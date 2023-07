Co czwarty Polak zgodzi się na wypłatę pod stołem, jeśli będzie więcej zarabiać

Przez kilka kolejnych lat występowała lekka tendencja wzrostowa. W 2014 r. odsetek ten wyniósł 9 proc. i na takim poziomie utrzymywał się do 2018 r. Ogółem w latach 2006-2021 średnio ok. 8 proc. pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 osób otrzymywało część swojej płacy poza oficjalną ewidencją.

- Płacenie pod stołem w polskiej gospodarce jest trwałym zjawiskiem o relatywnie stałej skali na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Odsetek pracowników otrzymujących część wynagrodzenia pod stołem zmieniał się w badanym okresie (2006-2021) o maksymalnie kilka punktów procentowych w górę lub w dół. Skala tego zjawiska jest powiązana ze skalą unikania opodatkowania VAT przez przedsiębiorców. Warto odnotować, że sektor finansów publicznych, a w szczególności system ubezpieczeń społecznych traci na tym rocznie ponad 17 mld złotych - mówi Aneta Kiełczewska, zastępczyni kierownika zespołu ekonomii behawioralnej PIE.

źródło: Raport: Skala płacenia pod stołem w Polsce i jej zmiany w czasie, Polski Instytut Ekonomiczny

Znaczna część Polaków zgadza się na płacenie pod stołem

Choć większość ankietowanych osób chce otrzymywać całość wynagrodzenia na podstawie oficjalnej umowy, to jednak od 20 do 27 proc. Polaków zgodziłoby się na otrzymywanie części pensji nieoficjalnie. Jeden na pięciu respondentów wyżej ceni sobie dodatkowe 100 zł przy wynagrodzeniu wynoszącym 3000 zł niż warunki zatrudnienia zgodne z prawem.

Gdyby dodatkowa kwota wzrosła do 500 zł, wówczas odsetek chętnych na taki układ wyniósłby 27 proc. Wśród tych, którzy nie chcieliby otrzymywać wynagrodzenia „pod stołem” 72 proc. wskazało, że powodem jest zmniejszenie wysokości przyszłej emerytury i innych świadczeń.

Źródło: Raport: Skala płacenia pod stołem w Polsce i jej zmiany w czasie, Polski Instytut Ekonomiczny

- Istnienie zjawiska płacenia pod stołem wynika z korzyści finansowej, jaką można dzięki temu odnieść, ale także z różnych czynników instytucjonalno-kulturowych, takich jak kapitał społeczny oraz niskie zaufanie do instytucji publicznych i obowiązującego prawa. Tylko 22 proc. respondentów wskazało nielegalność praktyki płacenia „pod stołem” jako główny powód braku akceptacji dla takiego rozwiązania. Obowiązująca norma prawna nie jest tu spójna z istniejąca normą społeczną - komentuje Łukasz Baszczak, starszy analityk zespołu ekonomii behawioralnej w PIE.

- Jedną z możliwych metod ograniczania skali płacenia „pod stołem” jest usprawnienie kontroli i stosowanie adekwatnych kar finansowych. Przykład Węgier pokazał, że skuteczne mogą być działania ukierunkowane na szczegółowe audyty. Istotne też są przepisy chroniące tzw. sygnalistów - osób zgłaszających naruszenia prawa pracy przez swoich pracodawców - przed odpowiedzialnością karną - dodaje.

Podwyżki płacy minimalnej mogą zwiększyć skalę zjawiska płacenia pod stołem

Z raportu PIE wynika, że większość pracowników, którzy część wynagrodzenia dostają pod stołem, na podstawie oficjalnej umowy otrzymuje płacę minimalną.

Warto przypomnieć, że osób pobierających płacę minimalną jest coraz więcej. Z "Oceny Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r." w 2021 roku płacę minimalną zarabiało 2,2 mln pracowników. Obecnie, jak podała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, około 3 mln Polaków pobiera najniższą krajową pensję.

Eksperci PIE zwracają uwagę, że na skalę płacenia pod stołem ma nie tyle wzrost poziomu płacy minimalnej, co dynamika tych zmian, zatem część wypłaty będzie wypłacana nieoficjalnie tylko wtedy, gdy zmiana wynagrodzenia minimalnego będzie znacząca.

W tym kontekście warto przypomnieć, że w 2023 roku mieliśmy dwie podwyżki: od 1 stycznia z 3010 zł obowiązującego w 2022 r. do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. – do 3600 zł.

W 2024 roku płaca minimalna również zwiększy się dwukrotnie. Od stycznia wyniesie 4242 zł, a w rezultacie pracownik otrzyma co miesiąc przelew w wysokości 3221,98 zł za okres od stycznia do czerwca 2024 r. Koszt dla pracodawcy wyniesie 5110,76 zł. Z kolei od lipca 2024 minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł, co oznacza, że pracownik otrzyma 3261,53 zł, a pracodawca poniesie koszt w wysokości 5180,64 zł.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie nie mają wątpliwości, że wzrost płacy minimalnej spowoduje szereg komplikacji. Jedną z nich jest ucieczka w szarą strefę.

- Wielu mniejszych przedsiębiorców, którzy bazowali na najniższej krajowej może uciekać w szarą strefę. My jako duża firma, jeszcze kilka lat temu nie zwracaliśmy uwagi na najniższą krajową, bo płaciliśmy znacznie więcej. Teraz siatka wynagrodzeń uległa spłaszczeniu i chyba żadna firma nie może już mówić, że płaca minimalna to coś, na co nie zwraca się uwagi - mówi Robert Nalewaj, HR menedżer firmy HanseYacht.

Również ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu Witold Michałek podkreśla, że po podwyżkach płacy minimalnej część firm ograniczy zatrudnienie, część wejdzie w otwarty konflikt płacowy z pracownikami, część zbankrutuje, a niektórzy zaczną kombinować, próbując zminimalizować koszty w drodze wypłaty „pod stołem”, bez płacenia ZUS i innych wysokich danin.

W podobnym tonie wypowiada się prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Jego zdaniem propozycje wzrostów płacy minimalnej są nadmierne i szkodliwe dla regionów słabszych ekonomicznie. Zaznacza, że dla około 30 proc. powiatów w Polsce może nasilić się zjawisko dwóch pensji - jednej oficjalnej, a drugiej pod stołem.

- Zjawisko to będzie sprzyjało zwiększeniu się szarej strefy - zwłaszcza w słabszych ekonomicznie regionach. Chodzi o wschodnią i północno-wschodnią Polskę, gdzie tej pracy jest mało, a pracy wysokopłatnej - bardzo mało – ocenia Cezary Kaźmierczak w rozmowie z PAP. - Jak zwykle zapłacą za to najsłabsi i najbiedniejsi - dodaje.

Bat na nieuczciwych pracodawców. Nowe przepisy już działają

Warto przypomnieć, że od 2022 roku obowiązują przepisy, które mają ukrócić proceder zatrudniania pracowników na "czarno" oraz płacenia im wynagrodzenia lub jego części "pod stołem". Zmiany zostały zapisane w Polskim Ładzie i całkowicie odwróciły dotychczasową sytuację.

Do tej pory jeśli wychodziło na jaw, że firma wypłaca wynagrodzenie pod stołem, obrywało się zarówno pracodawcy jak i pracownikowi (nawet w sytuacji, kiedy to on zgłaszał łamanie prawa). On również musiał liczyć się z tym, że podając przed urzędem skarbowym nieprawdę, musiał zapłacić grzywnę. Co więcej, kiedy nie ujawniał wszystkich dochodów, oszukiwał fiskusa i tym samym narażał budżet państwa na straty, podlegał także innym karom zawartym w kodeksie karnym skarbowym.

Od nowego roku sytuacja się zmieniła. Wszystkie konsekwencje zatrudnienia „na czarno” albo płacenia części wynagrodzenia „pod stołem” spadają teraz na pracodawcę.

