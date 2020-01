Chcesz iść po podwyżkę? Początek roku to najlepszy czas

Rok 2019 był rokiem podwyżek. Jak wynika z najnowszego Raportu Płacowego 2020 Hays Poland, aż 80 proc. pracodawców zwiększyło w minionych 12 miesiącach wynagrodzenia, najczęściej o kilka procent. Tendencja ta ma jednak w tym roku wyhamować.

Jak zauważa Agnieszka Pietrasik, dyrektor w Hays Poland, mimo iż podwyżki płac w wielu branżach pozostają niezbędne dla zatrzymania kluczowych pracowników, to powoli uwidacznia się trend spowolnienia tempa wzrostu wynagrodzeń.

- Nie oznacza to jednak, że podwyżki będą niemożliwe. Najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach zachowają przewagę negocjacyjną i wciąż będą mogli liczyć rokrocznie na wyższą pensję - zaznacza ekspertka Hays.

Jak wynika z raportu Hays Poland, trzech na czterech pracodawców ma w tym roku plan zmiany wynagrodzeń pracowników i najczęściej składania się ku podwyżkom na poziomie 2,5-5 proc.

Również dla pracowników podwyżki, premie i awanse to wciąż najlepsze formy docenienia pracy.

O ile, awans zawodowy czy premia często uzależnione są od wewnętrznych regulaminów lub są efektami konkursów, tak o podwyżkę możemy wnioskować sami. Kluczem jest jednak odpowiednia rozmowa z przełożonym.

Nie od dziś wiadomo, że do rozmowy o podwyżce należy się odpowiednio przygotować. Warto też odpowiednio wybrać moment na negocjacje płacowe.

- Nadejście nowej dekady i początek nowego roku jest idealnym momentem, aby ocenić swoją pracę na obecnym stanowisku i poprosić o podwyżkę. Oczywiście, samo znalezienie w sobie odwagi na zainicjowanie z szefem rozmów o podwyżce może być stresujące, ale jeśli rzeczywiście potrafisz zademonstrować firmie swoje umiejętności oraz ich namacalny i pozytywny wpływ na firmę, będziesz na najlepszej drodze do pozytywnego rozpatrzenia twojej prośby. Oczywiście staraj się komunikować z szefem w sposób jasny i otwarty, jednocześnie cały czas dbaj o poszerzanie swoich kwalifikacji i umiejętności - tłumaczy Doug Monro, współzałożyciel internetowej wyszukiwarki ofert pracy Adzuna.

Oceń swoje możliwości

Specjaliści Adzuna doradzają, by na samym początku przeprowadzić uczciwą ocenę swojej pracy.

Warto wypisać na liście własne osiągnięcia, wykonane zadania i podjęte w minionym roku działania, inicjatywy, ukończone szkolenia. Trzeba je zestawić z wymaganiami stanowiskowymi i celami stawianymi przez pracodawcę.

Jak radzą specjaliści warto przygotować także konkretne przykłady na poparcie każdego punktu z listy. Pokazać pozytywne rezultaty, jakie przyniosła praca.

Warto także "wycenić" swoje umiejętności, sprawdzając, ile są warte na rynku pracy. Można skorzystać z coraz popularniejszych porównywarek, można także samemu przejrzeć oferty pracy. Choć kwestia wynagrodzenia to nadal w Polsce temat tabu, coraz więcej pracodawców zaczyna umieszczać w swoich ogłoszeniach o pracę widełki lub stawki.

Nie tylko pieniądze

Warto pamiętać, że nie zawsze podwyżka podstawowego wynagrodzenia jest jedynym elementem, który warto negocjować z pracodawcą.

– Pozapłacowe benefity, które oferują pracodawcy, są często uzupełnieniem pensji i mogą stanowić formę podwyżki. Są one tak samo negocjowalną częścią umowy jak wynagrodzenia, czy awans, dlatego warto przełożonemu przedstawić swoje oczekiwania także względem dodatków. Możemy to zrobić na każdym etapie pracy, nawet podczas rozmowy kwalifikacyjnej - mówi Piotr Dziedzic z Michael Page.

Coraz więcej firm ma szeroki wachlarz ofert, którymi kusi kandydatów. Mogą to być kursy językowe, karnety na siłownię, czy nawet dofinansowania do urlopów.

- Dzisiejszy rynek pracy jest nastawiony na pozyskiwanie najlepszych talentów, dlatego więcej organizacji wykazuje coraz bardziej propracownicze podejście – podsumowuje Piotr Dziedzic z Michael Page.

Chcieć to móc

Jednym z elementów, które mogą okazać się pomocne podczas trudnej rozmowy z szefem, może być pokazanie, że zależy nam na rozwoju umiejętności, które w konsekwencji pomogą odnieść sukces całej firmie. Mowa tu o chęci udziału w szkoleniach czy nowych projektach, często niezwiązanych z nasza dotychczasową pracą.

Warto także wiedzieć, że pracodawcy coraz częściej stawiają na tzw „umiejętności miękkie”. Wśród najczęściej wymienianych, w ogłoszeniach o pracę, znalazły się w 2019 roku: uczciwość, rzetelność, otwartość i odporność na stres (praca pod presją). Na polskim rynku pracodawcy poszukiwali również u pracowników: ambitnego podejścia do pracy, pomysłowości (kreatywności) oraz punktualności, wyróżniających się umiejętnościami interpersonalnymi, entuzjazmem i motywacją.

Zgodnie z badaniami Adzuna aż 30 proc. ogłoszeń o pracę w 2019 pytało kandydatów właśnie o kwalifikacje miękkie.

Podczas rozmowy warto podkreślić właśnie te cechy osobowości, charakteru i zachowania, które przekładają się na wyniki w pracy.

Nie warto czekać

Stare przysłowie mówi "kuj żelazo póki gorące" i ta zasada obowiązuje także w przypadku rozmów o podwyżkach.

Wiele firm przeprowadza systematyczne oceny pracowników. Omawia się wtedy z szefem osiągnięcia, sukcesy i porażki z danego okresu. Przygotowuje cele i plany na kolejny. Oczywiście taka ocena to idealny moment na rozmowę o podwyżce, ale nie warto się ograniczać tylko do niej. Nie należy czekać na rozmowę z szefem, jeśli najbliższa wypada dopiero za pół roku.

- Jeśli uważasz, że pracujesz ponad przeciętną, skutecznie realizujesz powierzane Ci zadania wykorzystaj to i od razu, na początku roku, przejmij inicjatywę. Porozmawiaj z szefem otwarcie o podwyżce - radzą eksperci Adzuny.

Przygotuj się do odmowy

To najmniej przyjemny element każdej rozmowy, na który jednak musimy być przygotowani. Firma może mieć wiele różnych powodów, dla których nie może dać podwyżki.

Jednak i taka sytuacja nie przekreśla planu poniesienia wynagrodzenia. Warto wykorzystać odbytą rozmowę do pozyskania szczerej opinii szefa na swój temat, wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość. Można również dopytać, czy w przyszłości planowane będą podwyżki w firmie oraz kiedy może to nastąpić. Pozwoli to zaplanować kolejną rozmowę i przygotować się do niej jeszcze lepiej.

Jak pokazują badania, brak podwyżki często jest powodem podjęcia decyzji o zmianie pracy. Taką decyzje zadeklarowało 41 proc. badanych przez portal pracuj.pl. Próby zmiany specjalizacji podjęłoby się 28 proc. respondentów. Tylko 16 proc. z pracowników biorących udział w badaniu uznaje z kolei, że podwyżki nie są dla nich istotne.

Poszczególne generacje wyraźnie różnią się reakcjami na problemy z uzyskaniem wyższego wynagrodzenia. Na przykład, w perspektywie braku podwyżki aż 46 proc. badanych w wieku 18 - 24 lat byłoby gotowych zmienić specjalizację zawodową. Dla porównania, zrobiłoby tak tylko 30 proc. generacji Y (25 - 39 lat), 25 proc. generacji X (40 - 55 lat) i 19 proc. tzw. baby boomersów (55+).