Budżetówka ucieka do prywatnych firm, ale czeka ją twarde lądowanie

To już prawdziwy desant pracowników z budżetówki. Specjaliści pracujący w instytucjach publicznych są dramatycznie sfrustrowani małymi zarobkami. W sektorze prywatnym mogą zarobić kilkakrotnie więcej. Coraz śmielej decydują się na zmianę pracodawcy. Jednak często nie potrafią odnaleźć się w strukturze menedżerskiej, gdzie oczekiwania, efekty i system wynagradzania i premiowania jest zupełnie inny.

Średnia pensja nauczyciela wynosi ok. 5 tys. zł brutto. Pracownicy socjalni mogą liczyć na maksymalnie 3,2 tys. zł brutto. W przypadku urzędników rzadko zdarzają się stawki przekraczające 5 tys. zł brutto. Wyższe pensje zarezerwowane są dla kierownictwa urzędu, ale pamiętajmy, że kierownik jest jeden, a pracowników dziesiątki.

Eksperci zauważają, że rozbieżność w wynagrodzeniach między sektorem prywatnym, a publicznym jest duża, jak nigdy wcześniej. Owszem, urzędy gwarantują większą stabilizację, ale stabilizacja za tak niskie stawki przestała pracowników satysfakcjonować. Coraz śmielej zerkają w kierunku sektora prywatnego, gdzie pensje są zdecydowanie wyższe.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z danych GUS wynika, że w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające powyżej 9 osób) w czerwcu 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,8 proc. w ujęciu rok do roku i wynosiło 5802,42 zł brutto.

- Dobra księgowa w zagranicznej firmie może liczyć na wynagrodzenie rzędu 6-7 tysięcy złotych netto. W sektorze publicznym takie stawki są nie do osiągnięcia nawet na kierowniczych stanowiskach. Otrzymujemy mnóstwo sygnałów od pracowników urzędów, jednostek samorządowych oraz z agend rządowych. Pracownicy szukają dla siebie miejsca, w którym będą zarabiać godne pieniądze - mówi Dorota Siedziniewska–Brzeźniak, prokurent w spółce Idea HR Group.

Przyznaje, że każdego dnia odbierają telefony od pracowników sfery budżetowej, którzy planują zmianę pracy.

- Pandemia najpierw spowodowała, że wiele osób wstrzymywało się z decyzjami o zmianach, ale odmrożenie gospodarki przyniosło znowu ożywienie. Czy to już exodus ze strefy budżetowej do komercyjnej? To jeszcze zbyt duże słowo. Widzimy pewien plan desantu i to jest nieuniknione, jeżeli zamrożenie wynagrodzeń w strefie publicznej będzie nadal mieć miejsce - komentuje Dorota Siedziniewska–Brzeźniak.

Biznes czeka i zaciera ręce

Zapotrzebowanie biznesu na wykwalifikowane kadry jest bardzo wysokie. Pracownicy sfery budżetowej to osoby z dużym potencjałem. Jeżeli wykazują chęć nauki i rozwoju, to sektor komercyjny przyjmie ich z otwartymi ramionami.

- Najwięcej zmian ma miejsce w obrębie typowo administracyjnym. Mowa o księgowych, kadrowych, specjalistach ds. rozliczeń, pracownikach biurowych. W sektorze komercyjnym mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia i bardziej dynamiczną ścieżkę kariery. Mile widziani są również specjaliści np. z zakresu planowania przestrzennego, inżynierowie, informatycy - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Jej opinię potwierdzają wyniki badania firmy doradczo-rekrutacyjnej ManpowerGroup. Z przedstawionego przez nią raportu "Niedobór talentów" wynika, że firmy mają ogromny problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników administracji i obsługi biura.

- Jesteśmy świadkami postępującej rewolucji technologicznej, znacząco przyspieszonej przez pandemię COVID-19. Rzeczywistość biznesowa firm zauważalnie zmieniła się w ciągu ostatnich dwóch lat. Nic dziwnego, że w wielu organizacjach pojawiło się zapotrzebowanie na nowe umiejętności, które pracownicy niekoniecznie zdążyli już nabyć. Rezultatem są odczuwalne braki wykwalifikowanych kandydatów na rynku pracy, które przecież jeszcze przed pojawieniem się globalnego zagrożenia zdrowotnego były niemałe - komentowała wyniki raportu Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

Wyższa pensja i wyższe wymagania

Zastanawiać może fakt, że skoro praca w sektorze komercyjnym jest tak atrakcyjna, a pracodawcy wciąż aktywnie poszukują pracowników, to dlaczego ten przepływ kadr nie jest gigantyczny?

Eksperci Idea HR Group przyznają, że jest różnica, jeżeli chodzi o pracę w urzędzie, a pracę w firmie komercyjnej.

- W firmie prywatnej liczy się efekt pracy. W instytucji publicznej często jest on rozmyty. Byli urzędnicy często nie potrafią odnaleźć się w strukturze menedżerskiej, gdzie oczekiwania, efekty i system wynagradzania i premiowania jest zupełnie inny - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Jak dodaje, firma komercyjna daje szanse rozwoju, oferuje szkolenia, pozwala na dynamiczny rozwój, ale jednocześnie stawia przed pracownikami oczekiwania i nie ma skrupułów przy rozliczaniu, jeżeli nie są one spełniane. W urzędach niektóre funkcje pełni się „dożywotnio”. W firmach komercyjnych takich sytuacji nie ma.

Dorota Siedziniewska-Brzeźniak przyznaje, że byli pracownicy urzędów nie zawsze dają sobie radę w "prywatnym" świecie. - Zdarza się, że rezygnują po dwóch-trzech miesiącach, wracają do urzędu i wybierają niżej wynagradzane, ale jednak spokojne miejsce pracy. Szanuję takie wybory, bo są one uczciwe. Jednocześnie gorąco namawiam pracowników sfery budżetowej, by próbowali weryfikować swoje możliwości w biznesie, by szkolili się, podnosili kompetencje i nie bali się pracy w firmach prywatnych - podsumowuje ekspertka.

Gorąca jesień

W najbliższym czasie możemy się spodziewać wzrostu liczby informacji o problemach kadrowych w urzędach, bowiem rząd zdecydował się kolejny rok z rzędu zamrozić pensje w sferze budżetowej. Oznacza to, że wynagrodzenia nawet nie tyle, że nie wzrosną, co będą niższe. Przez rosnąca inflację ich siła nabywcza jest coraz słabsza.

Związki zawodowe już zapowiedziały, że jeśli rząd nie zmieni decyzji w tej sprawie i nie podwyższy pensji w budżetówce, jesienią ruszą na ulice.

- Mamy dość polityki rządu względem pracowników sfery budżetowej. Władza chwali się szybkim wzrostem płac, poprawiającą się kondycją gospodarki, a w tym samym czasie upiera się przy zamrożeniu płac w budżetówce - komentował Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Zapowiedział też, że jesienią Związkowa Alternatywa będzie inicjować akcje strajkowe i zachęcać do ich organizacji.

Do tego Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ "Solidarność" we wspólnym stanowisku zaproponowały, by wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosły o co najmniej 12 proc. Na zamrożenie płac w kolejnym roku również kategorycznie się nie godzą.

- Obecny poziom płac zmniejsza atrakcyjność pracy w sferze budżetowej, co prowadzi do erozji kadr w sektorze publicznym i hamuje rozwój państwa. Ostatnia podwyżka płac nie zrekompensowała pracownikom budżetówki wieloletniego zamrożenia ich wynagrodzeń - oceniło kierownictwo OPZZ.

Związkowcy podkreślili, że w wielu jednostkach budżetowych wysokość przeciętnej płacy jest niższa od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a firmy prywatne coraz częściej zatrudniają pracowników z sektora publicznego, oferując im wyższe płace.