Ceny wciąż rosną i będą rosły. A oto co zdrożało najbardziej

Drożyzna pomału odpuszcza. Ceny wciąż rosną, choć wolniej niż rok temu. - Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach dynamika wzrostu cen pozostanie jednocyfrowa. Ale to nie znaczy, że szczyty cenowe mamy już za sobą - mówi dr Tomasz Kopyściański z Uniwersytetu WSB Merito

Z "Indeksu cen w sklepach detalicznych”, autorstwa UCE Research i Uczelni WSB Merito, wynika, że w październiku br. codzienne zakupy zdrożały o ponad 8 proc. w ujęciu rocznym. To pierwszy jednocyfrowy wzrost od wielu miesięcy. Dotyczył on 17 kategorii produktowych. Łącznie zestawiono ze sobą przeszło 72 tys. cen z ponad 33 tys. sklepów należących do 60 sieci handlowych. W badaniu, przeprowadzonym we wrześniu według tej samej metodologii, podwyżka w ujęciu rocznym wyniosła ponad 10 proc., w sierpniu – przeszło 12 proc., w lipcu – 15,5 proc., a w czerwcu – powyżej 18 proc. Tym samym widać, że dynamika wzrostów cen utrzymuje wyraźny trend spadkowy.

– Na październikowy wynik wpłynęło obniżenie stóp procentowych oraz cen paliw. Tańszy transport pozytywnie wpłynął na każdą gałąź gospodarki. Długo utrzymujące się wysokie temperatury powietrza tej jesieni pozwoliły zredukować rachunki za ogrzewanie, a więc również koszty produkcji. Sytuacja na rynku w Polsce jest też uwarunkowana politycznie, co było niedawno widać w sklepach. Przedwyborcze obietnice miały skłaniać rodaków do dokonywania zakupów i stawiały przed nimi lepsze perspektywy gospodarcze – komentuje dr Izabela Auguściak z Uniwersytetu WSB Merito.

W opinii Marcina Luzińskiego, ekonomisty z Santander Bank Polska, dynamika wzrostu cen w Polsce może jeszcze się obniżyć, ale będzie to następowało już dużo wolniej niż w ostatnich miesiącach. Rynek otrząsnął się z szoku kosztowego z 2022 roku, a dane gospodarcze sugerują, że wchodzimy w okres ożywienia koniunktury. Zdaniem eksperta, lepsza sytuacja gospodarcza i popyt konsumencki mogą dać impuls do wzrostu cen, choć nie będzie on już tak mocny, jak w ubiegłym roku.

– Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach dynamika wzrostu cen w sklepach pozostanie jednocyfrowa. Ale to nie znaczy, że szczyty cenowe mamy już za sobą. Ogólny spadek poziomu kosztów codziennych zakupów jest niestety mało prawdopodobny. Wciąż mamy wysoką presję inflacyjną, związaną z ryzykiem wzrostu płacy minimalnej, cen nośników energii i paliw. Jest jednak szansa na to, że w kolejnych miesiącach podwyżki będą sięgały zaledwie od 5 do 6 proc. rok do roku – prognozuje dr Tomasz Kopyściański z Uniwersytetu WSB Merito.

Ceny tych produktów cały czas będą szły w górę

Już drugi raz z rzędu zestawienie drożyzny otwierają dodatki spożywcze (ketchupy, majonezy, musztardy, przyprawy) ze średnim wzrostem przekraczającym 18 proc. rok do roku. Tylko teraz zaliczyły mniejszą podwyżkę niż we wrześniu – o ponad 32proc. rok do roku.

Od września nie zmieniła się też kategoria będąca na drugiej pozycji w rankingu drożyzny – chemia gospodarcza. Tym razem w ujęciu rocznym zdrożała o niecałe 17 proc. rok do roku, a poprzednio – o ponad 25 proc.

W pierwszej trójce drożyzny są słodycze i desery ze wzrostem o niespełna 15 proc. rok do roku. We wrześniu podrożały o niecałe 14 proc. rok do roku. Jak podkreśla Grzegorz Rykaczewski z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao, rosną koszty artykułów używanych w procesie produkcyjnym. Globalne notowania cukru surowego w październiku były o 47 proc. wyższe niż rok wcześniej. Przyczyny tej sytuacji mają charakter podażowy i są związane z suszą w Indiach oraz z dość napiętym bilansem łącznej globalnej produkcji cukru w bieżącym sezonie.

– Silną zwyżkę cen obserwujemy też na globalnym rynku kakao, które w październiku zdrożało o 58 proc. w relacji rocznej. Na taki skok cenowy miały wpływ mniejsze wysyłki z Wybrzeża Kości Słoniowej, będącego największym producentem kakao na świecie. Presje na ceny powoduje też niepewność co do jakości i wolumenu zbiorów ziarna w Zachodniej Afryce, z powodu rozprzestrzeniania się chorób roślin. W tym regionie koncentruje się ok. 70 proc. światowych zbiorów – dodaje Grzegorz Rykaczewski.

Czwarte miejsce w rankingu zajmują art. dla dzieci – ponad 13 proc. rok do roku. We wrześniu zaliczyły wzrost o blisko 17proc. rok do roku. Pierwszą piątkę najbardziej drożejących kategorii zamyka pieczywo ze średnim wzrostem rok do roku o niecałe 12 proc. Miesiąc wcześniej było poza top 5.

Spośród siedemnastu analizowanych kategorii na minusie znalazły się tylko dwie pozycje. Jedną z nich były warzywa ze średnim spadkiem o 2,5 proc. rok do roku. Warto dodać, że jeszcze 2-3 miesiące temu były one w top 3 drożyzny. W relacji rocznej potaniały też art. tłuszczowe – o przeszło 16 proc. rok do roku. To ich niższy wynik niż wrześniu, który wyniósł ponad 21 proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl