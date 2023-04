Coraz więcej studentów zarabia ponad 7 tys. zł na rękę. Pięciokrotny wzrost

Z badania przeprowadzonego w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że wzrosła grupa studentów zarabiających poniżej 2 tysięcy złotych na rękę – to prawie co czwarty z nich.

Jednocześnie ponad pięciokrotny wzrost odnotowano wśród żaków, których wynagrodzenie przekracza 7 tysięcy złotych na rękę.

Badanie „Student w pracy” Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu pokazuje, że w 2023 r. co piąty student zarabia pomiędzy 2 a 3 tysiące złotych miesięcznie. To spadek o blisko 12 punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem. Tyle samo (19 proc.) otrzymuje pensję w wysokości od 3 do 4 tysięcy złotych na rękę, co jest porównywalne z 2022 r.

Źródło: Student w pracy, Program Kariera Polskiej Rady Biznesu

- Na rynku pracy obserwujemy dwa trendy. Z jednej strony firmy tną koszty i ograniczają zatrudnienie studentów, co wpływa na zwiększanie liczby osób deklarujących zarobki w przedziale 1001 a 2000 złotych oraz poniżej tysiąca złotych. Z drugiej strony widać profesjonalizację pracy studenckiej. Mimo niepewności na rynku przedsiębiorstwa chcą zatrudniać najlepszych kandydatów i są gotowe bardzo dobrze im zapłacić – mówi Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, niezależnego programu płatnych staży dla studentów i absolwentów organizowanego przez Polską Radę Biznesu, której jest wiceprezesem.

Najwięcej zarabia się w Bydgoszczy i Toruniu, najmniej w Trójmieście