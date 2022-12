Co piąty Polak obawia się rozliczenia podatku. Wszystkiemu winny Polski Ład

Prawie połowa Polaków zamierza rozliczyć swój PIT za 2022 rok samodzielnie albo zdać się na gotowe rozliczenie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. Blisko 60 proc. nie wie jednak, z jakich nowych ulg i odliczeń może skorzystać, a co piąty boi się, że straci na ostatnich zmianach podatkowych – wynika z badania SW Research na zlecenie e-pity.pl. – Polacy już w tej chwili, przed końcem 2022 roku, powinni zainteresować się swoim rozliczeniem i zapoznać z ulgami, które im przysługują, żeby zabezpieczyć się przed niekorzystnymi zmianami Polskiego Ładu – podkreśla dr Anna Semmerling, ekspertka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Polacy są zdezorientowani i nie poruszają się sprawnie po nowej podatkowej rzeczywistości. Prawie co piąty obawia się, że w związku z ostatnimi zmianami zapłaci wyższy podatek lub otrzyma niższy zwrot, a gros badanych (59,9 proc.) deklaruje, że na razie „trudno powiedzieć”. Taki sam odsetek wie również, że w rozliczeniu za 2022 rok pojawią się nowe ulgi, ale brakuje im wiedzy, komu i w jakim zakresie one przysługują oraz czy oni sami będą mogli z nich skorzystać.

Zeznania podatkowe za 2022 rok Polacy będą składać pomiędzy 15 lutego a 2 maja przyszłego roku. Jednak opracowany przez e-pity.pl przy współpracy z ekspertami z Wyższej Szkoły Bankowej raport „Sposoby na Polski Ład” pokazuje, że ze względu na liczbę i skalę zmian podatkowych, wprowadzonych na przestrzeni ostatniego roku, wielu z nich nie wie, jak się za to zabrać.

- Polski Ład wprowadził w tym zakresie wiele nowych rozwiązań – zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Dlatego warto, aby te dwie grupy społeczne się tym tematem zainteresowały - mówi ekspertka. - Dla przykładu osoby fizyczne mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, która jest obecnie bardzo korzystna - rodzina, która ma jedno dziecko, może odliczyć od podatku 1122 zł. Innym przykładem jest ulga dla rodzin wielodzietnych, które mają czwórkę lub więcej dzieci, oraz ulga na internet w wysokości 760 zł na osobę. Może z niej również skorzystać np. współmałżonek, w tej samej wysokości, co razem daje nam ulgę w kwocie 1520 zł. Natomiast jest to ulga, którą odliczamy od dochodu, a więc jeżeli rozliczamy podatek na poziomie 17 proc., uzyskamy zwrot około 258 zł.

Nowy Ład wprowadził zmiany również w uldze rehabilitacyjnej, która przysługuje osobom z niepełnosprawnościami, oraz uldze dla rodziców samotnie wychowujących dziecko.

- Kolejną jest ulga od oddanej krwi, w której przysługuje nam 130 zł za każdy litr. To także jest ulga, którą odliczamy od dochodu, czyli nie dostajemy z powrotem 130 zł, a jedynie 17 proc. z tej kwoty. Dzięki temu możemy jednak zrobić coś dobrego zarówno dla innych, jak i dla domowego budżetu - mówi prodziekan Wydziału Biznesu w WSB w Gdańsku. - Przedsiębiorcy również mają możliwość skorzystania z wielu ulg, takich jak np. ulgi na robotyzację czy wprowadzenie nowego produktu. Tu też bardzo istotne jest, żeby już dzisiaj się tym zainteresowali i przygotowali odpowiednią dokumentację, która uprawomocni to, że mają prawo do danego odliczenia. Warto sięgnąć po opracowane kompendium np. na stronie e-pity.pl, gdzie wszystkie ulgi zostały wymienione i opisane.

Rozliczenie przez buro rachunkowe, znajomych lub gotowiec

Badanie przeprowadzone przez SW Research pokazuje, że 35 proc. Polaków przy rozliczeniu PIT-u za 2022 rok zamierza skorzystać z pomocy biur rachunkowych, księgowych lub znajomych, którzy rozumieją nowe wytyczne i zasady Polskiego Ładu. Co piąty deklaruje, że jeszcze nie zastanawiał się nad tym tematem. Natomiast 43,3 proc. Polaków zamierza rozliczyć swój PIT samodzielnie albo zdać się na gotowe rozliczenie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową.

- Polacy od kilku lat zostali przyzwyczajeni do tego, że Ministerstwo Finansów 15 lutego publikuje już gotowy PIT, który należy tylko zaakceptować. Jednak nie zawsze uwzględnia on przysługujące ulgi, dzięki którym możemy obniżyć podatek – przestrzega ekspertka. - Dlatego warto już dzisiaj sięgnąć po inne rozwiązania i samemu rozliczyć wcześniej PIT. Można skorzystać z dostępnych aplikacji lub symulatorów na stronach internetowych. Wystarczy tylko wpisać swój przychód, a symulator sam przeliczy nam najbardziej korzystne rozwiązanie podatkowe.

Formularz przygotowany przez administrację skarbową nie uwzględni także przekazania części podatku organizacjom pożytku publicznego. W rozliczeniu za ten rok, zgodnie ze zmianami z Polskiego Ładu, podatnicy mogą przekazać już nie 1 proc. jak do tej pory, ale 1,5 proc. swojego podatku.

