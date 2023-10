Co 10. osoba na świecie żyje w biedzie

Liczba osób żyjących w ubóstwie wyniosła 762 mln, czyli bieda dotknęła niemal co 10 osoby na świecie (fot. Taylor Brandon/Unsplash)

Jak wskazuje w swojej analizie Polski Instytut Ekonomiczny, pandemia COVID-19 doprowadziła do wzrostu globalnych nierówności.

Wskaźnik Giniego, który w ekonomii jest miarą stopnia nierówności dochodowej, wzrósł z 62 do 62,6 pkt. Jest to chwilowe przerwanie wyraźnego trendu spadkowego – na początku wieku jego wartość była zbliżona do 70 pkt. Wyższa wartość indeksu oznacza silniejsze różnice w dochodach między najbogatszą i najbiedniejszą częścią ludności. W państwach rozwiniętych indeks oscyluje zazwyczaj w okolicach 30-40 pkt.

Z szacunków Banku światowego wynika, że wraz ze wzrostem nierówności doszło do największego wzrostu skrajnego ubóstwa na świecie od co najmniej 1990 r. W wyniku pandemii bilans osób żyjących w skrajnym ubóstwie wzrósł w 2020 r. o 71 mln osób. Liczba osób żyjących w ubóstwie wyniosła 762 mln, czyli bieda dotknęła niemal co 10 osoby na świecie (9,7 proc.).

Bank Światowy definiuje osobę skrajnie biedną na podstawie dziennych wydatków – liczona jest liczba osób z wydatkami poniżej 2,15 dolarów (ok. 10 złotych) dziennie. Kwota mierzona jest na podstawie cen z 2017 r. i uwzględnia różnice w wartości nabywczej pieniądza.

Jak zauważają analitycy PIE, 2023 rok prawdopodobnie przyniesie spadek liczby osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Z wstępnych wyliczeń wynika, że problem ten dotknie 691 mln osób, czyli 8,6 proc. światowej populacji. W 2019 r. zagrożonych było 700 mln osób.

Poprawa wskaźników obejmuje głównie państwa rozwinięte