąć na obniżenie frekwencji wśród nisko opłacanych pracowników w zakładach produkcyjnych.

Osoby na najniższych stanowiskach, dojeżdżające do pracy samochodami, mogą bowiem uznać, że w celu przeczekania wysokich cen paliw bardziej opłaca im się udać na L4 niż wydawać coraz więcej pieniędzy na dojazdy.

Rekordowe ceny benzyn w Polsce obserwowaliśmy dotychczas w połowie września 2012 roku. Teraz wszystko wskazuje na to, że pobijemy dotychczasowy wynik. Bowiem do cen powyżej 5 zł za litr benzyny 95 już wszyscy zdążyliśmy się przyzwyczaić. Niebawem będziemy musieli oswoić się z ceną ponad 6 zł.

- Ceny hurtowe dalej rosną, więc jeśli sytuacja się nie uspokoi, to około 20 października lub w ostatniej dekadzie miesiąca będzie wzrost taki, że - prędzej za olej napędowy niż benzynę - będziemy średnio płacić powyżej 6 zł za litr. Tu chodzi o średnią w kraju, bo na części stacji już widnieje cena 5,99 zł - podkreśla na łamach magazynu Business Insider Urszula Cieślak, analityk BM Reflex.

Taniej wyjdzie L4

Zdaniem Mikołaja Zająca tak drastyczne podwyżki na stacjach paliw mogą negatywnie wpłynąć na sytuację kadrową w zakładach produkcyjnych, które swoim pracownikom oferują niską pensję.

- Istnieje bezpośrednia korelacja między chęcią pracownika do pobierania L4 a kosztem, jaki musi ponieść, by dostać się codziennie do pracy. Z naszego wieloletniego doświadczenia oraz obserwacji wynika, że pracownicy produkcyjni zazwyczaj dojeżdżają do zakładów pracy w kilkuosobowych grupach, tak by było bardziej ekonomicznie. Jeżeli z grupy 5 czy 6 podróżujących rozchoruje się 1 lub 2 osoby, to bardzo często na zwolnienie lekarskie przechodzą też pozostali, ponieważ nie opłaca im się dojeżdżać w pojedynkę. Tak było, gdy ceny gazu oscylowały na stacjach benzynowych w okolicach 2 złotych i 20 groszy - przypomina.

fot. Pixabay Jak dodaje, obecna sytuacja gospodarcza w kraju, a więc regularne wzrosty cen gazu i ropy, wpłynie na wzrost tzw. absencji chorobowej kalkulowanej. Praca w wielu przypadkach po prostu nie będzie się opłacała, ponieważ pieniądze, które pracownik mógłby wypracować lub utracić względem chorobowego, wydałby na paliwo. - W jednej z kontrolowanych przez nas firm podwładny prowadził zeszyt, w którym zapisywał wydatki na benzynę, zarobione pieniądze oraz utracone wynagrodzenie. Były takie tygodnie, w których nie przyjeżdżał do pracy, bo – jak sam przyznał podczas kontroli - bardziej opłacało mu się zostać w domu. Gdy dodamy do tego fakt, iż L4 można obecnie załatwić w 20 minut przez internet, to pracownik taki nie musi wychodzić nawet po zwolnienie do lekarza. W niektórych firmach są wyspecjalizowani pracownicy, którzy prowadzą tego typu zeszyty kalkulacyjne również innym kolegom i koleżankom z zakładu pracy - podkreśla Mikołaj Zając. Chorujemy więcej Warto przypomnieć, że Polacy w ostatnich kilkunastu miesiącach chorowali na potęgę. Z danych ZUS wynika, że w 2020 r. osobom ubezpieczonym wystawiono 22,7 mln zaświadczeń lekarskich na 266,6 mln dni absencji. To o 0,3 proc. więcej zaświadczeń niż w 2019 r. i o 4,4 proc. więcej liczby dni absencji. Także w 2021 rok weszliśmy "mocno chorowici". Z raportu ZUS wynika, że tylko przez trzy pierwsze miesiące 2021 roku lekarze wystawili ponad 5 mln zaświadczeń chorobowych. W tym czasie Polacy spędzili ponad 61 mln dni za zwolnieniu. Jeśli ta tendencja utrzyma się w kolejnych miesiącach, to także w tym roku będziemy blisko rekordu. Zarówno w 2020, jak i na początku 2021 roku COVID-19 nie był główną przyczyną absencji chorobowych. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność wirusa, korzystały ze zwolnienia lekarskiego. Część z nich przechodziła chorobę łagodnie lub bezobjawowo i mogła świadczyć pracę zdalnie. fot. Shutterstock - Epidemia miała jednak znaczący wpływ na sytuację funduszu chorobowego, który od 2010 roku jest deficytowy. Nastąpił wzrost wydatków z powodu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego i zasiłku chorobowego w związku z COVID-19 lub odbywaniem kwarantanny - wyjaśniała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Okazuje się też, że nie zawsze skorzystanie ze zwolnienia było zasadne. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku ZUS przeprowadził 275,4 tys. kontroli zwolnień chorobowych. Wydał 16,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w całym 2020 roku osiągnęła 18 346 tys. złotych. Z kolei w pierwszym kwartale 2021 roku ZUS przeprowadził 80 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 3,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Firma traci Conperio jakiś czas temu sprawdziło, ile na absencji pracowników tracą przedsiębiorcy. Zakład produkcyjny zatrudniający 500 osób przy absencji chorobowej pracowników na poziomie 10 proc., traci miesięcznie łącznie 450 tys. zł. 150 tys. zł to strata pracodawcy kosztem wynagrodzenia pracowników przebywających na L4, 300 tys. zł to zaś strata w ramach tego, co mogliby oni w tym czasie wyprodukować (przyjęte wynagrodzenie pracownika to 3 tys. zł brutto). fot. PTWP - W ostatnim roku coraz częściej mieliśmy do czynienia z dwucyfrowym poziomem absencji w zakładach produkcyjnych zatrudniających powyżej 300 pracowników, co wskazuje na tzw. absencję patologiczną. Firmy walczą o kilkuprocentowe wzrosty wydajności na produkcji, tymczasem warto sobie uzmysłowić, że nieobecność pracownika to 100-proc. spadek tejże wydajności - mówi Mikołaj Zając. Dodaje, że zazwyczaj firmy zmuszone są wtedy uruchomić nadgodziny lub dać pracę tymczasową, co generuje dodatkowe, wysokie koszty. - Szefowie często przekładają nadmiar pracy na pozostałych pracowników, co z kolei wpływa na zbyt wysokie obciążenie fizyczne i niskie morale załogi. Firmy w takich sytuacjach niejednokrotnie zatrudniają także dodatkową, niepotrzebną liczbę ludzi do wykonania tej samej pracy - wyjaśnia.

