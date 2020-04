Branża IT: wysokie pensje i popyt na pracowników

Pensja to ciągle jeden z wyróżników branży IT. Już na starcie kariery w IT stażyści zajmujący się rozwojem sieci i oprogramowania mogą liczyć na pensję w przedziale od 4100 zł do nawet 6800 zł brutto. Najwięcej, bo do 6800 zł, zarobią w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie.

Największą dostępność pracowników IT notuje się w województwach, w których położone są kluczowe uczelnie kształcące specjalistów IT.

Spadki wynagrodzeń dotknęły project managerów, którym minimalne wynagrodzenie w porównaniu do zeszłego roku spadło o 7 proc. W tym momencie mogą oni liczyć na wynagrodzenie rzędu 13000-19000 zł.

Jak wyjaśniają autorzy raportu, branża IT niezmiennie potrzebuje pracowników i czeka na nowe talenty. Rozwojowi branży sprzyja obecna sytuacja, firmy w dużej części przeniosły swoją działalność do internetu, a to szansa dla rozwoju branży IT.

Jak podkreśla Joanna Wanatowicz z Grafton Recruitment, zawirowania rynkowe związane z pandemią koronowirusa, nie ominą rynku IT. Nie możemy jednak w tym przypadku mówić o poważnych konsekwencjach.

– Być może pojawią się korekty stawek, ale IT to branża, która nadal szuka specjalistów. Cały czas rekrutuje i oferuje bardzo dobre wynagrodzenia nawet na początku kariery, a z każdym miesiącem rozwoju pracownika jest tylko lepiej – podkreśla Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment.

Dla samej branży sytuacja na rynku pracy może być szansą na uzupełnienie braków kadrowych.

– Zauważamy pewne ruchy na rynku tj. np. obniżenie cen za prowadzone przez wiele dużych firm kursy programowania, dzielenie się w sieci materiałami do nauki, organizowane są liczne webinaria. Jest to przejaw zrozumiałej z perspektywy pracodawców IT próby przekonania tych jeszcze niezdecydowanych do szybkiego przekwalifikowania się – dodaje Wanatowicz.

Zyski w długiej perspektywie

Konrad Weiske, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) oraz CEO Spyrosoft w rozmowie z portalem PulsHR podkreśla, że w dłuższej perspektywie sytuacja, z jaką mamy teraz do czynienia, będzie dla branży IT korzystna.

- To wzmocni trendy, które są z nami od dłuższego czasu: praca zdalna, e-commerce, świadczenie różnych usług zdalnie. Jako twórcy firm zajmujących się oprogramowaniem jesteśmy architektami i budowniczymi tego wirtualnego świata. W krótkim okresie gospodarcze konsekwencje epidemii są dla nas zjawiskiem niekorzystnym, co potwierdza ponad 50 proc. firm zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Usług IT - wyjaśnia Konrad Weiske, dodając zarazem, że długofalowo obecny stan rzeczy, a zwłaszcza wnioski z niego płynące, pozytywnie wpłyną na rozwój branży. Zobacz naszą rozmowę o sytuacji w branży IT Bartosz Majewski, CEO Codibly i prezes Organizacji Pracodawców Usług IT zauważa, że po zakończeniu pandemii, firmy zaczną mocniej stawiać na digitalizację pewnych procesów. - Podmioty, które straciły podczas tej pandemii, zdadzą sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebują dygitalizowania. I tym bardziej skoncentrują uwagę na rzeczach, które przez lata wdrażać będzie branża IT. Mówimy tu o automatyzacji procesów biznesowych, przenoszenia tych procesów do świata online - dodaje Bartosz Majewski.