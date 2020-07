Cięcia i opóźnienia w pensjach. Pracownicy gotowi chronić swe miejsce pracy

W czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa ucierpiało wiele firm – niektóre były zmuszone do wstrzymania działalności czy redukcji etatów.

Okazuje się jednak, że pracownicy gotowi są na sporo wyrzeczeń, aby nie stracić pracy.

Wyraźnie widoczna jest skłonność zatrudnionych do wyrażenia zgody nawet na niekorzystne dla nich warunki, jeśli to pomoże w zachowaniu obecnego miejsca pracy.

Firma doradcza ADP Polska opublikowała wyniki badania „Workforce View 2020”. Wynika z niego, że dla ratowania firmy i wobec perspektywy utraty zatrudnienia europejscy pracownicy są skłonni zgodzić się na niższe wynagrodzenie czy opóźnienie w wypłacie pensji.

Co ciekawe, tego typu deklaracje składa większość osób z krajów objętych badaniem (m.in. Stany Zjednoczone, Hiszpania, Wielka Brytania, Chiny). 32 proc. pracowników przystałoby na odroczenie płatności wynagrodzenia, w samej Azji zaś aż 50 proc. uznaje takie rozwiązanie za akceptowalne.

Opóźnienie w wypłacie

W dobie pandemii pracownicy są też skłonni do czekania na pensję dłużej. 24 proc. Europejczyków akceptuje odroczenie płatności wynagrodzenia, aby pomóc firmie. Aż 37 proc. z nich zapytana o akceptowalną liczbę miesięcy, w których nie dostaliby wypłaty, wybiera przesunięcie wypłaty wynagrodzenia o co najwyżej 2 miesiące. Na opóźnienie płatności o 3 miesiące zgadza się 33 proc. badanych. Tylko 14 proc. wybrało najkrótsze opóźnienie płatności, czyli o mniej niż miesiąc.

– Zaskakujący jest jednak fakt, że pracownicy akceptują brak wypłaty przez dłuższy okres, nawet przez 3 miesiące. Może to wynikać nie tylko z obawy o zachowanie swojego miejsca pracy, ale także wiązać się z ich dobrą sytuacją ekonomiczną jeszcze zanim nastąpiła pandemia. Z drugiej strony europejscy pracownicy są bardzo lojalni wobec pracodawców. Większość deklaruje, że chce zostać w obecnej firmie od dwóch do pięciu lat lub nawet do dziesięciu lat – twierdzi Anna Barbachowska, HR business partner z ADP Polska.

Cięcia w zarobkach

Wśród pracowników wyraźnie widoczna jest też skłonność do zgody nawet na niekorzystne dla nich warunki, jeśli to pomoże w zachowaniu aktualnego zatrudnienia. Na zmniejszenie wynagrodzenia o sumę zgadza się 32. proc. zatrudnionych, gdy w Azji odsetek ten wynosi już 42 proc.

Równie ciekawe są dane dotyczące wysokości redukcji pensji. Aż 45 proc. Europejczyków zgadza się na obniżenie pensji o 10 proc., ale niewiele mniej, bo 37 proc., za akceptowalne uznaje zmniejszenie wynagrodzenia o 20 proc. Zaskakują jednak deklaracje pracowników na całym świecie – 17 proc. zgodziłoby się na redukcję pensji o 30 proc., jeśli pomogłoby to firmie w czasie kryzysu związanego z COVID-19 i w zachowaniu przez nich zatrudnienia. – Kryzys na rynku pracowniczym spowodował, że wiele osób straciło pracę; mówi się także o końcu tzw. rynku pracownika. Wiele firm wstrzymało rekrutacje, a liczba publikowanych w maju ofert pracy na portalach spadła o niemal 40 proc. Wobec takiej sytuacji wiele osób rewiduje plany dotyczące zmiany pracy i stara się za wszelką cenę utrzymać obecne stanowisko. Badania pokazują, że niemal połowa pracowników boi się utraty pracy, ale w imię wartości, jaką jest utrzymanie firmy, zgodziłoby się na obniżenie wynagrodzenia – komentuje Anna Barbachowska. Zawodowe nastroje Polaków Jak prezentują się zawodowe nastroje Polaków? Z najnowszej ankiety CBOS wynika, że w drugiej połowie czerwca większość (59 proc.) pracujących zawodowo sytuację w swoich zakładach pracy oceniła pozytywnie. Przy czym - podobnie jak na przełomie maja i czerwca - najczęściej określana była ona jako dobra (51 proc.); w mniejszości pozostawali oceniający ją jako bardzo dobrą (8 proc.). Ponad jedna czwarta badanych (26 proc.) sytuację uznała za "ani dobrą, ani złą", a 11 proc. - za złą (z czego tylko 2 proc. oceniło ją jako bardzo złą). Przeszło dwie trzecie (68 proc.) badanych oceniło, że w ich miejscowości lub w okolicy można aktualnie znaleźć pracę. Jednocześnie CBOS zaznacza, że w porównaniu z przełomem maja i czerwca oceny sytuacji w zakładach pracy praktycznie się nie zmieniły. Jednocześnie, mimo znacznej przewagi ocen pozytywnych nad negatywnymi, respondenci w drugiej połowie czerwca była postrzegali ją znacznie gorzej niż w pierwszej połowie marca 2020. Autorzy badania przypominają, że ostatnio zbliżone rozkłady ocen odnotowano w pierwszej połowie 2017 roku. W drugiej połowie czerwca większość (54 proc.) pracujących uważała, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian. Wśród pozostałych badanych więcej było oczekujących poprawy niż spodziewających się pogorszenia (odpowiednio 23 proc. i 13 proc.). Co jedenasty (9 proc.) pracownik nie potrafił się zdecydować, jak w ciągu najbliższego roku będzie wyglądać sytuacja w jego zakładzie pracy.