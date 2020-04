COVID-19. Z wypłatami za marzec może być problem przez koronawirusa

Z powodu kryzysu niektóre sektory gospodarki już teraz wprowadzają redukcję zatrudnienia lub planują ją na najbliższe tygodnie, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie. W szczególnie trudnej sytuacji są pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych.

Zajmujące się m.in. mediacjami między pracownikami i pracodawcami Stowarzyszenie STOP nieuczciwym pracodawcom, spodziewa się, że część pracowników nie odzyska swoich pieniędzy.

– Gastronomia, hotelarstwo i turystyka są w poważnym kryzysie, niektórzy przedsiębiorcy zostali pozbawieni dopływu gotówki, nie wiadomo więc, czy będą mieć z czego pokryć zobowiązania wobec pracowników, którzy obecnie w dużej części przebywają na urlopach lub zostali zwolnieni z obowiązku pełnienia pracy – mówi Małgorzata Marczulewska, prezes Stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom.

Prezes zwraca uwagę, że nadchodzi trudny okres, który może odbić się na regularności wypłaty wynagrodzeń.

- Mogą nastąpić problemy z wypłatami wynagrodzeń. Spodziewamy się mnóstwa zgłoszeń już w kwietniu. Jeszcze w lutym nie było drastycznej sytuacji i wypłaty były. Spodziewamy się, że na koniec marca wielu pracodawców nie wypłaci wynagrodzeń i przed nami wysyp spraw, które będą z tym związane. Wiele firm straci płynność finansową i przedsiębiorcy bez zaplecza finansowego nie będą mieli skąd wziąć pieniędzy – komentuje Małgorzata Marczulewska.

Stowarzyszenie przypomina jednak, że jeśli nie ma ku temu wskazań, to nie możemy odmówić przyjścia do pracy. A jeżeli ktoś jest chory lub czuje się zagrożony to może skorzystać z urlopu, zwolnienia lekarskiego czy z zasiłku opiekuńczego.

- Oczywiście mamy prawo wymagać od naszego pracodawcy zapewnienia nam środków bezpieczeństwa takich jak środki higieniczne, maseczki czy możliwość utrzymania dystansu między pracownikami. Nieprzyjście do pracy bez uzasadnienia może jednak zakończyć się wypowiedzeniem i każdy pracownik powinien o tym pamiętać – wskazuje Małgorzata Marczulewska.

Stop Nieuczciwym Pracodawcom podkreśla, że najważniejsze jest zdrowie i życie. Dlatego jeżeli ktoś czuje, że jego miejsce pracy może być potencjalnym zagrożeniem, powinien pozostać w domu. Zaznacza też, że można zgłaszać do sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy sytuacje, gdzie nieprzestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Kwestia ta ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jeśli na koronawirusa zachoruje choćby jedna osoba w danej firmie, to dezynfekcji poddane zostanie całe przedsiębiorstwo, a kwarantannie przynajmniej znaczna część pracowników.

- Takie zgłoszenie może skończyć się kontrolą w firmie. Nie ma takiej pracy i nie ma takich pieniędzy, które są do przełożenia na zdrowie i życie ludzkie. W grę wchodzi życie wielu osób. Jeżeli pracodawca nie przestrzega zasad i środków higieny musi liczyć się z konsekwencjami. Jeżeli w fabryce pracuje 100 osób, zachoruje jedna, ale zarazi kilka, to te kilka wróci do domów i przekaże wirusa dalej. Nieodpowiedzialność może być tutaj wręcz zabójcza – dodaje prezes stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom.