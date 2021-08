Coraz trudniej panować nad wynagrodzeniami w IT. Wzrost kosztów jest nieunikniony

Ofert pracy w IT na rynku jest coraz więcej. Firmy, by pozyskać najlepszych, muszą mocno konkurować finansowo nie tylko na polskim rynku, ale także także na rynku globalnym. To dla firm z branży spore wyzwanie.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 13 sie 2021 6:02





Wpływ na wynagrodzenia w branży IT ma sytuacja gospodarcza w Polsce (fot. shutterstock)

Jak wyjaśnia Magdalena Sieczka, kierownik portalu wynagrodzenia.pl, należącego do firmy Sedlak & Sedlak podkreśla, że na wynagrodzenia duży wpływ na sytuacja gospodarcza w Polsce.

W związku z rosnącymi wynagrodzeniami firmy IT powinny być przygotowane na różne scenariusze.

- Jeżeli dojdziemy do punktu, w którym wynagrodzenia będą zjadały całość naszych zysków, to będziemy mieli kilka rozwiązań: albo koszty usług firm IT zaczną bardzo rosnąć, albo firmy zaczną upadać - podkreśla Szymon Adamczyk, specjalista ds. analiz wynagrodzeń.

To, że branża IT poszukuje pracowników, nie dziwi nikogo. Portal z ogłoszeniami pracy dla branży IT, No Fluff Jobs, przeanalizował sytuację na rynku IT w lipcu 2021. Jakie są wyniki? W stosunku do analogicznego okresu w roku 2020, liczba ogłoszeń wzrosła o 213 proc., a ofert pracy zdalnej - aż o prawie 600 proc. Najbardziej poszukiwanymi byli specjaliści z kategorii Security, Mobile i Business Intelligence.

Rośnie nie tylko liczba ogłoszeń o pracę. Dynamicznie rosną wynagrodzenia. Szymon Adamczyk, specjalista ds. analiz wynagrodzeń w firmie Sedlak & Sedlak podkreśla, że trend ten widoczny jest w analizach rynkowych.

- Informacje, które otrzymaliśmy w ramach wiosennego „Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021”, pokazały utrzymujący się trend wzrostów wynagrodzeń w branży IT. Warto podkreślić, że to, na jakim poziomie zostaną ustalone plany podwyżkowe w 2022 roku, potwierdzimy w jesiennej edycji naszego raportu, którego wydanie planowane jest na listopad 2021. Wynika to z tego, iż do maja 2021 roku zaledwie 44 proc. badanych przez nas firm miało już ustalone te wartości - wyjaśnia.

Jak wyjaśnia Magdalena Sieczka, kierownik portalu wynagrodzenia.pl, należącego do firmy Sedlak & Sedlak podkreśla, że na wynagrodzenia duży wpływ na sytuacja gospodarcza w Polsce. - Sytuacja z jaką mamy do czynienia bardzo dynamicznie się rozwija. Dobre informacje płyną także z analiz danych dotyczących sytuacji gospodarczej Polski. W górę poszybowało PKB, co jest związane z nakładami inwestycyjnymi czy wzrostem eksportu i importu. Z danych GUS wynika, że PKB w drugim kwartale wyniosło ok. 10 proc., co przełoży się także na wzrost wynagrodzeń. W branży IT już teraz widać galopujące tempo wzrostu, przede wszystkim na stanowiskach specjalistów, zwłaszcza wśród osób z dużym doświadczeniem - wyjaśnia. Zytuacja związana ze wzrostem wynagrodzeń w branży IT jest nienaturalna, a firmy powinny być przygotowane na różne scenariusze (fot. shutterstock) Firmy przed wyzwaniem Jak wyjaśnia Magdalena Sieczka, sytuacja związana ze wzrostem wynagrodzeń w branży jest nienaturalna, a firmy powinny być przygotowane na różne scenariusze. To co dzieje się teraz w obszarze wynagrodzeń IT jest nienaturalne. Wynagrodzenia rosną bardzo szybko i niewiele zapowiada by miało się to zmienić w ciągu najbliższego roku czy dwóch. Patrząc na doświadczenia, które już mamy, zarówno te polskie, jak i zagraniczne, widzimy, że bańki wynagrodzeniowe rosły do niewyobrażalnych rozmiarów i w pewnym momencie pękały. Firmy, zatrudniające dziś specjalistów za bardzo wysokie stawki, powinny mówiąc kolokwialnie „mieć z tyłu głowy” troskę o swoje bezpieczeństwo w przyszłości. Muszą mieć świadomość, że tych pracowników będziemy musieli utrzymać także „jutro” i co najważniejsze, że utrzymać będzie trzeba także firmę. Szymon Adamczyk mówi dosadniej. - Jeżeli dojdziemy do punktu, w którym wynagrodzenia będą zjadały całość naszych zysków, to będziemy mieli kilka rozwiązań: albo koszty usług firm IT zaczną bardzo rosnąć, albo firmy zaczną upadać - podkreśla. Przeczytaj: Firmy IT pod ścianą. Pracowników jest za mało, a dodatkowo podkrada ich zagranica Nie do końca wiadomo także, jak na sytuację na rynku wpłyną zmiany planowane w Nowym Ładzie. - Nie wiemy, co będzie. Mamy na razie do czynienia z projektem, nie znamy konkretów. Przy obecnych propozycjach, w przypadku osób wystawiających faktury na kilkanaście tysięcy złotych, nowe rozwiązania być może będą mniej opłacalne niż teraz. Jakie będą konsekwencje? Możemy przypuszczać, że część będzie chciała zmienić formę zatrudnienia, jednak wszystko zależy od ostatecznych rozwiązań - zauważa Adamczyk. Przeczytaj: Polski Ład uderzy w programistów. Kadrowe braki w IT tylko się nasilą Docenić doświadczenia Choć wynagrodzenia w sektorze IT sukcesywnie rosną, jak wynika z lipcowego badania No Fluff Jobs „Junior Candidate Experience 2021” - na stanowiskach juniorskich, czyli początkujących w IT, odnotowały one niewielki wzrost. Nadal jednak patrząc perspektywą innych branż są stosunkowo wysokie. Według danych No Fluff Jobs, zarobki juniorów w stosunku do tych oferowanych w roku 2020 wzrosły. W pierwszym kwartale bieżącego roku mediana najniższych widełek wynagrodzeń na umowie B2B dla początkujących w branży IT wyniosła 5040 zł netto + VAT, a mediana najwyższych widełek - 8400 zł netto + VAT. W przypadku umowy o pracę widełki wyniosły 5078-7500 zł brutto. W roku ubiegłym natomiast widełki te w przypadku umowy B2B wynosiły 5000-8000 zł netto + VAT, w przypadku umowy o pracę zaś - 5000-7400 zł brutto. - Wynagrodzenie zawsze płacimy za kompetencje. Na stanowiskach juniorskich płacimy za kompetencje osoby, która dopiero się rozwija, zdobywa potrzebną wiedzę. Porównując zarobki juniorów z wyższymi stanowiskami, to oczywiście mówimy o zupełnie innych kwotach. Branża IT daje możliwość dość szybkiego tempa rozwoju. Wraz ze wzrostem kompetencji i zmianą poziomu stanowiska na wyższe można liczyć na wyższe stawki - zauważa Magdalena Sieczka. Różnica wynagrodzeń pomiędzy juniorami a starszymi pracownikami zawsze powinna być większa (fot. shutterstock) - Różnica wynagrodzeń pomiędzy juniorami a starszymi pracownikami zawsze powinna być większa. Chociażby z tego powodu, że musimy doceniać tych, posiadających znacznie szersze kompetencje - dodaje Szymon Adamczyk i wylicza: - Spójrzmy na polski rynek na przykładzie programisty C++ na poziomie juniora. W przypadku wynagrodzenia zasadniczego, może on liczyć na zarobki rzędu 6 tysięcy złotych brutto. Pracownik doświadczony, wykonujący pracę samodzielnie, może liczyć na wynagrodzenie w okolicach 9 tysięcy złotych brutto na umowie o pracę. Eksperci mogą liczyć na 16 tysięcy złotych brutto, wynagrodzenia zasadniczego (nie wspominając o premiach). Rozpiętość jest spora, jednak wynika ze wspomnianego doświadczenia, kompetencji i samodzielności. Często młodzi pracownicy, prócz świeżego umysłu, nie wnoszą nic do organizacji, muszą się wszystkiego nauczyć, wejść w środowisko. Całą rozmowę z Magdaleną Sieczką oraz Szymonem Adamczykiem przeczytasz na portalu WNP.PL

