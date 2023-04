Cudowne rozmnożenie liczby uczestników PPK. Pomógł autozapis

Autozapis w PPK odbywa się co 4 lata i dotyczy osób w wieku 18-55 lat, które złożyły rezygnację z udziału w programie. Jest to ułatwienie dla pracowników, którzy by przystąpić do PPK, nie muszę nic robić – pracodawca zapisze ich automatycznie, o ile nie ponowią deklaracji o rezygnacji. W marcu 2023 miało miejsce pierwsze w historii tego typu przedsięwzięcie (przypomnijmy - PPK wystartowały 4 lata temu).

Z raportu podsumowującego autozapis wynika, że prawie dwukrotnie chętniej w PPK uczestniczą pracownicy sektora prywatnego (48,1 proc.) niż sektora publicznego (24,9 proc.). Najchętniej do PPK w ramach autozapisu przystąpili pracownicy największych podmiotów – partycypacja w firmach zatrudniających ponad 250 osób to 67 proc.

Jeśli chodzi o przedział wiekowy, widać wyraźnie dominację pracowników w wieku 25-34 oraz 35-44 lata. Odpowiednio stanowią oni 34,2 proc. oraz 33,3 proc. uczestników. Najmniej chętnie do programu przystępują osoby powyżej 60. roku życia (0,5 proc.). Średnia wieku uczestnika PPK to 39 lat.

Aktualna wartość aktywów netto w PPK wynosi 14,9 mld złotych. (fot. Pixabay)

Nieznacznie więcej w programie jest mężczyzn (51,8 proc.) niż kobiet (48,2 proc.). 4,9 proc. uczestników to osoby innej narodowości niż polska. Najwyższa partycypacja nadal utrzymuje się w województwie mazowieckim (58,1 proc.), dolnośląskim (45,6 proc.), wielkopolskim (43,2 proc.) i małopolskim (42,5 proc.).

- Warto mieć na uwadze, że wprowadzanie PPK spowodowało również wzrost uczestnictwa pracowników w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) o ponad 300 tysięcy. W wyniku wdrażania programu w ostatnich 3 latach liczba osób oszczędzających na cele emerytalne w systemach pracowniczych w Polsce wzrosła o 3,6 mln osób – podkreślił Paweł Borys. Tym samym w ramach III filaru na przyszłość oszczędza już 4,5 mln Polaków.

Tyle pieniędzy zgromadzili już pracownicy w PPK

Aktualna wartość aktywów netto w PPK wynosi 14,9 mld złotych. W sumie wysokość wpłat wyniosła 15,5 mld złotych, a zysk, wypracowany w funduszach zdefiniowanej daty wyniósł 0,85 mld złotych.

- Miesięczne wpłaty do PPK to rząd wielkości 500 mln złotych, jeśli mówimy o tym, że będziemy mieć w tym momencie blisko 30 proc. więcej uczestników PPK, można się spodziewać, że transfer miesięczny do PPK to będzie ok. 700 mln złotych. To już jest naprawdę istotna kwota, która co miesiąc regularnie wpływa na rynek - powiedział Bartosz Marczuk, prezentując wyniki finansowe PPK.

Polacy chętnie korzystają z pieniędz, gromadzonych w PPK – w sumie wypłaty z programu wyniosły 1,5 mld złotych. Co istotne, 70 proc. uczestników, którzy wypłacili pieniądze, pozostaje w programie i nadal oszczędza na przyszłość.

Tylko 50,7 proc. wpłat do PPK (7,5 mld złotych) stanowią wpłaty pracowników. Drugie tyle to wpłaty pracodawców (38,5 proc., 5,7 mld złotych) oraz dopłaty państwa (10,9 proc., 1,6 mld złotych).

Aktualnie pieniędzmi gromadzonymi w ramach PPK, zarządza 18 instytucji finansowych. (fot. Shutterstock)

Stopa zwrotu na inwestycji w PPK (wpłaty pracodawcy i państwa oraz zwrot z inwestycji) dla przykładowego pracownika oszczędzającego od grudnia 2019 r. i zarabiającego 5300 zł brutto wynosi 113 proc. Oznacza to, że taki pracownik zgromadził 113 proc. więcej, niż sam wpłacił na swój rachunek PPK. Średnio do każdej wpłacanej złotówki pracownik otrzymuje drugą w formie dopłat.



Takie plany ma PFR w związku z rozwojem Pracowniczych Planów Kapitałowych

Aktualnie pieniędzmi gromadzonymi w ramach PPK, zarządza 18 instytucji finansowych. Średnia wysokość wynagrodzenia za zarządzanie waha się od 0,24 proc. do wysokości 0,43 proc., a średni koszt wynagrodzenia za zarządzanie funduszami PPK wynosi 0,345 proc. Mimo wielu trudności we wdrażaniu PPK, spowodowanych pandemią i wybuchem wojny w Ukrainie, narastająco fundusze zdefiniowanej daty osiągnęły zysk. W zależności od danego FZD, wyniósł on od 7,46 proc. do 23,50 proc.

W ciągu najbliższych dwóch lat zakładany jest wzrost liczby uczestników do 4,5 - 6 mln, czyli osiągnięcie partycypacji na poziomie ok. 50 proc. W budowaniu oszczędności pomóc może także uruchomienie Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która pozwoli na dostęp w jednym miejscu do informacji o aktualnych saldach i historii operacji na wszystkich kontach produktów emerytalnych użytkownika. To nowa jakość informowania i edukowania o produktach emerytalnych. W sposób ciągły będą także prowadzone działania edukacyjne i upowszechniające PPK. Docelowo PPK ma mieć 6-8 mln uczestników.

- Chcemy w tej dekadzie zapewnić powszechność PPK, czyli przekroczyć 50 proc. partycypacji. Chcemy dołączyć do czołówki 10-15 krajów, które mają naprawdę atrakcyjne rozwiązania emerytalne dla swoich obywateli – podsumował Paweł Borys.

Kolejny autozapis będzie miał miejsce w 2027 roku.

Kampanie edukacyjne, szkolenia - tak promuje się PPK

W ramach działań edukacyjnych i szkoleniowych, PFR Portal PPK przeprowadził 8206 szkoleń dla 263 tys. uczestników. W sumie od wejścia w życie ustawy, odbyło się 8378 wydarzeń edukacyjnych, dotyczących programu.

- Mam głęboką pewność co do tego, że rola, jaką pełnią nasi trenerzy, ma istotne znaczenie. Zaufanie, raz naruszone, jest bardzo trudne do odbudowania, mimo to nam się udaje i jak widać partycypacja rośni – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK, odnosząc się do porównań PPK do OFE.

Sama oficjalna strona programu – mojeppk.pl – zgromadziła 10,3 mln użytkowników oraz zanotowała 30,6 mln odsłon. Serwis MojePPK, w którym uczestnicy programu mogą sprawdzić stan środków, zgromadzonych w PPK, w ciągu roku od uruchomienia osiągnął 1,13 mln logowań. Pracownicze Plany Kapitałowe są także stale obecne w mediach społecznościowych.

W ramach autozapisu PFR Portal PPK zorganizował 409 szkoleń dla 23 749 osób, udostępniono także poradniki, ulotki oraz landing page dla osób, zainteresowanych autozapisem. W styczniu wystartowała także Akademia Korzyści PPK dla uczestników programu, której celem jest przedstawienie zasad funkcjonowania programu i tym samym zachęcenie do oszczędzania w PPK. Dodatkowo do wygrania są nagrody pieniężne, a ich łączna pula wynosi ponad milion złotych. 12 kwietnia br. odbyło się pierwsze z sześciu losowań nagrody głównej, wynoszącej 100 tys. złotych.

Spółka promuje także pracodawców, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem we wdrażaniu PPK w swoich firmach. Nagrodę „Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy” otrzymało dotychczas 54 laureatów. Kolejna, szósta już gala wręczenia nagród zaplanowana jest na 13 czerwca br.

