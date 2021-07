Ci, którzy wybrali te studia, złapali Pana Boga za nogi. Imponujące zarobki

Inżynierowie w cenie. W czasie pandemii zapotrzebowanie na doświadczonych fachowców mocno wzrosło. Mowa nie tylko o branży IT - choć ta wiedzie prym - ale też o budownictwie czy produkcji.

Kiedy przyjrzymy się bliżej konkretnym stanowiskom przynoszącym najlepsze profity pracownikom z tytułami inżynierskimi, nie będzie tu żadnej niespodzianki. Prym wiedzie branża IT, a wraz z nią doświadczeni eksperci, którzy posiadając wyselekcjonowane umiejętności techniczne, znają także logikę biznesu, potrafią rozmawiać z klientami, negocjować, rozumieją ich potrzeby i je spełniają.

- Przeanalizowaliśmy nasze bazy danych, zapytaliśmy klientów, którym zapewniamy wykwalifikowane kadry i możemy to potwierdzić. Najbardziej pożądana przez pracodawców jest znajomość nowych technologii. I właściwie nie ma różnicy w jakiej branży, bo bez nich żadna firma nie może się już dzisiaj obyć - mówi Tomasz Szpikowski, szef Bergman Engineering.

Jak podkreśla ekspert, do wdrażania takich rozwiązań potrzebni są odpowiedni ludzie, których na rynku pracy nie ma zbyt wielu. W rezultacie są coraz lepiej wynagradzani, a w czołówce są przede wszystkim projektanci nowych systemów i architektury, którą następnie można wykorzystywać na wielu polach.

Podobne wnioski można wyciągnąć z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń za 2020 rok przeprowadzonego przez Sedlak&Sedlak. Wzięło w nim udział niemal 17 tys. (16 904) osób z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim. Okazuje się, że połowa magistrów inżynierów zarabiała od 4 839 zł do 10 000 zł brutto, natomiast 10 proc. z nich powyżej 15 000 zł brutto.

Z badania wynika też, że mediana zarobków inżynierów magistrów osiągnęła pułap 6725 zł brutto, a to aż o 1625 zł brutto więcej niż krajowa mediana płac całkowitych (5100 zł brutto).

- To oznacza, że w 2020 inżynierowie zarobili prawie 30 proc. powyżej mediany krajowej. I myślę, że to dopiero początek wzrostów. Wystarczy spojrzeć na listę branż zaprezentowaną przez Sedlak&Sedlak. To bardzo rozwojowe i przyszłościowe sektory. Ich ekspansja dopiero przed nami - komentuje Szpikowski.

Analizując najwyższe kwoty w tabeli Sedlak&Sedlak dotyczącej konkretnych stanowisk, widzimy, że architekt-projektant systemów IT może liczyć na ponad 20 000 zł, a mediana w tym fachu to ponad 15 000 zł. Dobre pensje to jednak także bankowości (mediana - 10 000 zł brutto) i energetyka (mediana - 7000 zł brutto) oraz usługi dla biznesu (mediana - 6600 zł brutto) czy transport i logistyka (mediana - 6400 zł brutto).

- Każda branża zawsze będzie potrzebowała inżynierów zajmujących się rozwojem produktu. Kierunki techniczne są bazą, natomiast nie wolno zapominać o drugiej stronie – kompetencjach miękkich, które są niezbędne przy tworzeniu nowych produktów, na stanowiskach z obszaru R&D. Oczywiście, podstawą jest techniczna znajomość produktu ale w przypadku stanowisk dotyczących badań i rozwoju, nieocenione są umiejętności takie jak kreatywność, poszukiwanie nowych rozwiązań, analityczne myślenie czy wychodzenie poza utarte ścieżki – podsumowuje Tomasz Szpikowski.

Branża medyczna w górę

Na tym oczywiście nie koniec. Analizując rynek pracy mamy bowiem do czynienia z zawodami, które od lat kojarzą się z bardzo stabilną pozycją, dużym popytem na takich specjalistów i świetnymi pensjami. Jest jednak także druga grupa, która do czołówki weszła w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, czyli w czasie pandemii.

- Branże medyczna i farmaceutyczna, FMCG, e-commerce, usługi kurierskie i programistyczne oraz analityka biznesowa - wylicza Tomasz Szpikowski i precyzuje, że na pandemii zyskują przede wszystkim branże medyczne, związane z higieną, bezpieczeństwem sanitarnym oraz produkcją sprzętu laboratoryjnego i medycznego. Tu najbardziej poszukiwanymi specjalistami są technolodzy i inżynierowie B+R z obszaru chemii oraz farmakologii, inżynierowie związani z automatyzacją produkcji oraz specjaliści ds. nowych inwestycji.

Warto zaznaczyć, że w tych sektorach pensje poszły w ostatnim czasie mocno w górę. Jak wynika z raportu Devire "Przegląd Wynagrodzeń Polska 2021", w branży medycznej i farmaceutycznej są stanowiska, na których miesięczne zarobki sięgają nawet 55 tys. zł brutto.

Rekordowo wysokie wynagrodzenie w farmacji otrzymuje medical director. Najwyższa oferowana mu stawka wynosi aż 55 tys. zł, najniższa 25 tys. zł, a najczęściej oferowana pensja wynosi 30 tys. zł. Najwyższą pensję w wysokości 45 tys. zł otrzymuje również R&D director (najniższe oferowane wynagrodzenie wynosi 24 tys. zł, najczęściej oferowane 35 tys. zł). Także w firmach zajmujących się sprzętem medycznym najwyższe wynagrodzenia sięgają 45 tys. zł. Mogą je otrzymać sales director czy sales & marketing director (w obydwu przypadkach najniższa 25 tys. zł, najczęściej oferowana wynosi 30 tys. zł).

FMCG nabrało wiatru w żagle

W czasie pandemii zyskała również szeroko rozumiana branża FMCG i opakowań zaliczyły wzrost sprzedaży. Chodzi o produkty szybkozbywalne (Fast-Moving Consumer Goods), takie jak kosmetyki i artykuły spożywcze.

- To z kolei pociągnęło za sobą wzrost popytu na technologów i inżynierów B+R, specjalistów z obszarów logistyki i zarządzania magazynami, jak i inżynierów związanych z automatyzacją produkcji - mówi Tomasz Szpikowski.

Z raportu Devire wynika, że w 2021 roku osoby poszukujące pracy w tej branży i aplikujące na kierownicze stanowiska, posiadające doświadczenie w pracy, zarobią ponad 28 tys. zł. To maksymalne wynagrodzenie, na jakie może liczyć marketing director. Minimalna pensja wynosi 15 tys., zaś najczęściej oferowała płaca to 19,5 tys. zł. W przypadku marketing managera płaca minimalna wynosi 11 tys. zł, maksymalna 19,5 tys. zł, zaś najczęściej oferowane wynagrodzenie to 14 tys. zł. Z kolei widełki dla senior brand managera wahają się od 11,5 do 16,5 tys. zł. Najczęściej oferowane wynagrodzenie to 14 tys. zł.

- Handel przybiera właśnie nowe oblicze. Zamknięcie sklepów stacjonarnych zredefiniowało rolę działów sprzedaży – key account managerów i przedstawicieli handlowych. Wymusiło to inne podejście do pracy z klientem oraz wykorzystanie do współpracy narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie relacjami z sieciami i detalistami. Są to chociażby wspólne systemy do składania zamówień czy wirtualne spacery po sklepach. Zauważamy inne podejście do budowania relacji z klientami w kanale nowoczesnym i tradycyjnym – spadła liczba spotkań osobistych i bezpośrednich wizyt w sklepach, ustępując miejsca telekonferencjom i zdalnemu raportowaniu - komentuje zmiany, jakie zaszły na rynku pracy w tej branży Magdalena Perlikowska, senior consultant

w Devire.