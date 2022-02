Brytyjscy pracownicy szykują się na największą podwyżką płac od 10 lat

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii planują największe podwyżki płac w ciągu ostatniej dekady, ale nadal będą one poniżej stopy inflacji. Bank Anglii sygnalizował obawy związane z przegrzewaniem się rynku pracy i gwałtownymi wzrostami płac. Chartered Institute of Personnel and Development podaje, że pracodawcy spodziewają się w 2022 roku podwyżek na poziomie 3 proc.

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii ​​borykają się z wakatami, które są trudne do obsadzenia (Fot. Shutterstock)

Płace w Wielkiej Brytanii znacząco wzrosły w porównaniu do okresu sprzed COVID-19, częściowo dzięki tempu ożywienia gospodarczego.

Chociaż intensywna rekrutacja trwa, 46 proc. pracodawców w Wielkiej Brytanii zgłasza, że ​​boryka się z wakatami, które są trudne do obsadzenia.

Firmy przewidują w tym roku rekordowe zarobki dla swoich pracowników, jednak większość osób nie odczuje, że ich realne płace spadają na tle wysokiej inflacji.

Płace w Wielkiej Brytanii znacząco wzrosły w porównaniu do okresu sprzed COVID-19, częściowo dzięki tempu ożywienia gospodarczego po blokadach na początku pandemii w 2020 roku - informuje Yahoo Finance.

Około 70 proc. pracodawców planuje rekrutację w pierwszym kwartale 2022 roku, a tylko 11 proc. przewiduje zwolnienia. Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) zwraca uwagę, że intencje dotyczące zwolnień były znacznie wyższe przed okresem pandemii COVID-19 — 16 proc. w zimie 2019-2020.

Chociaż intensywna rekrutacja trwa, 46 proc. pracodawców w Wielkiej Brytanii zgłasza, że ​​boryka się z wakatami, które są trudne do obsadzenia. Dwie trzecie z nich (64 proc.) spodziewa się, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będzie mieć problemy z obsadzaniem stanowisk, a 33 proc. uważa, że ​​problemy te będą "znaczące".

Rekordowe zarobki

- Firmy przewidują w tym roku rekordowe zarobki dla swoich pracowników, jednak większość ludzi odczuje, że ich realne płace spadają na tle wysokiej inflacji – wypowiada się cytowany przez Yahoo Finance Jonathan Boys, ekonomista rynku pracy CIPD. – Zachęcające dla pracowników jest to, że wielu pracodawców rozważa inne opcje zatrzymania personelu, jak zapewnienie elastycznej pracy i zwiększenie wydatków na szkolenia czy świadczenia zdrowotne. Te praktyki powinny w pewnym stopniu zmniejszyć presję na inflację płac – dodaje.

Dane Office for National Statistics pokazują, że średnie tygodniowe zarobki w ciągu trzech miesięcy do listopada 2021 roku zwiększyły się o 4,2 proc. rok do roku. Był to szybszy wzrost niż w jakimkolwiek innym okresie między kryzysem finansowym w 2008 roku a początkiem pandemii w 2020 roku – zaznacza CIPD.

