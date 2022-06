Branża rozgrzana do czerwoności. Zarobki sięgają 25 tys. zł na miesiąc

Menedżerowie, kierownicy, specjaliści, ale też spedytorzy, planiści czy brygadziści - każdy z nich może liczyć na pracę niemal od ręki w magazynach. Buduje się ich w Polsce na potęgę, a każda oddana do użytku nowa powierzchnia to nowe miejsca pracy. Ile można zarobić w magazynie? Od czego uzależnione są oferowane stawki?

Beata Hryniewska, szefowa działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE nie ma wątpliwości, że rynek magazynowy jest bardzo rozgrzany.

- Po chwilowym spowolnieniu na początku pandemii i niepewności związanej z wojną wszystko działa z pełną parą. A my obserwujemy rosnące zainteresowanie ze strony inwestorów i najemców. Oczywiście pojawia się kilka globalnych problemów, m.in. zaburzenia łańcuchów dostaw czy ograniczona dostępność surowców i towarów oraz rosnące koszty budowy i wysoka inflacja. Konsekwencje tych zjawisk m.in. w postaci rosnących czynszów najmu, widzimy już wyraźnie w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Mimo to sektor dalej będzie się rozwijał, dzięki temu miejsc pracy będzie przybywać - komentuje bieżąca sytuację.

Wraz z oddaniem do użytku kolejnych powierzchni magazynowych rośnie też liczba miejsc pracy. W budowie jest obecnie 4,5 mln mkw. takich powierzchni, czyli niemal dwa razy więcej niż w 2021 r. Cały czas jest duże zapotrzebowanie na menedżerów, kierowników, specjalistów, spedytorów, planistów czy brygadzistów takich obiektów.

Z danych Grafton Recruitment oraz CBRE wynika, że na najlepsze zarobki mogą liczyć menadżerowie centrów dystrybucyjnych.

- Ich wynagrodzenia wahają się od 15 do nawet 25 tys. zł brutto miesięcznie w zależności od regionu Polski. Najlepiej można zarobić w województwie mazowieckim i wielkopolskim, bo do 25 tys. zł brutto miesięcznie. O tysiąc mniej dostanie menedżer w pomorskim, śląskim, małopolskim i dolnośląskim. Najmniej płacą w województwie łódzkim, bo maksymalnie 20 tys. zł brutto miesięcznie - wylicza Danuta Protasewicz z firmy Grafton Recruitment.

Kierownicy logistyki zarobią maksymalnie 18 tys. zł brutto miesięcznie w województwie mazowieckim. W dolnośląskim, śląskim, pomorskim i wielkopolskim wynagrodzenia to maksymalnie 17 tys. zł brutto miesięcznie, a w małopolskim 16 tys. zł brutto miesięcznie. Najmniej na stanowisku kierownika logistyki można wyciągnąć w województwie łódzkim, bo najwyżej 15 tys. zł brutto miesięcznie. Stawki w Polsce zaczynają się od 11 tys. zł brutto miesięcznie.

Specjalista ds. logistyki zarobi od 6 do 9 tys. zł brutto miesięcznie, spedytor od 5 do 9 tys. zł brutto miesięcznie. Planista od 6,5 do 10 tys. zł brutto miesięcznie (najwięcej można zarobić w województwie mazowieckim), a brygadzista we wszystkich regionach zarobi ok. 5-7 tys. zł brutto miesięcznie.

Najwięcej pracy jest w okolicach Łodzi

Z raportu CBRE wynika, że spośród kluczowych dla sektora magazynowego regionów kraju najwięcej buduje się w województwie łódzkim – aż 778,2 tys. mkw. Na drugim miejscu jest śląskie, gdzie powstaje 705,7 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej. W województwie dolnośląskim w budowie jest 631,8 tys. mkw. Na Mazowszu (z Warszawą) 551,7 tys. mkw., w Wielkopolsce 475,8 tys. mkw., w województwie lubuskim 359,7 tys. mkw., w Zachodniopomorskim 309,2 tys. mkw. Na Pomorzu buduje się 213,6 tys. mkw., a w Małopolsce nieco mniej, bo 89,4 tys. mkw.

- Sektor magazynowy, podobnie jak inne, zmaga się z różnymi zawirowaniami, związanymi chociażby z nową falą COVID-19 w Chinach. To powoduje kolejne zakłócenia produkcji i logistyki oraz opóźnienia w dostawach towarów do Polski i Europy. Firmy, z związku z tym, będą chciały zwiększać zapasy w magazynach, aby zabezpieczyć się przed kolejnymi zakłóceniami w łańcuchach dostaw. To napędzi popyt na powierzchnię i tym samym na pracowników, którzy będą mogli te zwiększone dostawy obsłużyć. Pracy w logistyce na pewno nie zabraknie – podsumowuje Beata Hryniewska z CBRE.

Sieci handlowe szukają magazynierów. Jakie pensje oferują?

Stale nowych pracowników do swoich magazynów poszukują sieci handlowe. W Biedronce magazynier z najkrótszym stażem może liczyć na wynagrodzenie w przedziale 3800-4100 zł, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4650-4950 zł.

Sieć podała też, że od stycznia 2022 roku w centrum dystrybucyjnym na starcie wynagrodzenie na stanowisku magazyniera waha się w granicach 3800-6320 zł brutto miesięcznie. Obejmuje ono płacę zasadniczą, nagrodę za obecność oraz premię miesięczną. Pensje zależne są nie tylko od stanowiska, ale również od lokalizacji sklepu czy magazynu.

Dodatkowo sieć zapewnia wypłatę dodatków za wszystkie przepracowane nadgodziny, godziny nocne i dodatku za pranie odzieży roboczej, nagrodę roczną, która w 2021 roku wyniosła 2500 zł brutto, oraz zagwarantowane podwyżki stażowe po roku oraz po 3 latach pracy. Pracownicy otrzymują również premie w innej formie, np. w postaci e-kodów czy voucherów i paczek z prezentami dla dzieci pracowników.

Z kolei sieć Lidl kompletuje zespół do nowego centrum dystrybucji w Dobroszycach. Firma stworzyła tam 300 nowych miejsc pracy. Zatrudnieni pracownicy otrzymają umowę o pracę bez okresu próbnego. Rozpoczynając pracę na stanowisku pracownik magazynu, na początku zatrudnienia ich płaca wyniesie 4 350 zł brutto. Po pierwszym roku wzrośnie do 4 550 zł brutto. Po dwóch latach wyniesie 4 800 zł brutto. Natomiast po trzech latach wynagrodzenie osiągnie poziom 5 100 zł brutto.