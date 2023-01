Cała prawda o zarobkach w ZUS-ie. Wiemy, ile zarabiają pracownicy, a ile dyrektorzy

Poseł Kacper Płażyński skierował do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej interpelację w sprawie wynagradzania pracowników ZUS.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej w odpowiedzi na poselskie pismo podkreślił, że pensje pracowników w ZUS uzależnione są od kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. I tak przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na etat wynosi brutto:

dyrektor - 14 754 zł,

zastępca dyrektora - 11 494 zł,

koordynator - 11 326 zł,

naczelnik wydziału - 8 743 zł,

główny specjalista –7 208 zł,

starszy specjalista - 6 028 zł,

specjalista - 5 588 zł,

referent - 3 890 zł,

referent prawny - 5 022 zł,

inspektor - 4 843 zł,

inspektor kontroli - 6 448 zł,

informatyk – 6 811 zł,

radca prawny – 8 420 zł,

księgowy - 4 477 zł,

lekarz orzecznik – 11 197 zł.

Będą podwyżki dla pracowników ZUS-u w 2023 roku?

Jak zaznacza Stanisław Szwed, w 2023 r. zgodnie z przepisami zostaną przyznane podwyżki pensji zasadniczych z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia - do kwoty 3 490 zł, a następnie do 3 600 zł. Dotyczy to 858 pracowników.