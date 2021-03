Chcesz usprawnić rekrutację? W ogłoszeniu o pracę podaj widełki wynagrodzeń

Nawet 50 proc. więcej aplikacji spływa na ogłoszenie, jeśli jest w nim podana stawka wynagrodzenia niż na tę bez podanej kwoty czy przedziału wynagrodzenia - wynika z danych LMC Polska, właściciela aplikacji Praca za rogiem oraz systemu rekrutacyjnego Teamio.

– Standardem obecnie w ofertach pracy dla programistów jest podanie widełek płacowych. (...) Obawiam się, że w tej formie oferty przejdą bez echa, szczególnie na stanowiska związane z tak bardzo popularną obecnie technologią jak JavaScript – taki komentarz pojawił się pod zamieszczonym na LinkedIn poście z ogłoszeniem o pracę w jednej z firm mediowych.

Raport LMC Polska jasno pokazał, że wskazanie w ogłoszeniu o pracę wysokości proponowanego wynagrodzenia powinno być standardem nie tylko w branży IT. Powinna to rozważyć każda firma, która chce sprawnie przeprowadzić proces rekrutacyjny. Takie działanie przynosi wiele plusów, i to na wielu rekrutacyjnych płaszczyznach.

– Podawanie stawek ma sens. Ogłoszenia, w których podawano stawki wynagrodzeń, miały dużo więcej wyświetleń. Użytkownicy częściej je oglądali. Co więcej, nawet 50 proc. więcej aplikacji spływa na ogłoszenie, jeśli jest w nim podana stawka wynagrodzenia niż na tę bez podanej kwoty, czy przedziału wynagrodzenia - mówi Rafał Glogier-Osiński, country manager LMC Polska.

Jak dodaje, nawet, gdy okazywało się, że podawana stawka jest niższa od rynkowej, chętni do pracy i tak częściej wybierali te oferty ze stawkami. Wiedząc, ile najmniej mogą zarobić, mogli już przekalkulować sobie np. koszty dojazdów do pracy.

Co więcej, LMC Polska sprawdziło nie tylko zainteresowanie ogłoszeniami z widełkami czy bez, ale przyjrzało się także, w jakiej formie najlepiej podać proponowaną kandydatom stawkę. Okazuje się, że użytkownicy Pracy za rogiem chętniej oglądali, wyszukiwali oraz aplikowali na oferty z podanymi miesięcznymi stawkami wynagrodzeń. Wyjątkiem były jedynie te przypadki, w których podaje się stawki godzinowe z uwagi na charakter pracy lub zwyczaj w danym segmencie stanowisk.

– Jestem ogromnym zwolennikiem podawania stawek wynagrodzeń – czy miesięcznych, czy też godzinowych. Takie podejście jest bardziej sprawiedliwe i może pomóc w wyeliminowaniu różnicy w wynagrodzeniach oferowanych kobietom i mężczyznom – przyznaje Wiktor Doktór, CEO Pro Progressio.

Wskazuje też, że transparentność wynagrodzeń daje możliwość pracownikom podejmowania świadomych decyzji o wyborze pracodawcy, a pracodawcom ułatwia proces benchmarkingu wynagrodzeń na różnych oferowanych stanowiskach.

Sprawna rekrutacja

Zyta Machnicka, szefowa hubu edukacyjnego Lightness, autorka książki „Lepszy pracodawca” i bloga CandidateExperience.pl, jest zdania, że widełki w ogłoszeniach o pracę to doskonały filtr rekrutacyjny, który usprawnia przebieg całego procesu rekrutacyjnego.

– Widełki w ogłoszeniach przede wszystkim przyspieszają decyzję kandydatów – zarówno tę pozytywną, jak i negatywną – i przy okazji budują poczucie transparentności w organizacji. Gdy zrozumiemy, że pensja to podstawa, bo dzięki niej pracownik zaspokaja swoje podstawowe potrzeby i czuje się bezpiecznie, bardzo szybko na tym zyskamy jako pracodawca. Dlatego zamiast łudzić się, że nasi ludzie nie rozmawiają o pieniądzach i tracić zasoby na finansowe uniki w rekrutacji, lepiej je przekierować na sprawniejsze procesy i wyższe stawki dla pracowników – komentuje Zyta Machnicka.

HR-owcy, którzy otrzymali CV od kandydatów aplikujących na ogłoszenie z zamieszczoną stawką, mają pewność, że wysłały je osoby godzące się na zaproponowane przez firmę warunki płacowe. Tym samym wątek finansowy rozmowy rekrutacyjnej nie doprowadzi do niemiłych zaskoczeń u kandydatów, gdy dowiedzą się, jaką pensję proponuje potencjalny pracodawca. A jak wynika z badania LMC Polska, rozbieżności między oczekiwaniami kandydatów a propozycjami pracodawców są ogromne, o czym piszemy poniżej.

Na ten element korzyści płynących z jawności wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę zwraca uwagę Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

– Podawanie stawek w ogłoszeniach to przede wszystkim ograniczenie liczby potencjalnych kandydatów aplikujących na dane stanowisko do grona osób akceptujących proponowane wynagrodzenie, a tym samym mniej pracy dla działu HR. Wiadomo, jakie są brzegowe warunki wynagradzania, co pozwala na to, by potencjalni pracownicy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy chcę podjąć się tych zadań za taką pensję?" – komentuje.

Jak dodaje, jednym z pytań, które pojawiają się na rozmowach kwalifikacyjnych i często przyprawiają kandydatów o dreszcze, jest właśnie „Ile chciałby pan/pani zarabiać?". Ryzyko „przestrzelenia" z wynagrodzeniem lub jego niedoszacowania jest duże. Dlatego też kandydaci odnoszą się do poziomu płacy u obecnego czy przeszłego pracodawcy, zamiast realnie wycenić zadania zawodowe, co może z czasem powodować rozczarowanie nową pracą.

Drugi argument przemawiający „za", o jakim mówi Fedorczuk, to bardzo czytelny i wyraźny sygnał płynący do kandydatów i do pracowników już zatrudnionych, który można streścić krótko – jesteśmy firmą o transparentnych zasadach wynagradzania.

– To bardzo istotne w czasach, kiedy temat sprawiedliwej płacy, przede wszystkim w kontekście płci, staje się tak ważny. Ujawnienie przyszłej pensji powoduje, że dominującym kanałem informacji pomiędzy potencjalnym pracownikiem a pracodawcą jest ten oficjalny. Nie ma potrzeby szukać tych informacji w internecie, co zawsze wiąże się z ryzykiem, że kandydat będzie budował swoją opinię o pracodawcy na niesprawdzonych informacjach – przekonuje ekspertka Lewiatana.

Wynagrodzenie – oczekiwania a propozycje

Kolejnym grzechem pracodawców, na jaki zwracają uwagę eksperci z LMC Polska, jest oferowanie wynagrodzeń odbiegających od tego, czego oczekują pracownicy. W skrajnych przypadkach różnica dochodzi do 37 procent!

– To musi się zmienić, bo trudny rok nie oznacza, że można osobom, które bardzo potrzebują pracy, oferować wynagrodzenie zdecydowanie poniżej ich oczekiwań. Przy pierwszej okazji tacy pracownicy odejdą i firma będzie musiała rozpoczynać kolejny proces rekrutacyjny – wskazują autorzy raportu.

Największe rozbieżności pomiędzy oczekiwanymi a proponowanymi wynagrodzeniami widoczne były w tych grupach stanowisk, w których w wyniku pandemii pracownicy odczuwają skutki spowolnienia gospodarczego.

W wielu przypadkach rozbieżność między oczekiwaniami a ofertą jest duża, mimo to jednak współczynnik średniej liczby aplikacji na ofertę na tych stanowiskach jest wysoki. W szczególności dotyczy to stanowisk wprost powiązanych z branżą HoReCa i sprzedażą detaliczną, takich jak kasjer czy pracownik restauracji. Zależność tę łatwo powiązać ze zdarzeniami na rynku pracy wywołanymi pandemią COVID-19. Po prostu pracownicy ci nagle stracili pracę i byli zmuszeni szukać nowych źródeł utrzymania, nawet za cenę znacznie niższego wynagrodzenia niż oczekiwane. Dla porównania pracownicy tacy jak kierowcy czy kwalifikowani pracownicy fizyczni wykazywali mniejszą dynamikę aplikacji w przypadku znacznie niższych ofert niż oczekiwane.

– Taka sytuacja oczywiście może być postrzegana dwojako: można uznać, że nastąpiło wyrównanie stawek w dół i efekt wykorzystania przez pracodawców wzmożonej podaży pracowników określonych specjalizacji. Jednak równie prawdziwe jest zjawisko przeciwne: pracodawcy poszukujący pracowników nie mogli w danym okresie proponować większych stawek. Niezależnie od motywacji pracodawców jest ona ryzykowna, ponieważ pracownicy zatrudnieni „z konieczności” na warunkach znacznie poniżej oczekiwań mogą przy pierwszej okazji skorzystać z lepiej płatnych ofert – przestrzegają eksperci z LMC Polska.

Jawność wynagrodzeń przymusowa

Warto przypomnieć, że na początku marca Komisja Europejska przedstawiła propozycję dotyczącą przejrzystości wynagrodzeń, która ma zagwarantować równe wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę.

Zgodnie z pomysłem KE pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób mieliby publikować informacje na temat zróżnicowania wynagrodzeń pracowników płci żeńskiej i męskiej w swoich przedsiębiorstwach. Na potrzeby wewnętrzne powinni również udostępniać informacje dotyczące zróżnicowania wynagrodzeń pracowników płci żeńskiej i męskiej w podziale na kategorie pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.

Jeżeli sprawozdania wykażą zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na płeć na poziomie co najmniej 5 proc., a pracodawca nie będzie umiał uzasadnić różnicy czynnikami neutralnymi pod względem płci, będzie musiał przeprowadzić ocenę wynagrodzenia we współpracy z przedstawicielami pracowników.