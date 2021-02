Chcą godnej płacy w całej Unii. Będzie "próg przyzwoitości"?

Ponad 24 mln pracowników z Unii Europejskiej otrzymujących minimalne wynagrodzenie zyskałoby podwyżkę, gdyby przyjęto propozycje związków zawodowych, dotyczące projektu dyrektywy UE w sprawie odpowiedniego minimalnego wynagrodzenia - informuje Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC). Naciska na wprowadzenie w dyrektywie zapisu o "progu przyzwoitości".

Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że ​​wprowadzenie „progu przyzwoitości” doprowadziłoby do wzrostu płac co najmniej jednej czwartej siły roboczej w sześciu krajach Unii. (Fot. Pixabay)

Jak wyliczają związki, wprowadzenie "progu przyzwoitości", który określałby, że ustawowe wynagrodzenie minimalne nie mogło być w danym kraju na poziomie niższym niż 50 proc. płacy przeciętnej i 60 proc. mediany płac w państwie członkowskim, pozwoliłoby podwyższyć wynagrodzenie ponad 24 mln pracowników, którzy obecnie otrzymują w swoim kraju płacę minimalną. W ten sposób udałoby się ograniczyć ubóstwo pracujących.

Warto zaznaczyć, że w obecnym projekcie przepisów znalazł się zapis mówiący o wymogu ustanowienia płacy minimalnej na wskazanym przez związki poziomie, jednak znajdziemy go w treści preambuły, a nie samym tekście dyrektywy. A preambuła nie ma wiążącej mocy, mają ją wyłącznie zapisy dyrektywy. Dlatego zapis ten obecnie traktowany jest jako wskazówka, a nie wymóg dla państw członkowskich.

Dodatkowo EKZZ wezwała Komisję Europejską do wprowadzenia w dyrektywie zmian mówiących o tym, że wymóg "adekwatności płacy minimalnej" będzie oznaczać dla państw unijnych prawo decydowania o wysokości ustawowej płacy minimalnej, ale przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że jej wysokość będzie zawsze na poziomie wyższym od wystarczającego dla godziwego poziomu życia pracownika.

Z wyliczeń KE wynika, że ​„próg przyzwoitości” doprowadziłoby do wzrostu płac co najmniej jednej czwartej siły roboczej w sześciu krajach UE. Zdaniem EKZZ to jednak wartości niedoszacowane, ale i tak już wskazują, jak wiele osób skorzystałoby na zmianie.

- Płaca minimalna, która pozostawia pracowników w biedzie, całkowicie przeczy jej idei. Nawet konserwatywne dane Komisji Europejskiej pokazują w jak trudnej sytuacji znajdują się miliony osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie. Mimo to opublikowany przez nią projekt dyrektywy bez zaproponowanych przez EKZZ zmian, nie przełożył się na realne podwyżki wynagrodzeń - ocenia Esther Lynch, zastępca sekretarza generalnego EKZZ.

Dodaje też, że godna podwyżka płac dla osób najmniej zarabiających w Europie jest od dawna spóźniona i przyspieszyłaby odbudowę UE.

- Nie ma lepszego bodźca dla rozwoju gospodarki, niż wzrost płac najniżej zarabiających, którzy są skłonni do wydawania pieniędzy na codzienne potrzeby - podsumowuje Esther Lynch.

Płaca minimalna na świecie

W Polsce od 1 stycznia 2021 roku osoby zarabiające płacę minimalną otrzymały podwyżkę. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 200 zł i wynosi 2,8 tys. zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych to 18,30 zł, co oznacza wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł). Tym samym płaca minimalna w naszym kraju wynosi 53,2 proc. prognozowanego na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w grudniu 2019 r. około 1,5 mln pracowników otrzymywało pensję nie wyższą niż płaca minimalna. W porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku liczba ta zwiększyła się o 1,4 proc. (wobec spadku o 3,7 proc. zaobserwowanego w grudniu 2018 r. w odniesieniu do roku poprzedniego).

Jak ta kwestia wyglądała w innych państwach? Zespół platformy Picodi sprawdził, jak w 2021 roku kraje świata podwyższają płacę minimalną. Badanie objęło 56 państw, w których rząd ustala wysokość wynagrodzenia minimum.

Co trzeci z badanych krajów nie zdecydował się na podwyżkę płacy minimalnej od stycznia 2021 roku. Wśród nich są m.in. Węgry, Słowenia, Estonia czy USA, gdzie stawka federalna nie zmieniała się od roku 2009.

Największy wzrost płacy minimalnej odnotowano na Ukrainie (o 27 proc. rok do roku). Jednak w przeliczeniu na euro wysokość gwarantowanej płacy w tym kraju pozostaje jednak jedną z najniższych (143 euro). Drugi kraj z ponad 20-procentowym wzrostem płacy minimalnej to Turcja.

Polska należy do grona państw, w których pandemia nie zamroziła wzrostu płac. Od 1 stycznia 2021 roku kwota netto minimalnego wynagrodzenia urosła o 9,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (z 1878 zł do 2062 zł).

To 10. wynik spośród 56 uwzględnionych w zestawieniu państw. W Niemczech pensja minimalna wzrosła o 1,5 proc. rok do roku (34. miejsce), w Wielkiej Brytanii o 7,7 proc. (13. miejsce), a w Czechach - o 11,6 proc. (8. miejsce).

Rada Przedsiębiorczości o płacy minimalnej

Niedawno głos w sprawie płacy minimalnej zabrała Rada Przedsiębiorczości. Jej zdaniem niezbędne jest przywrócenie przewidywalności płacy minimalnej w następnych latach, a także zagwarantowanie, że będzie ona spełniać wymóg równoważenia celów społecznych z ekonomicznymi.

Według ekspertów w regulacjach dotyczących płacy minimalnej musi być zawarta specjalna klauzula, umożliwiająca w nadzwyczajnych sytuacjach (takich jak kryzys gospodarczy) zamrożenie płacy minimalnej lub nawet jej korektę. Podobnie jak np. w regule wydatkowej, w przypadku której jest klauzula wyjścia, którą rząd zastosował właśnie w czasie obecnego kryzysu.

"Regulacje dotyczące płacy minimalnej muszą uwzględniać mechanizmy dostosowania w sytuacjach korekty zakładanego wzrostu gospodarczego, wzrostu płac, z czym mieliśmy miejsce ostatnio, kiedy - zamiast wzrostu PKB o 3,7 proc. - w 2020 r. zanotowaliśmy recesję ok. 2,8 proc. (wstępne dane GUS z 29 stycznia)" - czytamy w apelu Rady. I dalej: - "Mechanizm płacy minimalnej musi mieć jasno określony cel w relacji do średniej płacy w gospodarce, tj. 50 proc. oraz mechanizmy dochodzenia do tego celu, jak i mechanizmy przeciwdziałające „przebiciu" tego celu (w 2021 r. ta relacja wzrośnie do ponad 53 proc.)".

Mechanizm kształtowania płacy minimalnej musi dawać gwarancję jej przewidywalności. Odchodzenie od systemu równoważącego cele społeczne i ekonomiczne powinno odbywać się tylko w nadzwyczajnych sytuacjach. Co więcej: według Rady Przedsiębiorczości płaca minimalna powinna być odpolityczniona.

"Miejscem ustalania płacy minimalnej powinna być Rada Dialogu Społecznego, a głównymi decydentami - pracownicy i pracodawcy. Płaca minimalna powinna być ustalana na podstawie rzetelnych i głębokich analiz ekonomicznych w ramach ustawowych regulacji" - dodają wspomniani eksperci.