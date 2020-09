Ćwiczysz przed lustrem rozmowę o podwyżkę? W tym roku ta umiejętność się nie przyda...

Dzisiaj, 22 września, obchodzony jest Światowy Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy. Jednak koronawirus sporo namieszał w naszych wynagrodzeniach, przez co nasze ćwiczenia - nawet najbardziej staranne - mogą nie przynieść zamierzonego efektu.

Ten rok w kwestii wynagrodzeń miał być rekordowy. Po części jest. Tylko zamiast rekordowo wysokiego tempa wzrostu wynagrodzeń, czy odsetka pracowników, którzy otrzymają podwyżki, mamy rekordowe spadki i szybkie hamowanie wzrostu wynagrodzeń. Sprawcą zamieszania jest nie kto inny, a wirus z Wuhan, a dokładniej, konsekwencje walki z nim. Presja płacowa mocno spadła.

Jak wynika z analizy Narodowego Banku Polskiego. Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw (lipiec 2020), pandemia COVID-19 obniżyła popyt na pracę i oczekiwania płacowe pracowników. Kluczowym elementem walki ze skutkami pandemii była redukcja kosztów pracy, w efekcie wskaźnik presji płacowej, który osiągnął historyczne maksimum w poprzedniej edycji analizy, zmniejszył się.

Z raportu NBP wynika również, że wyjątkowo wysoki, na tle danych historycznych, jest odsetek przedsiębiorstw planujących obniżenie przeciętnej płacy w kolejnym kwartale (6,1 proc. – wyższy wynik odnotowano tylko raz, w 2009 r.). Wysokość planowanych podwyżek nie zmieniła się natomiast istotnie w porównaniu do poprzednich odczytów – średnia, mediana i pozostałe miary pozycyjne deklarowanych wzrostów przeciętnego wynagrodzenia są bardzo zbliżone do wyników z poprzedniej edycji badania.

- Wzrosła zaś średnia i mediana wielkości planowanych obniżek–przeciętna firma planująca zmniejszenie wynagrodzeń obniży je o 10 proc. (dla porównania średnia medianowej obniżki z ostatniego roku to niecałe 4 proc.). Podobne zmiany zaobserwować można w przypadku prognoz rocznych – wyraźnie spadł odsetek firm zamierzających podnieść wynagrodzenia w takim horyzoncie (33,2 proc. w najnowszej edycji SM w odniesieniu do 57,7 proc. w poprzedniej edycji badania), a wzrósł udział przedsiębiorstw przewidujących obniżkę płac (5,8 proc. przy średniej z ostatniego roku wynoszącej ok. 1 proc.). Wzrosła także średnia wysokość prognozowanych obniżek, kształtując się na poziomie ok. -10 proc. - wyliczają autorzy analizy.

Z kolei dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy cyklicznie od początku pandemii badali sytuację na rynku pracy, wskazują, że w sierpniu, w porównaniu do wyników V fali badania z końca maja, odsetek firm, które utrzymały dotychczasowe wynagrodzenia, wzrósł o 7 pkt. proc. do 88 proc., a odsetek firm, które obniżyły wynagrodzenia zmalał o 8 pkt. proc. do 6 proc. Odsetek firm dokonujących redukcji wynagrodzeń spadł z poziomu 18 proc. na koniec kwietnia do 6 proc. na koniec sierpnia.

- W okresie wakacyjnym na rynku pracy przeważały strategie przewidujące status quo pod względem wynagrodzeń i stanu zatrudnienia lub poprawy obu tych wskaźników. Oznacza to, że w sezon jesienno-zimowy, pomimo utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego, polskie firmy wchodzą z większym optymizmem niż jeszcze pół roku temu. Oznaką tego jest przywracanie części pracowników do pełnego wymiaru czasu pracy. Od końca czerwca o 8 pkt. proc. spadł odsetek osób, które pracują w niepełnym wymiarze godzinowym, co przekłada się na rosnące poziomy zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Co więcej, obecnie jedynie co ósmy pracownik obawia się utraty zatrudnienia. To pokazuje, że pomimo pojawienia się w naszym kraju pierwszej od trzech dekad recesji, Polacy nie przeczuwają ryzyka bezrobocia, a co za tym idzie nie ograniczają w znaczący sposób swoich planów konsumpcyjnych - dodaje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wynagrodzenie według GUS

Najnowsze dane GUS podają, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 5337,65 zł brutto. Taka kwota daje nam wyniki mniejszy o 0,8 proc. w ujęciu miesięcznym (-44 zł), ale w porównaniu rok do roku wzrost wyniósł już 4,14 proc. (+212 zł). To więcej niż zakładali ekonomiści.

Warto przypomnieć, że w lipcu płace rosły o 3,84 proc. rok do roku, a w czerwcu o 3,56 proc. Natomiast w maju, miesiącu, w którym nadal obowiązywał lockdown, zanotowano wynagrodzenie wzrosło tylko o 1,21 proc., czyli najmniej od stycznia 2013 roku.

Jak tłumaczy GUS, spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w porównaniu miesiąc do miesiąca spowodowany był m.in. wypłatą w poprzednim miesiącu premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które, obok wynagrodzeń zasadniczych, również zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Z danych GUS wynika, że w ciągu ośmiu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,2 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa” do 9 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,3 proc. Spadek o 4,6 proc. odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.